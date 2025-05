El Día de (todas) las Madres o cómo conmemorarlas cuando ya no están presentes: “Son un faro que ilumina en los momentos más difíciles”

“ En donde esté, viva o muerta, seguirá haciendo su oficio que comenzó en un día para no parar nunca ”, dice más aún. Sobre esa idea de lienzo eterno, Pablo Maurette elaboraba en su penúltimo libro que hay personas vivas que no tienen el más mínimo impacto en nuestras vidas, aunque las veamos todos los días, pero que hay personas para siempre, estén o no físicamente, y las madres pertenecen a esa categoría, porque se les puede preguntar qué opinan aún sin verlas.

“ Me acuerdo perfectamente después el momento en que ella se fue. Eran las tres de la tarde”, sigue relatando, “y recuerdo salir a las cinco en punto a la calle en mi ciudad, en Reus, mirar a todas partes y pensar ‘¿y ahora qué?, ¿cómo sigue mi vida sin ella?’. La he dejado dentro de un hospital, después de una semana de estar allí con ella, mañana la voy a entregar y con 19 años, ¿qué hago? Era aterrador solo pensar en cómo seguir hacia adelante. Era mi madre, pero también mi mejor amiga, mi confidente, mi todo”.

“Me gusta mucho hablar de mi madre”, reconoce con mucha sinceridad, “y usar su recuerdo para valorar la vida, y poner en su lugar las cosas buenas y las cosas malas , ser más consciente de lo importante que es aprovechar el tiempo y no perderlo en tonterías. Me basta recordarla cuando pasan cosas malas, para asumirlas y seguir. Ella era delineante, pero le encantaba escribir, era una mujer increíble. Yo hago cerámica porque ella la hacía, incluso cambio los enchufes y las bombillas de mi casa porque era muy manitas, eso lo aprendí de ella, al final tuve todo ese aprendizaje vital”.

“Pero no solamente ella ha formado mi carácter, también su pérdida y cómo viví su despedida . Tenía mala leche y yo también tengo ese temperamento [sonríe]. Luego, respecto al carácter, te da mucho contexto pasar por algo así… ¡Lo ves rápidamente con la gente que nunca ha sufrido! Mi madre era una persona muy fuerte y eso me ayudó a mí desde algún lugar también a serlo”, continúa explicando. “Pasé por supuesto tres años duros, en los que sentía que me costaba mucho vivir sin ella, echaba de menos el SMS de cada mañana, escuchaba sus audios del buzón de voz, pero lo superé más o menos a los tres años, y desde entonces decidí que debía hablar de ello”.

“Tengo también una foto con ella en la mesilla de noche”, reconoce. “No es que esté todo el día charlando con un fantasma, pero creo que ese diálogo interno nunca termina, porque no hay un día en estos dieciocho años en que no haya pensado en ella. Parece absurdo, pero a veces la gente no es consciente de que hay personas que te acompañan más que otras vivas. El día que te casas, el que nace tu hijo… mi tía, su hermana vino al hospital y me regaló una toalla que había bordado mi madre para su hijo, eso me hizo especial ilusión”.

Ahora recientemente, hace ocho meses, Cristina Andrés fue madre. De nuevo, el Día de la Madre del año pasado cuando estaba embarazada, y especialmente el que llega este año, se han vuelto a colorear con el sentido de la maternidad. “Imagínate. Sentir lo que ella sentía por mí. Hasta que no experimentas algo así no es posible imaginarlo. Yo encontré muchas notas suyas que escribía sobre mí, y ahora puedo entenderla más, y a la vez eso me da una nueva fuerza para seguir adelante. A mi hijo le hablo ya de ella, aunque no esté. Es su abuela y le hubiera encantado conocerla. Desde ahora el Día de la Madre va a ser mi día, con mi chico y mi hijo, siempre con el recuerdo de ella, siempre nos acompañará, pero ahora soy yo la madre”, concluye con una sonrisa.