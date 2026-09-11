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Narrativa visual 25 años del 11-S, el día que cambió el mundo: el yihadismo ha causado desde entonces 240.000 muertos en más de 60.000 atentados Cuatro de los 19 terroristas responsables de las muertes de casi 3.000 personas, entre ellos el ‘cerebro’ del ataque, siguen presos en Guantánamo esperando un proceso judicial que no empezará hasta 2028

El juicio por los atentados del 11 de septiembre se celebrará el 5 de junio de 2028. Serán juzgados cuatro hombres. Fueron capturados en Pakistán hace veintitrés años y permanecen en Guantánamo desde 2006. Serán juzgados por el asesinato de 2.976 personas. La Fiscalía pedirá la pena de muerte. Khalid Sheik Mohamed, alias KSM. Paquistaní. Considerado el ‘cerebro’ de los atentados. Walid bin Attash, alias Khallad. Yemení. Mensajero, recadero y guardaespaldas de Osama bin Laden. Ali Abdul Aziz Ali, alias Ammar al Baluchi. Paquistaní. Ayudó a mover fondos de Al Qaeda desde Dubái. Mustafa al Hawsawi. Saudí. Llevó la contabilidad de la operación en un cuaderno.

La organización y el plan Los acusados firmaron una confesión en Guantánamo a cambio de evitar la pena de muerte. La Justicia de EEUU, no obstante, invalidó el acuerdo alegando que se había obtenido sin garantías legales. KSM, ingeniero formado en EEUU, afirmó que presentó en 1996 el plan a Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, en su fortaleza de Afganistán, Tora Bora. Pese a su radicalización temprana en los Hermanos Musulmanes, KSM nunca llegó a unirse formalmente a Al Qaeda, actuando como asesor.

El plan original de KSM incluía secuestrar y estrellar hasta nueve aviones en puntos de todo EEUU, desde monumentos a centrales nucleares. En la primavera de 1999, KSM, Bin Laden y Mohammed Atef, jefe de operaciones de Al Qaeda, fijaron dos objetivos prioritarios: el World Trade Center en Nueva York, símbolo de poder económico, y el Pentágono en Washington, símbolo de poder militar.

Khallad confesó haber volado en una aerolínea estadounidense escondiendo un cúter para comprobar si era descubierto. Durante el 11-S, los secuestradores los usarían como arma. Aprovechando su residencia en Dubái, Baluchi realizó seis transferencias a la célula por valor de 119.500 dólares. Los investigadores estiman que la financiación de los atentados ascendió a medio millón de dólares. Hawsawi llevó la contabilidad en un cuaderno, registrando los ingresos e informando al jefe del operativo, el arquitecto egipcio Mohammed Atta.

La puerta por la que entraron El plan requería que los secuestradores residieran en suelo estadounidense. Además de permitirles tomar vuelos domésticos, permitió a los designados como pilotos que tomasen clases y practicaran durante un año.

Quince de los 19 obtuvieron sus visados en Arabia Saudí. La célula aprovechó las facilidades en materia de documentación y trámites que los funcionarios estadounidenses ofrecían en los países del Golfo Pérsico. Pese a esta manga ancha, Khalid y Baluchi no obtuvieron el visado para permanecer en EEUU, motivo por el que no participaron en los secuestros aéreos. Otro terrorista, Ramzi Binalshibh, fue rechazado cinco veces por motivos económicos. También se encuentra retenido en Guantánamo pero ha sido declarado ‘mentalmente incompetente’ para ser juzgado.

Las 06:00 en Portland A las 6:00, Mohamed Atta y Abdul Aziz al Omari volaron de Portland, Maine, a Boston, Massachusetts. Atta habló tres minutos por teléfono con Marwan al Shehhi, que estaba en otra terminal del mismo aeropuerto, a las 6.52. Fue su última conversación. Los diecinueve secuestradores partieron de Boston, Dulles (Washington) y Newark (Nueva Jersey). Diez de ellos fueron señalados en algún momento por los sistemas de seguridad aeroportuaria, pero no se les impidió volar.

