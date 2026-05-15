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Neochulapismo, chotis y muchos claveles: así se vivió desde dentro la primera edición de los Premios Castizos

El lunes 11 de mayo, Magas y EL ESPAÑOL reconocieron en el Teatro Circo Price a José Luis Martínez-Almeida, María García de Jaime, Tomás Páramo, Johanna von Müller-Klingspor, Paz Padilla, DJ Nano y Pedro Trapote.

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Paz Padilla
Paz Padilla
Paz Padilla
José Luis Martínez-Almeida
José Luis Martínez-Almeida
José Luis Martínez-Almeida
DJ Nano
DJ Nano
DJ Nano
Johanna Müller
Johanna Müller
Pedro Trapote
Pedro Trapote
Tomás Páramo y María G de Jaime
Tomás Páramo y María G de Jaime

Los dos únicos lunes de mayo que llevamos de este 2026 han tenido algo de mágico, de moda, de transgresor y de icónico. El primero, con Nueva York como escenario, celebró la gala benéfica anual del Museo Metropolitano con un despliegue deslumbrante de personalidades. El segundo, en Madrid, en casa, inauguró los I Premios Castizos, entregados por Magas y EL ESPAÑOL.

En este particular lunes de pescaíto castizo, el pasado día 11, arrancaba la semana grande de la capital. Lo hacía con un evento institucional y social que reunió a lo más granado de la ciudad. ¿El motivo? Empezar a caminar hacia hoy, viernes 15, día de San Isidro, la fiesta que honra al patrón de Madrid.

Los I Premios Castizos reconocieron a siete figuras clave de la vida madrileña en ámbitos como la política, la empresa, la hostelería, la comunicación, la moda y las redes sociales. La ciudad que vio nacer a Benito Pérez Galdós acoge, abraza y retiene; por eso, entre las personas distinguidas hubo tanto madrileños de nacimiento como de adopción.

El acto tuvo lugar en el Teatro Circo Price, un destacado espacio cultural situado, cómo no, en pleno corazón de la urbe. Un espacio singular, dedicado principalmente a las artes circenses, la magia y la música, que se ha convertido en un referente histórico y artístico capaz de combinar tradición y vanguardia desde el siglo XIX.

Primer contacto

A las 19:30 horas en punto comenzaron a llegar los más de 300 confirmados a la gran noche castiza. El dress code era claro: neochulapismo. Todos, sin excepción, se acogieron a la etiqueta propuesta. Cada uno, por supuesto, le dio su toque, con su interpretación y su estilo.

2 claveles blancos simbolizando la soltería, el inicio
Marta Rivera de la Cruz
Marta Rivera de la Cruz
Cristina Higueras
Cristina Higueras
Raquel bollo
Raquel bollo

El photocall —y aquí va un secreto: tenía dos caras— acabó transformado en una suerte de desfile de moda en el que claveles y parpusas, mangas abullonadas y mantoncillos, cuadros vichy y lunares marcaban el ritmo. En cuanto se formaron los primeros corrillos, la gala empezó a parecer una auténtica verbena. La música del organillo no dejó de sonar.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara
Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara
Marián 'Boticaria' García"
Marián 'Boticaria' García"
Marián García "Boticaria"
Laura Otero
Laura Otero
Laura Otero
Mayte de la Iglesia
Mayte de la Iglesia
Mayte de la Iglesia
María Porto
María Porto
Aránzazu García
Aránzazu García
Muriel Artabe y Julia Sizova
Muriel Artabe y Julia Sizova
Detalle bolsillo con clavel
Gonhdo
Samary Fernández Feito y Charo Izquierdo
Samary Fernández Feito y Charo Izquierdo
Raúl Rodríguez y Curro Durán
Raúl Rodríguez y Curro Durán
Daniel Muñoz
Daniel Muñoz
Fuensanta Salcedo y Mercedes Wullich
Fuensanta Salcedo y Mercedes Wullich

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la llegada de los premiados. Atravesaron las puertas del Teatro Circo Price, puntuales como el reloj de la Puerta del Sol, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el empresario Pedro Trapote; la presentadora Paz Padilla; los creadores de contenido Tomás Páramo y María García de Jaime; el productor musical DJ Nano y la empresaria hostelera Johanna von Müller-Klingspor.

Reyes Maroto
Reyes Maroto
Blanca Valenzuela, Sofía Sánchez, Helen Tomlinson, Helena Andreso y Vanessa Marafioti
Adriana Abenia
Mónica Hoyos
Luis Zamora
Silvia Delgado y Mercedes Pastor
Silvia Delgado y Mercedes Pastor
Javier Escusol, Mónica Zabaleta, Lola Fernández y Jesús Hernández
Javier Escusol, Mónica Zabaleta, Lola Fernández y Jesús Hernández
Oleksandra Povkh y Laura Hernando
Oleksandra Povkh y Laura Hernando

Al cruzar el umbral que dejaba atrás el photocall, aparecía un stand , justo a la izquierda, donde se repartían claveles, como manda la tradición: dos blancos (soltera/o), dos rojos (casada/o), uno rojo y uno blanco (con pareja o prometida/o) y dos rojos con uno blanco (viuda/o).

