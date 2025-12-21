URL copiada

Entrevista Silvia Carvalho, la empresaria que quiere crear el Hollywood español: “Nací en una secta y tuve que ver Matrix a escondidas. Me marcó” En apenas un año, ha logrado la hazaña de convertir una empresa emergente en un grupo que ya marca el rumbo de la industria con una inversión de hasta 68 millones de euros.

Este diciembre, hay una noticia que da la vuelta al audiovisual. La compra de Warner Bros, que durante meses parecía cerrada en favor de Netflix, se ha convertido en una guerra abierta por el control de Hollywood. Lo que iba a ser la operación más grande del streaming ha estallado en el tablero comercial con Paramount intentando evitar que eso pase. Mientras el mundo observa cómo se reconfigura la industria que definió el siglo XX, el debate vuelve: ¿quién decide cómo se fabrican las historias? En España, aunque muchos aún no lo sepan, hay alguien que está intentando responder a esa pregunta inspirada por la época dorada del star system. Silvia Carvalho, CEO de ISII Group, tiene una ambición poco habitual en el sector: crear un Hollywood español. “El modelo que queremos impulsar se parece mucho al norteamericano”, explica. Ese que tiene decorado propio y forma parte de nuestro imaginario hasta tal punto que basta cerrar los ojos para verlo como una postal. Está en Cantando bajo la lluvia, cuando se da el salto al sonoro y todo el mundo corre para sobrevivir en un negocio que se reinventa a un ritmo frenético. Está en Babylon, con su versión desatada de los años 20, en la que retrata el estudio como máquina de hacer talento y dinero. Y está en Érase una vez en Hollywood, con el reverso: el mundo de las majors convertido en mito y, a la vez, en rutina. Todas esas películas cuentan, en realidad, lo mismo: un modelo industrial.

Durante décadas, los grandes estudios controlaron toda la cadena de valor: producían, distribuían y exhibían sus propias películas. En 1948, el sistema tuvo que separar esas funciones, pero su lógica —la del estudio como agente que transforma ideas en productos y beneficios— sigue viva en el ADN del audiovisual. Carvalho no lo mira con nostalgia cinéfila, sino con mentalidad de ejecutiva. “En España no hay una industria como tal”, repite. Y remata: “Eso es lo que intentamos construir”. ISII Group, la compañía que ella capitanea, nació en 2024 y ha pasado en apenas un año de ser una productora emergente a operar como un conglomerado que controla todas las fases del proceso. Con sede en Gran Canaria, agrupa siete empresas: cuatro productoras con sello propio (Inefable, Isora, Sinapsis y SIA), una distribuidora y agencia de comunicación (Deep Com Roots), una consultora financiera (KBCF Consulting) y una plataforma de streaming de cortometrajes, Divergente. La empresaria, consciente de que parte del público aún no conoce su proyecto, se sienta con Magas para defender por qué su empresa va a suponer una revolución en el sector. Lo primero que hace es insistir en que esta no se puede encasillar en una sola etiqueta, y luego explica: “Buscamos industrializar el audiovisual”, de forma que una idea pueda desarrollarse hasta llegar a la gente “sin depender de terceros ni de subvenciones”.

La mujer al frente de su éxito Antes de desgranar más detalles sobre su ambicioso proyecto —con el que ha puesto en marcha 19 producciones y ha invertido nada menos que 68 millones de euros—, la ejecutiva confiesa que su relación con el cine ha sido particular desde bien pequeña. “Nací en una secta. Con 18 años me fui de casa y, por fin, pude estudiar”, desvela. Aún recuerda las limitaciones de su infancia y adolescencia, cuando las películas que se le permitían ver se limitaban “básicamente a Disney”. “Matrix para mí estaba prohibidísima. La vi a escondidas y supuso un antes y un después en mi vida”, dice. No son pocos los ejemplos como este que la ayudan a explicar una forma de estar en el mundo lejana para la mayoría de la gente. Compara su pasado con una crisálida: “Estás dentro pero a la vez fuera [de la sociedad] y no tienes acceso a nada. Cuando sales, descubres otra manera de vivir”. Silvia Carvalho lidera el futuro del cine y las series con ISII, la lanzadera de éxitos 'marca Ñ' que apuesta por las creadoras De joven hizo, literalmente, de todo. “Trabajaba los fines de semana en McDonald’s mientras me sacaba dos carreras: Derecho y Ciencias Económicas en la UNED”, cuenta. Tras eso vinieron “muchos años en la construcción; también en el sector metalúrgico, donde me desarrollé como jefa de producción y estuve montando y desmontando prensas excéntricas de 600 toneladas”. Recuerda que esos años fueron especialmente divertidos para ella.

“Poder salir y estudiar fue un lujo para mí que marcó mi concepto de libertad”, confiesa. Preguntada por cuál es ese exactamente, Carvalho reflexiona que “es algo intrínseco que me convence de que soy capaz de hacer cualquier cosa”. Y matiza: “No desde una perspectiva absurda de creerme superwoman, sino de saber que, pase lo que pase, siempre podré reinventarme y convertirme en lo que quiera, porque no me gobierna otra persona”. El cine español en corto, un patio de juego donde conviven experimentación y precariedad Silvia Carvalho aterrizó en el audiovisual por una mezcla de intuición y método: vio una oportunidad donde otros sólo veían inercia. “No vengo ilusionada por los flashes ni por la fama”, aclara. “Cuando has pasado por muchos otros mercados que van evolucionando y llegas a uno como este, en el que la visión empresarial no existe, es como ponerte un papelito en blanco en el que puedes dibujar. Para una persona como yo, eso es magia”. El éxito de su negocio empezó con un reto muy básico: había dinero, pero faltaban historias. La solución fue hacer un concurso de guiones. Se llama Break On Time y, defiende, no es un evento “para dar medallas”, sino una forma de hacer que los proyectos lleguen a rodarse. “Está muy bien premiar el talento, pero tiene que haber alguien que apueste por ello”, insiste, consciente de que el sector está lleno de historias que “rondan por mesas de productores esperando que alguien las produzca”.