07:59 Despega el vuelo 11 de American Airlines desde Logan (Boston) hacia Los Ángeles. 08:14 Despega el vuelo 175 de United Airlines desde Logan (Boston) hacia también Los Ángeles. 08:19 Comienza la operación: una auxiliar de vuelo avisa a American Airlines de que el vuelo 11 ha sido secuestrado. 08:20 Despega el vuelo 77 de American Airlines desde Dulles (Washington DC) hacia Los Ángeles. Mientras tanto, el vuelo 11 cambia su rumbo hacia Nueva York. 08:42 Despega el vuelo 93 de United Airlines desde el aeropuerto de Newark (Nueva York) hacia San Francisco. Lo hace con retraso debido al tráfico habitual de la mañana. 08:42 – 08:46 En este momento se produce la probable toma de control del vuelo 175. Cambia su rumbo hacia Nueva York, hacia donde se acerca también el vuelo 11. 08:46:40 El vuelo 11 impacta contra la Torre Norte. Atraviesa las plantas 93 a 99. 08:51 – 08:54 Se produce la probable toma de control del vuelo 77. Al mismo tiempo, el vuelo 175 ya se dirige a Nueva York. 09:03:11 Unos nueve minutos después, el vuelo 175 impacta contra la Torre Sur y atraviesa los pisos 77 a 85. 09:25 El centro de mando de Herndon, Virginia, ordena paralizar todos los despegues en el país. 09:37:46 El vuelo 77 impacta contra el Pentágono. Había cerca de 18.000 personas allí, de las cuales 125 murieron. 09:57 Ante el intento de secuestro del vuelo 93, los pasajeros se rebelan ante los secuestradores. 09:59 Se derrumba la Torre Sur 56 minutos después del impacto. 10:03:11 El vuelo 93 no logra su objetivo y termina estrellándose en un campo de Shanksville, Pensilvania. 10:28 Se derrumba la Torre Norte 102 minutos después del primer impacto.

Aquella mañana murieron 2.977 personas, la mayor pérdida de vidas en suelo estadounidense por un ataque hostil en toda su historia. Entre ellas, 343 bomberos de Nueva York. La cifra no incluye a los diecinueve secuestradores.

víctimas mortales del 11-S

Civiles

Civiles Militares

Militares Policías

Policías Bomberos

Bomberos Otros World Trade Center 2.753 víctimas Pentágono 184 víctimas Vuelo 93 United Airlines 40 víctimas

Yihadismo post-11S El golpe del 11-S convierte a Al Qaeda (‘la base’) en principal promotora del terrorismo islamista, inspirando la creación de múltiples grupos que juran lealtad a Bin Laden. La nueva tipología terrorista también emplea la figura del ‘lobo solitario’: un único individuo, o un pequeño grupo, radicalizado por Internet y que comete atentados con los medios a su alcance. En el primer caso, la filial Jemaah Islamiyah de Indonesia ataca una zona turística en Bali el 12 de octubre de 2002 en un asalto coordinado que deja 202 muertos. En el segundo, el 11 de marzo de 2004 una célula inspirada por Al Qaeda atenta con explosivos contra trenes de Cercanías en Madrid. Hay 193 muertos y más de 2.000 heridos.

Los talibanes de Afganistán, anfitriones de Al Qaeda, son los principales responsables de la violencia islamista, con el 29,9% de los ataques, principalmente en Oriente Medio y Asia. Sin embargo, la consolidación de Estado Islámico (ISIS o Daesh) recrudece esta violencia a partir de 2014. Se relacionan con el 32,8% de las muertes por yihadismo.

El declive del terrorismo islámico coincide con la derrota de Estado Islámico en Irak (2017) y en Siria (2019), así como con la toma del poder de los talibanes en Afganistán.

No obstante, Al Qaeda persiste en forma de grupos yihadistas descentralizados que operan en múltiples puntos del planeta, como el Sahel, Somalia o la península Arábiga.