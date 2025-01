Ana Brito, influencer: “Todo es mentira sobre la maternidad. Yo tardé ocho meses en querer a mi hija”

Hablando con personas para prepararme esta entrevista me decían: "Me encanta ella. Además, es alguien a quien la fama le ha llegado tarde". Tienes 34 años y marcamos tu golpe de fama fuerte en el inicio de la pandemia, es decir, hace cinco años... Por Dios, ¿tarde de qué?

¡Total! Yo creo que me ha llegado cuando me tenía que llegar. Sobre todo porque creo que me vino en un momento clave. Es decir, creo que me vino en un momento en el que, si yo no hubiera tenido el bagaje que tenía, sobre todo en lo profesional, no lo hubiera sabido manejar de la manera en la que lo he hecho y lo sigo haciendo. Yo vengo de la parte de comunicación, producción audiovisual, publicidad... Prácticamente durante año y medio he estado sola y me he sabido muy bien defender, y creo que me defiendo muy bien en este mundo, por todo lo que he vivido.

Si me dijeras que te ha pasado como a Chiquito de la Calzada, que se hizo famoso contando chistes a los 65 o Carmen Lomana que ya pasaba los 60 cuando empezó a ser un personaje público potente, pero ¿qué sentido tiene en tu caso?

O sea, creo que si a lo mejor me hubiera pasado este boom más joven, no sé... Tampoco te puedo decir que no hubiera tenido tanta continuidad. Es que a lo mejor el año que viene no soy nadie. A lo mejor el año que viene se acaba todo esto. Quizá antes me hubiera venido grande.

¿Somos, además de todo, una sociedad edadista?

Sí, pero también creo que es lo que nos han inculcado. O sea, vivimos en una sociedad en la que, para bien o para mal, estamos encasillados en que hay que hacer ciertas cosas a ciertas edades. Eso, gracias a Dios, está cambiando, pero sí que somos superedadistas.

Ana, ¿a ti qué te indigna?

Uy, muchas cosas, soy superpesada. ¿A nivel personal? No me gusta nada que me digan lo que tengo que hacer, que me den consejos no pedidos. Al revés, me dan ganas de hacer lo contrario.

¿Eres rebelde?

No, pero no voy a hacer las cosas porque tú lo digas. No me gusta perder mi independencia, ni mi libertad. Hay gente que me lo dice con buena intención, pero que no... que ya decidiré yo lo que quiero.

¿Y qué te ilusiona?

Ay, muchas cosas... Me ilusiona seguir cumpliendo sueños y metas. Es de las cosas que más me gusta, la verdad.