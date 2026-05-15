Neochulapismo, chotis y muchos claveles: así se vivió desde dentro la primera edición de los Premios Castizos

En este particular lunes de pescaíto castizo, el pasado día 11, arrancaba la semana grande de la capital. Lo hacía con un evento institucional y social que reunió a lo más granado de la ciudad. ¿El motivo? Empezar a caminar hacia hoy, viernes 15, día de San Isidro, la fiesta que honra al patrón de Madrid .

Los dos únicos lunes de mayo que llevamos de este 2026 han tenido algo de mágico , de moda, de transgresor y de icónico. El primero, con Nueva York como escenario, celebró la gala benéfica anual del Museo Metropolitano con un despliegue deslumbrante de personalidades. El segundo, en Madrid, en casa, inauguró los I Premios Castizos , entregados por Magas y EL ESPAÑOL.

El acto tuvo lugar en el Teatro Circo Price , un destacado espacio cultural situado, cómo no, en pleno corazón de la urbe. Un espacio singular , dedicado principalmente a las artes circenses, la magia y la música, que se ha convertido en un referente histórico y artístico capaz de combinar tradición y vanguardia desde el siglo XIX.

Los I Premios Castizos reconocieron a siete figuras clave de la vida madrileña en ámbitos como la política, la empresa, la hostelería, la comunicación, la moda y las redes sociales. La ciudad que vio nacer a Benito Pérez Galdós acoge, abraza y retiene ; por eso, entre las personas distinguidas hubo tanto madrileños de nacimiento como de adopción.

No existe una versión oficial clara sobre el origen de este juego de colores, pero es una costumbre popular muy arraigada. En otras palabras, una forma de lucir el estado civil en plena verbena .

Al cruzar el umbral que dejaba atrás el photocall, aparecía un stand , justo a la izquierda, donde se repartían claveles , como manda la tradición: dos blancos (soltera/o), dos rojos (casada/o), uno rojo y uno blanco (con pareja o prometida/o) y dos rojos con uno blanco (viuda/o).

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la llegada de los premiados. Atravesaron las puertas del Teatro Circo Price, puntuales como el reloj de la Puerta del Sol, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ; el empresario Pedro Trapote ; la presentadora Paz Padilla ; los creadores de contenido Tomás Páramo y María García de Jaime ; el productor musical DJ Nano y la empresaria hostelera Johanna von Müller-Klingspor .

El photocall —y aquí va un secreto: tenía dos caras— acabó transformado en una suerte de desfile de moda en el que claveles y parpusas, mangas abullonadas y mantoncillos, cuadros vichy y lunares marcaban el ritmo. En cuanto se formaron los primeros corrillos, la gala empezó a parecer una auténtica verbena . La música del organillo no dejó de sonar.

A las 19:30 horas en punto comenzaron a llegar los más de 300 confirmados a la gran noche castiza. El dress code era claro: neochulapismo . Todos, sin excepción, se acogieron a la etiqueta propuesta . Cada uno, por supuesto, le dio su toque, con su interpretación y su estilo.

Todo queda entre castizos

Charo Izquierdo, directora de Magas y maestra de ceremonias, dio la bienvenida a invitados y premiados con una declaración de principios. "Dicen que en Madrid nunca se pide la partida de nacimiento y es verdad; lo digo yo que soy gata de más de tres generaciones y lo podrán decir los hoy galardonados", sentenció. Cruz Sánchez de Lara cerró el acto instando a seguir celebrando la Pradera: "San Isidro está de moda, lo dicen los abuelos, los niños y los jóvenes". En su incansable labor por dar visibilidad y su lugar a las mujeres, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, afirmó que San Isidro no habría sido nadie sin su esposa, Santa María de la Cabeza, reconocida por su vida humilde, virtuosa y de servicio a los pobres en Madrid.

Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara

”Dicen que en Madrid nunca se pide la partida de nacimiento y es verdad; lo digo yo que soy gata de más de tres generaciones y lo podrán decir los hoy galardonados” - Charo Izquierdo

El primer galardón de la noche recayó en Almeida, quien recogió el premio de manos de Pedro J. Ramírez, director y presidente de EL ESPAÑOL. El alcalde comenzó destacando la sensibilidad del diario líder en España con la ciudad que gobierna: "Si queremos tener identidad propia, debemos preservar nuestras tradiciones y nuestra identidad".

José Luis Martínez-Almeida y Pedro J. Ramírez José Luis Martínez-Almeida

El siguiente reconocimiento, entregado por Susana del Castillo, Senior Asset Manager en Unibail-Rodamco-Westfield, fue para María García de Jaime y Tomás Páramo. La entregadora los presentó como el reflejo de una nueva generación que apuesta por una urbe "más moderna, más cercana y con estilo propio". "Ser castizo no es llevar mantón ni bailar chotis... es ayudar a crecer a Madrid y, estés donde estés, decir a alguien que eres de aquí y estremecerte", afirmó Páramo.

Susana del Castillo María G. de Jaime Y Tomás Páramo

Johanna von Müller-Klingspor fue invitada a subir al escenario por Marta Rivera de la Cruz. La delegada de Cultura la describió como una "madrileña de Caracas". La venezolana más castiza dijo que "24 años después de llegar, aún camino por la calle pensando en la suerte que tengo de vivir aquí".

Johanna Müller Y Marta Rivera de la Cruz

Paz Padilla recogió el premio de manos de Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL. "Aquí he sido feliz, parí a mi hija, encontré trabajo... Esta es la ciudad de los alquileres caros y el tráfico, que todo hay que decirlo porque eso nos une, pero hay que amar Madrid y estoy orgullosa de ser una adoptada que siempre la llevará en su corazón", dijo la actriz y presentadora ante los micrófonos.

Paz Padilla Paz Padilla y Samary Fernández Feito

El sexto reconocimiento fue para DJ Nano, presentado por Silvia Delgado, directora de Marketing de Mahou. Orgulloso de sus orígenes, Nano, como le llama su gente querida, celebró 30 años de carrera asegurando que la capital de España vive su mejor momento: "Siempre encuentras a alguien que tiene ganas de venir. Si no, es porque tiene envidia".

DJ Nano DJ Nano y Silvia Delgado

El último galardón lo entregó Cruz Sánchez de Lara a Pedro Trapote, cuyo apellido ya está inscrito en el imaginario de varias generaciones. Dueño de discotecas como Joy Eslava o la chocolatería San Ginés, declaró en sus palabras de agradecimiento que los churros más famosos de Madrid ya se pueden tomar en Estados Unidos, Portugal, México, Colombia y Manila.

Pedro Trapote Cruz Sánchez de Lara y Pedro Trapote