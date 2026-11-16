Rodríguez Argüello: "La tecnología 5G nace con la voluntad de ser un servicio empresarial"

José Antonio Rodríguez Argüello ofrece una ponencia en la jornada sobre los retos digitales de las empresas gallegas. López

El consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas detalla el alcance de la conectividad más avanzada en el ámbito empresarial gallego. "No es algo exclusivo de la gran empresa, se puede incorporar de manera flexible a la pyme"

Tecnología y competitividad empresarial protagonizaron este jueves la jornada «Conectados y protegidos: los retos digitales de la empresa gallega», organizada por Quincemil, R y Orange y celebrada en Club Nordés Empresarial de A Coruña.

El encuentro comenzó con una ponencia de José Antonio Rodríguez Argüello, consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas, que se centró en los desafíos de conectividad que afrontan las empresas gallegas, aspecto en el que se profundizó en una mesa redonda posterior.

"La tecnología ya no es algo que implantamos como un soporte, es algo que se convierte en un habilitador del negocio", arrancó en su intervención Argüello, que recalcó que su uso debe "aportar valor". "No se trata de adquirir lo último del mercado en inteligencia artificial o ciberseguridad y ver qué hacemos con ello. Primero hay que saber dónde aplicamos esta tecnología y cómo lo hacemos para que produzca valor".

Productividad, adaptación al cambio y competencia son los ámbitos a los que apuntan los negocios de una empresa, recordó Argüello, fines que se consiguen, por ejemplo, "identificando tareas repetitivas y procesos lentos o localizando información dispersa que no llega con el valor adecuado", para que, con el despliegue de tecnología, aumente la productividad y se cambie la manera de trabajar "de manera dinámica, sin esfuerzo y dependiendo de necesidades internas o externas".

José Antonio Rodríguez Argüello en un momento de su ponencia. López

Rodríguez Argüello recalcó que la tecnología no es valor "exclusivo" de la gran empresa, sino algo que se puede incorporar "de manera flexible" a la pyme, con la que en el fondo comparte objetivos de productividad y de adaptación al cambio.

El impacto de 5G

El consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas explicó que su compañía estructura la transformación tecnológica a través de cinco ámbitos: ciberseguridad, IA y cloud de manera segura, conectividad 5G como tecnología habilitadora de comunicaciones para cualquier tipo de proceso crítico, relación omnicanal con los clientes de manera accesible y cercana, y continuidad operativa de forma segura y resiliente.

Argüello incidió en la digitalización apoyada en la infraestructura de comunicaciones. "Ya no se trata de un usuario que conecta con una empresa. Se conectan personas, sedes, máquinas, cualquier tipo de dispositivo. Todo eso forma parte de lo que llamamos red empresarial".

El consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas en su ponencia en Nordés Club Empresarial. López

En este tipo de comunicación el impacto de la tecnología 5G, profundizó, "representa la conversión de la red móvil en un servicio para las empresas". "Si las tecnologías anteriores se orientaban a un entorno particular, 5G nace con la voluntad de ser un servicio empresarial". Lo que supone disponer de mayor cobertura, capacidad y diferenciación por servicio, explicó.

La incorporación de 5G se estructura en seis modelos de acciones concretas aplicadas en el entorno industrial, detalló Rodríguez Argüello. Las redes 5G hacen factible la visualización de imágenes (cámaras que detectan situaciones y envían información en tiempo real); la medición sensórica de elementos y sistemas; la localización de activos y mercancías; la asistencia mediante soporte remoto centralizado; la automatización de operaciones a partir de datos recogidos y mediante IA; y la realización de actuaciones en tiempo real para convertir la información en respuestas inmediatas.

Casos de uso

Para completar las explicaciones, el consultor de Innovación y 5G de R y Orange contó cuatro casos de uso comunes de tecnología 5G con IA y ciberseguridad.

Una industria la utiliza para optimizar procesos, seguridad y localización. Una empresa hace seguimiento a la movilidad de sus activos: trazabilidad de vehículos, mercancías, distribución. Una firma agroalimentaria sensoriza sus productos en sus procesos de conservación o distribución. Y un puerto gestiona a través de una cobertura 5G y con un gemelo digital las operaciones de sus infraestructuras o la movilidad de los vehículos.

Algunos de estos ejemplos y aspectos mencionados fueron abordados por los participantes en la mesa redonda de la jornada, contó también con la participación de José Antonio Rodríguez Argüello.