El sabor de una imagen: Una fotografía se convierte en el ingrediente final de Quique Dacosta

El chef Quique Dacosta y el fotógrafo Javier Salas unen sus fuerzas para reimaginar un icónico plato de arroz, convertido ahora en una oda a los campos de cultivo, y a quienes lo trabajan.

Los paisajes se contemplan, pero hay algunos que incluso se saborean. En Denia, frente al rumor del Mediterráneo, el chef Quique Dacosta y el fotógrafo Javier Salas han logrado algo que parecía imposible: degustar una imagen. Xiaomi lleva varios años explorando la relación entre la fotografía y la alta cocina a través de su proyecto Comer con los ojos, que ahora llega a su último capítulo con El ingrediente final, un homenaje al poder sensorial de una imagen. En esta ocasión, uno de los mejores chefs del mundo -Quique Dacosta-, eleva la fotografía a plato y convierte una imagen en el ingrediente final de Arroz Cenizas, uno de los más icónicos de su restaurante tres estrellas Michelin. “No cocino recetas, cocino paisajes”, Quique Dacosta

La fotografía de Javier Salas, tomada en un arrozal, se convierte en ingrediente ante los ojos del comensal. ¿Cómo? La imagen se imprime sobre un papel de arroz y tintas comestibles y se congela a -196º con nitrógeno líquido. Se transforma, así, en una lámina tan frágil como el cristal, que después se fragmenta sobre el arroz, dando una nueva dimensión y textura al plato. Comer con los ojos adquiere aquí un sentido literal: observar y saborear son en ese momento la misma experiencia sensorial. Esta imagen es la culminación de una serie fotográfica que retrata los paisajes presentes en la cocina de Dacosta. Un viaje en el que el fotógrafo Javier Salas, ayudándose del Xiaomi 15T Pro, ha capturado no solo los campos de cultivo, sino que hace de estas imágenes una oda a las personas que los trabajan y a las tradiciones que rodean a cada ingrediente. “No puedo concebir un paisaje sin que haya una persona en él”, Javier Salas

En las experimentadas manos de Salas, la cámara del Xiaomi 15T Pro, con su potente lente Leica, ha capturado los arrozales de la Albufera, el mar Mediterráneo y el imponente macizo del Montgó, en Denia. Pero también a los pescadores, agricultores y recolectores de todos los ingredientes característicos de la cocina de Dacosta, que se convierten en claros protagonistas de la serie fotográfica. En el plato final de Dacosta, la imagen de Salas se disuelve para alimentar al comensal. Juntos, han logrado que arte y alta cocina se fundan en un mismo gesto, haciendo de un momento efímero un ingrediente comestible.

Xiaomi 15T Series

Mucho más que un smartphone, esta serie (que incluye Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro) combina un avanzado sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica con un rendimiento de última generación. - Cámara Leica 5x Pro teleobjetivo

- 5x Zoom óptico

- 10x Zoom de nivel óptico

- 20x + Zoom ultra

El latido de esta obra es la exploración de los sentidos, mientras trata de hacernos entender que detrás de cada plato hay una historia, un paisaje y muchas personas. Pero también resalta la tecnología que hace posible capturar un instante y transformarlo en algo eterno.

Antes de El ingrediente final...