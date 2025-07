Ivana Baquero arrasa en Netflix con ‘La viuda negra’: "Nos llama mucho la atención cuando es una mujer la que asesina"

“Estoy tan acostumbrada a viajar que ya no concibo la vida en un único lugar pensando que ya no me voy a mover”, afirma.

Confiesa Ivana Baquero (Barcelona, 1994) que no recuerda una casa donde haya vivido “en la que no hubiera una maleta siempre abierta para hacer y deshacer”. Ya sea en Wellington, Madrid o Los Ángeles, su equipaje no deja de desplegarse como un árbol horizontal desde hace muchos años.

Me hacen bastante esta pregunta, debería hacer los deberes y pensar una buena frase para ir preparada, pero es que me cuesta mucho pensarlo. Me considero una persona leal, con sentido de la justicia, familiar, perfeccionista…

A mí misma me ha pasado. He conocido a compañeros que tienen una especie de muro que no llegas a derribar, lo he experimentado. A veces termina un rodaje y vuelves a ver a esa persona seis meses después y piensas ‘¿estaba haciendo un personaje en el rodaje y ahora es la persona que es, o de repente estaba tintado por el personaje que estaba interpretando?’.

“Esta mañana vine en el AVE de Barcelona a Madrid, y anoche me estuve descargando películas para poder verlas en el tren. Consumo mucho cine y series, tengo todas las plataformas y voy a menudo al cine”, comparte Ivana sobre su forma de viajar. “Por ejemplo, ahora he terminado de ver The Studio en Apple TV: parece que vaya a ser un sitcom y de repente tiene una cinematografía que impresiona”.

Como curiosidad, de cada rodaje siempre me gusta llevarme algo del personaje, lo hago para cerrar el ciclo. Es algo que he hecho desde el día uno de cada proyecto. Y ya tengo una colección increíble. De Las Crónicas de Shannara me llevé un par de dagas, del El Laberinto del Fauno tengo varios vestidos de Ofelia, incluyendo los zapatos rojos que llevé a los Goya.

Me gusta la moda, pero me cuesta aplicarla. Por el estilo de vida que llevo intento ir generalmente lo más cómoda que puedo. Me gustaría poder arriesgar más, sí que es verdad que cuando tengo eventos y cosas así aprovecho las oportunidades para llevar estilismos interesantes y colaborar con marcas. A mi madre le gustaría que llevara menos chándales, como dice ella, y más cosas monas [ríe].

Infancia en el séptimo arte

¿Imaginaba que su vida podría ser tal como está siendo?

No me dio ni tiempo de imaginar cómo quería que fuera mi vida, porque empecé muy pequeña en esto, con ocho años ya estaba rodando mi primera película en Galicia. Siempre he estado viajando. No he tenido como oportunidad de haber imaginado otra vida, porque ha sido así, y también me ha gustado tanto actuar que he querido mantenerme en el camino.

Fue una vocación temprana…

Sí, pero por casualidad, no porque yo lo buscara. Me cogieron para una película porque hablaba muy bien inglés en mi escuela y así fue como me enamoré de la interpretación, pero no lo busqué yo, eso fue curioso. Si no hubiera pasado eso, si no hubiera estado en el momento adecuado en la situación adecuada, probablemente me hubiera dedicado a otra cosa.

¿A qué piensa?

Al Derecho probablemente. Creo que a mí sola no se me hubiera ocurrido lo de la interpretación porque nadie en mi familia se dedica a las artes, al contrario.