No existe una versión oficial clara sobre el origen de este juego de colores, pero es una costumbre popular muy arraigada. En otras palabras, una forma de lucir el estado civil en plena verbena.

Todo queda entre castizos

Charo Izquierdo, directora de Magas y maestra de ceremonias, dio la bienvenida a invitados y premiados con una declaración de principios. "Dicen que en Madrid nunca se pide la partida de nacimiento y es verdad; lo digo yo que soy gata de más de tres generaciones y lo podrán decir los hoy galardonados", sentenció.

Cruz Sánchez de Lara cerró el acto instando a seguir celebrando la Pradera: "San Isidro está de moda, lo dicen los abuelos, los niños y los jóvenes". En su incansable labor por dar visibilidad y su lugar a las mujeres, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, afirmó que San Isidro no habría sido nadie sin su esposa, Santa María de la Cabeza, reconocida por su vida humilde, virtuosa y de servicio a los pobres en Madrid.

1 clavel rojo y 1 blanco simbolizando la relación, la ilusión y celebración
Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara
Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara
”Dicen que en Madrid nunca se pide la partida de nacimiento y es verdad; lo digo yo que soy gata de más de tres generaciones y lo podrán decir los hoy galardonados”

- Charo Izquierdo

El primer galardón de la noche recayó en Almeida, quien recogió el premio de manos de Pedro J. Ramírez, director y presidente de EL ESPAÑOL. El alcalde comenzó destacando la sensibilidad del diario líder en España con la ciudad que gobierna: "Si queremos tener identidad propia, debemos preservar nuestras tradiciones y nuestra identidad".

José Luis Martínez-Almeida y Pedro J. Ramírez
José Luis Martínez-Almeida y Pedro J. Ramírez
José Luis Martínez-Almeida
José Luis Martínez-Almeida

El siguiente reconocimiento, entregado por Susana del Castillo, Senior Asset Manager en Unibail-Rodamco-Westfield, fue para María García de Jaime y Tomás Páramo. La entregadora los presentó como el reflejo de una nueva generación que apuesta por una urbe "más moderna, más cercana y con estilo propio". "Ser castizo no es llevar mantón ni bailar chotis... es ayudar a crecer a Madrid y, estés donde estés, decir a alguien que eres de aquí y estremecerte", afirmó Páramo.

Susana del Castillo
Susana del Castillo
María G. de Jaime Y Tomás Páramo
María G. de Jaime Y Tomás Páramo

Johanna von Müller-Klingspor fue invitada a subir al escenario por Marta Rivera de la Cruz. La delegada de Cultura la describió como una "madrileña de Caracas". La venezolana más castiza dijo que "24 años después de llegar, aún camino por la calle pensando en la suerte que tengo de vivir aquí".

Johanna Müller Y Marta Rivera de la Cruz
Johanna Müller Y Marta Rivera de la Cruz

Paz Padilla recogió el premio de manos de Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL. "Aquí he sido feliz, parí a mi hija, encontré trabajo... Esta es la ciudad de los alquileres caros y el tráfico, que todo hay que decirlo porque eso nos une, pero hay que amar Madrid y estoy orgullosa de ser una adoptada que siempre la llevará en su corazón", dijo la actriz y presentadora ante los micrófonos.

Paz Padilla
Paz Padilla
Paz Padilla y Samary Fernández Feito
Paz Padilla y Samary Fernández Feito

El sexto reconocimiento fue para DJ Nano, presentado por Silvia Delgado, directora de Marketing de Mahou. Orgulloso de sus orígenes, Nano, como le llama su gente querida, celebró 30 años de carrera asegurando que la capital de España vive su mejor momento: "Siempre encuentras a alguien que tiene ganas de venir. Si no, es porque tiene envidia".

DJ Nano
DJ Nano
DJ Nano y Silvia Delgado
DJ Nano y Silvia Delgado

El último galardón lo entregó Cruz Sánchez de Lara a Pedro Trapote, cuyo apellido ya está inscrito en el imaginario de varias generaciones. Dueño de discotecas como Joy Eslava o la chocolatería San Ginés, declaró en sus palabras de agradecimiento que los churros más famosos de Madrid ya se pueden tomar en Estados Unidos, Portugal, México, Colombia y Manila.

