La chef Pepa Muñoz: “Castigaría sin postre a los que no son capaces de dialogar. Hoy, a todos los políticos”

Pepa y Mila son de las que nunca se dan la mano por debajo del mantel y, con esa valentía y actitud, han convertido el Qüenco de Pepa en un place to be en toda regla de Madrid.

Pepa, ¿te ves capaz de resumir tus 55 años de vida en platos?

Creo que sí. Mi primer plato lo cociné con nueve años: un hojaldre de un recetario francés que saqué de un libro de Nouvelle cuisine. Y poco después comencé a ir con mi padre en una furgoneta a los rodajes de películas llevando comida. Lo llamábamos “hostelería en exteriores” en vez de catering, y estuvimos en todas las películas que producía Elías Querejeta.

También tengo recuerdos con Pilar Miró y su Crimen de Cuenca, El Sur de Víctor Erice. Para mí era una aventura en la que conocí a los grandes de esa época: Fernando Rey, Rafaela Aparicio, Fernando Fernán Gómez. Lo contaba en el colegio y no me creían. Me llamaban mentirosa y dejé de contarlo.

El resto de mi cocina se resume en reminiscencias andaluzas: pucheros, potajes, frituras, postres… Soy de madre sevillana y padre cordobés y aunque a Madrid le debo todo, mi cultura y tradiciones son del sur y eso se nota en mis platos. Y algo que me caracteriza es que, mientras otros elaboraban cocina moderna y de vanguardia, yo he mantenido siempre mi identidad con lo tradicional y de producto. No me he descentrado.

¿Crees que eso ha influido para que no tengas aún una Estrella Michelín?

Puede ser. Tengo un Sol Repsol, pero no una Estrella, aunque supongo que llegará. Eso no me quita el sueño. Lo que sí me molesta es no tener la Estrella Verde Michelin porque llevamos 22 años practicando la sostenibilidad. Apoyando a la España vaciada, reciclando, haciendo cocina de aprovechamiento, consumiendo productos de km 0. ¡Y no tengo aún la VERDE!