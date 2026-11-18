José Antonio Rodríguez Argüello, en la jornada sobre retos digitales en las empresas de Galicia, organizada por Quincemil, R y Orange. López

El consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas expone conceptos sobre tecnología y competitividad empresarial relacionados con la actualización de la operatividad y las necesidades empresariales de protección

Rodríguez Argüello (R y Orange): "Todo lo que hagas tiene que tener un elemento de ciberseguridad"

El consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas, José Antonio Rodríguez Argüello, ofreció una ponencia en la jornada «Conectados y protegidos: los retos digitales de la empresa gallega», organizada por Quincemil, R y Orange y celebrada en Club Nordés Empresarial de A Coruña.

En su intervención, así como en una mesa posterior con representantes de firmas tecnológicas y de los sectores de la alimentación y la administración, Argüello profundizó en aspectos como la ciberseguridad, la digitalización empresarial, la identificación de actividades y riesgos y las capacidades que ofrece la conectividad 5G en el ámbito empresarial.

De todo ello también se extendió en una entrevista concedida a Quincemil.

A partir de su experiencia trabajando con empresas gallegas, ¿en qué punto diría que se encuentra su transformación digital y cuáles son los principales avances que siguen pendientes?

La realidad es que la transformación digital en las empresas de Galicia ha ido avanzando. No se trabaja o no se vende igual ahora que hace diez años. Se ha avanzado mucho en la atención al ciudadano y al cliente, en la productividad.

El desafío en el que ahora estamos es el de la aplicación tecnológica, no tanto en la digitalización sino en saber dónde esa digitalización aporta valor. Ya no se trata de montar sistemas o soluciones, sino de encontrar el momento de hacer esa digitalización para impactar en el negocio y, como digo, aportar valor.

Para una pyme con recursos limitados, ¿por dónde debería empezar su proceso de digitalización?

El concepto habitual en el que pensamos cuando hablamos de digitalización es pensar en una tecnología y su aplicación. Justo para las empresas pequeñas el modelo es al revés: identificar primero dónde tengo un problema (información dispersa, cuellos de botella en validaciones administrativas) y qué debo tocar. A raíz de ese esquema hay que aplicar la digitalización, nuevos modelos y sistemas.

José Antonio Rodríguez Argüello, antes de su ponencia en la jornada sobre conectividad en las empresas gallegas. López

Antes de aplicar inteligencia artificial porque hay que aplicarla, tiene más sentido saber, por ejemplo, si tengo que automatizar un proceso de validación administrativa. En realidad el modelo pyme no es tan diferente al que utilizan las grandes empresas: aplicar tecnología, pero empezando por entender dónde tengo un problema.

IA, nube, automatización, ciberseguridad. ¿Cómo priorizar las inversiones que aportan más valor a una empresa?

No se trata de determinar si empiezo por una cosa y paso a otra. El proceso es identificar dónde está el valor. Todas las empresas se manejan por tres conceptos: hacer las cosas más rápido, mejor, o extrayéndoles más valor. Identificado el proceso o la necesidad, que es lento, es cuando aplico una de estas tecnologías.

La ciberseguridad es algo transaccional a todas ellas. Todo lo que hagas tiene que tener un elemento de ciberseguridad. Y es cierto que se suele aplicar ya en soluciones by design, por diseño; no algo aplicado a posteriori, sino que cuando habilitas una solución suele venir ya con una necesidad de ciberseguridad integrada.

"El desafío en el que ahora estamos es el de la aplicación tecnológica, no tanto en la digitalización sino en saber dónde esa digitalización aporta valor" José Antonio Rodríguez Argüello, consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas

¿Qué aporta el 5G a una empresa, más allá de una mayor velocidad de conexión?

El 5G es la última tecnología móvil. Más allá de la capacidad, aporta dos conceptos interesantes: la priorización del servicio, que permite diferenciar distintos servicios y darles distintas calidades de red; y la computación en la red [MEC], que permite llevar cómputo a la propia red móvil.