El certamen tuvo una amplia visibilidad en su estreno y este año, por su segunda edición, recibió 679 guiones de todo el mundo, consolidándose como uno de los espacios más relevantes para descubrir nuevas pequeñas grandes historias que marcarán el futuro del audiovisual. Este concluyó en noviembre con una gala que reunió en el Palacio de Cibeles de Madrid a nombres conocidos, entre ellos Karla Sofía Gascón, Marta Etura, Kike Maíllo, David Victori, Antonia San Juan y Manuela Velasco. Break On Time es una de las palancas más atractivas de ISII Group, pero no es la única. Dentro del grupo, Carvalho destaca otra que, según ella, marca la diferencia: Divergente, una plataforma destinada especialmente a albergar obras de menos de 59 minutos. Es su forma de reivindicar el corto como un formato que —pese a haber estado históricamente infravalorado y asociado a estudiantes con poco presupuesto— ofrece grandes posibilidades. La lanzaron “en diciembre de 2024” y asegura que en España ya tiene “un millón y medio de usuarios”. ¿Lo más curioso de la app? Que es gratuita. En ella, dice su impulsora, conviven perfiles y tamaños muy distintos, “desde los últimos ganadores de premios Goya con muchos reconocimientos” hasta proyectos más pequeños y libres, porque “un cortometraje sí puede absorber” más riesgos creativos. Si le preguntan cuál es su título favorito en el catálogo, la pondrán en un aprieto, pero responderá.

Trinidad es el proyecto que pone como ejemplo cuando señala hasta dónde puede llegar el grupo. La elige porque fue una apuesta grande y les obligó a aprender sobre la marcha. También porque no es fácil de encasillar: lo más rápido sería venderla como “un western feminista”, pero cree que se queda corto y prefiere hablar de una historia de mujeres con “toques pop”, “otros cómicos” y temas cruzados. Se estrenará en 2026, con Gabriela Andrada, Paz Vega, Karla Sofía Gascón y Sofía Allepuz como protagonistas. La ecuación, sin embargo, no se sostiene sólo con ficciones y nombres. Carvalho insiste en que el salto también va de estructura y de decisiones prácticas. Por eso ISII se instaló en Canarias. “Es algo muy sencillo: tiene el incentivo más alto de España”, explica. Y lo vincula directamente al tipo de compañía que quiere levantar, una que no dependa de “ayudas, subvenciones ni preventas”. A su juicio, en España, la industria de las series y películas funciona más como una suma de piezas que como un sistema. “Cuando quisimos entrar con inversión privada nos dimos cuenta de que era complicado, ya que es muy cuadriculada, casi endogámica”, asegura entre risas. Y recuerda el choque inicial: “Nos cerraron muchas puertas cuando quisimos explicar que había otra forma de hacer cine”.

No es que ISII busque replicar el catálogo masivo de Netflix, sino impulsar una fórmula alternativa con marca España y basada en tres pilares: producción propia, distribución independiente y apuesta por el talento emergente español. Carvalho reflexiona sobre la necesidad de crear historias “que retengamos en la retina por más de dos segundos, porque hay demasiado contenido para el tiempo del que realmente dispone la gente, y lo que nos falta… es la creatividad”. En esa línea, cuenta que a los más jóvenes se les enseña a recortar la ambición antes de escribir: “Les dicen: apunta hacia abajo, porque más alto no te lo van a producir”. Y lo enlaza con lo que, según ella, no está llegando a los estudios: “Más historias locas, ciencia ficción, aventuras… Vamos a contar algo distinto”. En el grupo hay una apuesta clara por las nuevas miradas, tanto que el año pasado produjeron “un primer largo de una directora novata” y este año tienen “otra ópera prima”. Si hay algo que sorprende en la conversación con Silvia Carvalho es el contraste entre el tamaño del proyecto y su manera de contarlo. Ejecutiva todoterreno, con rastas pelirrojas y un humor canalla que sale a relucir a lo largo de la conversación, convive con la ambición del proyecto que lidera —democratizar el audiovisual— y permite que la entrevista con Magas avance sin filtros.

En las distancias cortas, se describe lejos del personaje: “Vivo en un pueblo de León, a caballo entre Canarias y Madrid”. Cuando no está trabajando le interesan los planes sencillos: “Siempre digo que está muy infravalorado el sofá. Me encanta el mío. Y los libros. Soy una gran lectora”. Completa la escena con lo que ocupa su día a día: “Tengo tres hijos y mi perro. Y mis gatos. Si no estoy trabajando —y normalmente estoy 24/7 haciéndolo— estoy con ellos”. Después del retrato más personal, Carvalho vuelve a lo importante para ella: los próximos pasos. El grupo ya tiene marcado el rumbo para 2026. “Vamos a empezar a producir en Península”. La idea es ir ampliando el mapa de rodajes y de equipos para que el grupo pueda escoger localizaciones y socios con más margen y ganar presencia en el mercado nacional. El gran objetivo de ISII Group, lanza el titular sin pavor, es “estar cotizando en bolsa de aquí a un par de años”.