Viña Machado, de modelo a actriz global con 'Cien años de Soledad': "Le digo a mi hijo ‘tu madre ha pasado a la historia’"

Si no se vive así, no se goza.

“Lo cierto es que estás ahí en tu quehacer actoral y no dimensionas del todo el proyecto. Pero cuando te paras y miras hacia atrás te das cuenta de que hubo un montón de personas haciendo una serie… ¡para que la vea el mundo entero! Era impresionante, había que tomar un transporte para ir de un Macondo a otro Macondo”, explica Virgina María Machado, conocida mundialmente como Viña [Colombia, 1979]. “Mi personaje no cambió de actriz, por eso pude conocer muchos Macondos. Suena a García Márquez de hecho cuando ella dice ‘todos los Macondos’”.

No es sólo que la novela original vendiera 50 millones de copias, es que la serie Cien Años de Soledad ha llegado al top 10 mundial de espectadores de Netflix en ni más ni menos que 190 países: esta ambiciosa producción recrea la mítica ciudad de Macondo en un set con más de 540.000 metros cuadrados, dando vida en imágenes al gran sueño del realismo mágico con mil personas de equipo, un 70% de actores no profesionales y hasta 20.000 extras. Ahora, Variety o The New York Times la recomiendan enfáticamente y Rotten Tomatoes confirma el éxito de público.

Sí, me queda tan difícil hablar de Pilar Ternera como hablar de mí. Yo diría que es una mujer con entereza, bondad y ternura. Fíjate que la ternura la vi después, lo cual es lindo, no fue algo que planteé que tuviera. Eso me sorprendió. Es también una persona estoica, porque toma de frente los avatares de la vida, está parada, pero no sobre su ego, sino sobre su presencia, sobre las circunstancias que le ha tocado vivir. Se hace cargo de las decisiones que tomó y de los dolores que habita.

Pilar tiene un core [núcleo] emocional muy fuerte, es una mujer muy viva. Ella no se da cuenta que el tiempo pasa. El tiempo es algo que no la pertenece, y en su magia y misticismo hay una quietud, es la mujer que mira constantemente lo que sucede, es una gran observadora. Ella siempre está por ahí, merodeando. Poder lograr esa omnipresencia, cómo observa, cómo le duelen los hijos que ya no son de ella, y cómo ese dolor se va acrecentando y en qué se convierte fue todo un reto.

En el libro tengo que reconocer que Amaranta [la hija de Úrsula] me parece una cosa muy loca, porque tiene todos los pesares de una mujer, de lo humano, la envidia que la corroe, un amor desbordado que no sabe donde poner, tiene ira, tiene maldad. No sabes si te va a sonreír o a matar. Amaranta tiene demasiado misterio en ella. Y me encanta también Petra, que va a estar en la segunda temporada, que a través del sexo multiplica a los animales, es un personaje increíble.

Me puse en contacto con Juan Gabriel Vázquez, el gran experto en la obra de García Márquez, para saberlo todo de ella, como en qué otros cuentos podría aparecer, porque el autor repetía personajes en sus obras. Yo sentí que Úrsula [el otro rol femenino protagonista] y Pilar son como dos partes del mismo personaje, una es la que vive dentro y la otra la que vive fuera de una casa. Una es atemporal, libre, atípica, y la otra lo contrario, así que la trabajamos también con esa idea del lado A y B de una mujer, con la risa, porque Úrsula no se ríe.

Las diosidencias de Viña

Esta serie se ha rodado con el apoyo de buena parte de la familia de García Márquez —con la condición de que se realizara el rodaje en Colombia y en español—, cuyo autor en vida declinó los derechos de adaptación audiovisual por considerarlo demasiado complicado. A Viña Machado no deja de resultarle increíble cómo su escritor pudo desarrollar en profundidad tantas tramas en paralelo. “Yo me imagino a Gabriel García Márquez encerrado, detenido, elevado, conectado con un ser superior mágico y él corriendo por las calles de Macondo, de todo el Caribe, viviendo intensamente, como si pudiera estar desdoblado, conversando o siendo él cada personaje. Es maravilloso cómo hila la historia y cómo desarrolla cada personaje con tanto poder”.

Ella misma relata en un tono propio del realismo mágico cómo fue encontrándose con ‘señales’ de que estaría en este proyecto. “En 2015 dije en una entrevista que me gustaban todos los femeninos de Gabriel García Márquez. Para hacer a Nacha, un papel anterior, me inspiré en Úrsula, en esa mujer caribeña garciamarquiana. Luego me llamaron a un casting para hacer una escena de Úrsula pero lo único que hice fue pelearme para que no saliera el papel anterior que estaba haciendo y salí triste, llegué a casa sintiéndome deprimida, frustrada, mala actriz. Dos semanas después me llamaron para verme como Pilar Ternera, en pocos días me leí de nuevo Cien Años de Soledad y estudié la escena. ¡Ahí me di cuenta de que los cuarenta años me habían caído porque tenía presbicia! Hice el exorcismo, volví más tranquila, y salí diciendo ‘ya no me importa si quedo o no en Cien años de Soledad’, porque dos mujeres muy importantes, Eva y Yolanda, acababan de ver mi trabajo bien hecho en ese casting”.

Es increíble cómo lo cuenta, ¿lo más importante para usted fue hacer bien ese trabajo, más que el éxito que podría acompañarla?

Esa idea está en mi hoja de vida. La he aprendido, pero luego se abren otras puertas. Para mí es muy importante quedar satisfecha con mi interpretación. Cuando me llamó Alex García, uno de los directores de la serie, tuve una diosidencia, no encontraba un tarot, así que me llevé una baraja española y al voltearla salió por casualidad el Rey de Oros. Al verlo, dije ‘Dios mío, voy a ser Pilar Ternera’. Porque creo en las diosidencias…

¿Qué son las ‘diosidencias’? ¿Coincidencias divinas?

Sí, en Colombia la usamos mucho [ríe]. Yo estaba en un viaje en el norte de la Guajira con mi hijo cuando me llamó mi manager (ya sabes que sólo te llaman cuando pasa algo bueno). Estaba justo en la orilla de la playa y me dijo que me sentara. Y le respondí que no, ‘lo que me vayas a decir, dímelo estando yo de pie, frente al mar’. Dijo entonces. ‘Eres Pilar Ternera’. Y así supe que iba a ser ella, ahí, frente al mar, de pie.

¿Cuál es el punto de inflexión más fuerte del arco del personaje de Pilar Ternera en esta historia?

Hay un cambio tremendo en mi personaje cuando Arcadio [su hijo] se vuelve un tirano. Cuando ella ve a su hijo convertido en ese gran tirano. Cuando él intenta caer en los brazos de Pilar Ternera. ¡Porque ella nunca buscó a ninguno de los Buendía, todos fueron a donde ella! Ahí es donde a mí como Viña me empezó a doler Pilar, me traspasó, porque yo tengo un hijo. Ella lo cuidó hasta que ya no pudo más, lo intentó todo.