Pedro Trapote
Pedro Trapote
Cruz Sánchez de Lara y Pedro Trapote
Cruz Sánchez de Lara y Pedro Trapote
Susana del Castillo, Samary Fernández Feito, Pedro Trapote, Johanna Müller, José Luis Martínez-Almeida, Pedro J. Ramírez, Paz Padilla, Marta Rivera de la Cruz, Tomás Páramo, María G. de Jaime, Cruz Sánchez de Lara y DJ Nano
Susana del Castillo, Samary Fernández Feito, Pedro Trapote, Johanna Müller, José Luis Martínez-Almeida, Pedro J. Ramírez, Paz Padilla, Marta Rivera de la Cruz, Tomás Páramo, María G. de Jaime, Cruz Sánchez de Lara y DJ Nano

El baile del chotis

El pistoletazo de salida de la fiesta llegó justo después de la entrega de premios, cuando diez chulapos y chulapas se arrancaron a bailar un chotis y encendieron la pista con su giro elegante.

2 claveles rojos simbolizando el matrimonio, lo tradicional y lo establecido
Chulapos bailando un chotis
Chulapos bailando un chotis

El chotis es un baile castizo de origen centroeuropeo que Madrid adoptó en el siglo XIX hasta convertirlo en símbolo propio. Se baila en pareja, dando vueltas sobre un espacio mínimo mientras la mujer rodea al hombre al ritmo de un compás pausado y pegadizo.

Suena a organillo, a verbenas y a fiestas de barrio. Suena a hogar. Para los madrileños representa tradición, identidad compartida y orgullo popular, una forma alegre de recordar de dónde vienen y celebrar juntos la ciudad. Es memoria viva que pasa de generación en generación.

Cruz Sánchez de Lara y Fuensanta Salcedo
Cruz Sánchez de Lara y Fuensanta Salcedo
Pedro J. Ramírez junto a una chulapa
Pedro J. Ramírez junto a una chulapa
Los invitados bailando en la verbena
Los invitados bailando en la verbena
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Llegó el fin

El cóctel sirvió de punto de encuentro para que invitados y premiados se mezclaran sin prisa, conversaran y bailaran. Por supuesto, posaron orgullosos con sus looks de neochulapos, mantones de Manila y pañoletas de fiesta.

2 claveles rojos y 1 blanco simbolizando la viudez, el fin de algo
Marta Manzano
Marta Manzano
Marta Manzano
Patricia Marco
Patricia Marco
Patricia Marco
Charo Izquierdo
Charo Izquierdo
Charo Izquierdo
Fuensanta Salcedo
Fuensanta Salcedo
Esmeralda Delgado
Esmeralda Delgado
Lina Smith
Lina Smith
Paz Padilla
Paz Padilla
Marta Rivera de la Cruz
Marta Rivera de la Cruz
Samary Fernández Feito
Samary Fernández Feito

No faltaron las risas, las fotos y los vídeos para el recuerdo, el jamón ibérico, el chocolate con churros, los torreznos, la ruleta del barquillero, la música ni los brindis. También hubo espacio para conversaciones que pasaron de lo profesional a lo personal con la naturalidad propia de las grandes noches madrileñas.

DJ Nano y José Luis Martínez-Almeida
DJ Nano y José Luis Martínez-Almeida
Almudena Maíllo del Valle
Almudena Maíllo del Valle
Andrea Molina y Alicia García
Andrea Molina y Alicia García
Blanca Valenzuela, Sofía Sánchez, Helen Tomlinson, Helena Andreso y Vanessa Marafioti
Blanca Valenzuela, Sofía Sánchez, Helen Tomlinson, Helena Andreso y Vanessa Marafioti
Mónica Hoyos
Mónica Hoyos
Johanna Müller
Johanna Müller

Una vez más, Madrid demostró estar por encima de diferencias políticas y rivalidades empresariales: los I Premios Castizos, con sus siete grandes protagonistas, se celebraron con un espíritu de unión poco habitual. Así es nuestra ciudad, así es nuestra casa.

Tras las paredes del Teatro Circo Price, con San Isidro —y Santa María de la Cabeza— como testigo, los convocados intercambiaron claveles e ideas; alianzas y planes de futuro para seguir tejiendo redes juntos.

Todo sucedió bajo el paraguas cómplice de Magas y EL ESPAÑOL, que volvieron a demostrar su capacidad para reunir talento, estilo y celebración en un mismo espacio; en una gala única.

Celebración de la verbena en el Circo Price
Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez
Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez

Agradecimientos

La primera edición de los Premios Castizos de Magas y EL ESPAÑOL fue apoyada por Mahou, La Vaguada, COVAP, Dia, Granini, Neutrogena, Swatch, Velux, Aylanz Hospitality Group, UDIT, Fundador, La Martinica, Manolo Bakes, Match Tonic Water, Puerto de Indias y San Ginés.

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Créditos
Textos Raúl Rodríguez
Dirección creativa y diseño Lina Smith Julia Ramírez Sandra Vilches
Coordinación audiovisual Javier Carbajal
Vídeo Cristina Villarino Raquel Saéz Héctor Estévez Jorge Tudanca Gonzalo Morenatti Anita Jiménez
Edición de vídeo Eva Calzadilla Mónica Mollá
Fotografía Esteban Palazuelos Diego Martínez David Morales Nieves Díaz Jesús Umbría Diego Radamés