En el modelo tradicional la red transporta datos que se entregan en un elemento de computación. Ahora puedes llevar el elemento de computación o aplicación a la misma red, lo que permite el tiempo real, latencias muy cortas. Esto tiene mucho impacto en procesos industriales o en los que se denominan críticos.

Díganos ejemplos de su aplicación en empresas gallegas.

En el sector agroalimentario: cadena de frío, control de temperatura en un tiempo determinado, revisión de activos de una cadena de trabajo en tiempo real... Este control del proceso desde una tablet se puede hacer con 5G en movilidad.

Gestión de una instalación: un técnico puede utilizar 5G para tener acceso inmediato a información cuando está desplazado en una instalación.

En un puerto, por ejemplo, una cámara conectada por 5G puede controlar qué sucede, qué entra o sale, y enviar información a un puesto de mando.

¿Dónde puede una pyme obtener resultados tangibles desde el principio con el uso de la inteligencia artificial?

En un modelo de pyme, hablamos de una comercialización de un producto, de una fabricación y distribución de ese producto y una gestión de actividad. Donde mejor se aplica hoy la IA es en tareas repetitivas y que aportan poco valor, relacionadas con temas administrativos. Su impacto es enorme. Ahí, en las pymes, es donde hay que identificar esas tareas.

¿Cómo debe estar preparada esa pyme para que la aplicación de la IA tenga éxito?

La aplicación de la IA es casi inmediata si están identificadas esas tareas repetitivas y la documentación que manejan, incluso la ofimática con la que se trabaja en esos documentos. La IA trabaja con agentes que, siendo entrenados, son capaces de adecuar las tareas al entorno propio de la pyme.

Un momento de la entrevista con José Antonio Rodríguez Argüello. López

Hay dos procesos dentro de la IA: uno es automatizar sistemas, hacerlos de manera autónoma, y otro es la autonomía, el agente autónomo, la IA generativa. Empezamos por la automatización (identificar repositorios, documentación, procesos) y con eso la IA hace validaciones y consolidación de información. Este sería el modelo más rápido de aplicación de IA en una pyme.

"El 5G es la última tecnología móvil. Más allá de la capacidad, aporta dos conceptos interesantes: la priorización del servicio, que permite diferenciar distintos servicios y darles distintas calidades de red; y la computación en la red, que permite llevar cómputo a la propia red móvil" José Antonio Rodríguez Argüello, consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas

Ciberseguridad y continuidad de negocio son cada vez más críticas. ¿Qué errores cometen las pymes y qué marca la diferencia entre superar una incidencia o que la actividad se paralice?

No es tanto errores, no creo que los cometan. Pero sí pensamos que por un lado tienes que proteger el negocio ante ataques y por otro lado debes tener una red segura. La aproximación que hay que hacer desde el mercado es juntar las dos: la conectividad, las comunicaciones y las herramientas tienen que ser resilientes y a la vez seguras.

¿Cómo acompaña R y Orange Empresas a una pyme que no dispone de un departamento tecnológico propio?

R aporta la cercanía, el conocimiento, la identificación con las necesidades. Es lo que serían los brazos de la capacidad de Orange en Galicia. Orange aporta la escalabilidad, los expertos multidisciplinares que entienden las necesidades y proponen un proyecto de digitalización y mejora continua. La inversión de Orange permite que las soluciones se puedan desplegar en empresas pequeñas, lleva la ciberseguridad en un modelo flexible, y con la cercanía de R que conoce el entorno local.

¿Qué recomendaciones daría a las empresas gallegas para prepararse para los próximos años?

Las animo a que tomen las decisiones y abran el debate y la discusión para preguntarse dónde quieren estar y qué quieren hacer. La tecnología está disponible, ya no es ciencia ficción, y las capacidades de llevarlas a cabo a través de R u Orange son reales.