Entrevista Cristina Lazarraga, la única española de Fórmula 1 acuática que arrasa en el equipo de Rafa Nadal: "Pensé que con 30 años sería complicado dedicarme a esto" Tras el susto que tuvo hace tres años, la madrileña dio un giro en su vida y apostó por la E1. Hoy, es subcampeona del mundo y compite en el equipo que apadrina el tenista.

Hay quien dice que a Madrid lo único que le falta para ser la ciudad perfecta es el mar. Ese anhelo marinero lleva a muchos gatos y gatas a desplazarse a las costas del Mediterráneo para disfrutar de las virtudes del agua salada. Cristina Lazarraga (Madrid, 1993) es el vivo reflejo de ello. "Los madrileños en verano siempre vamos buscando la playa. Desde que soy pequeña veraneo en Alicante, y en ese tiempo practicaba todo tipo de deportes acuáticos", rememora con sonrisa. Cristina Lazarraga es profesional de las motos de agua. Es la primera española que se ha convertido en subcampeona del mundo en esta categoría y líder de Europa en jetcross, desde la temporada 2024 es también piloto de E1 en el equipo de Rafa Nadal. Pero antes de llegar a ello, hay que reconocer al verdadero impulsor de su carrera: su abuelo. "Fue él quien me inculcó el amor por todo lo náutico. Pasábamos los veranos en el barco", arranca. También su padre tuvo 'culpa', porque también pilotaba motos de agua, desvela Lazarraga. A pesar de la pasión y conexión innata con el mar, el único plan a futuro de Cristina no era la competición. Estudió un triple grado en Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual, y no sería hasta graduarse cuando vio claro que no quería pasar su vida delante de una cámara u ordenador, sino con el pelo lleno de salitre y el corazón revolucionado por la adrenalina.

De todos los deportes de náutica, ¿por qué las motos de agua? Soy bastante cañera y la libertad que te da la velocidad en el agua es algo que no he probado nunca en la tierra. Me encanta esa sensación sobre la moto de agua. Hay mucha gente que no lo sabe, pero es el deporte más físico de motor que existe porque se trata de mezclar el motocross, que es una práctica muy demandante, con las condiciones del mar, que es un terreno irregular. Esto lo hace muy complicado. ¿Cómo se da cuenta de que su futuro era la competición? La mayoría de los que competimos entramos en estos deportes por algún familiar. Al principio quise probar en motociclismo, porque a mi padre le encantan las motos, pero no me dejaron. Como él compitió en su momento en moto de agua, vi la oportunidad. ¿Es fácil dedicarse profesionalmente a la competición? Llegó un punto, hace no demasiados años, en los que vi complicado dedicarme profesionalmente a ello. Siendo realistas, ser profesional de un deporte es muy difícil y, si te lo llevas a la náutica, más. También, cerca de los 30, me sentía mayor y pensé que dedicarme a esto sería complicado.

Cristina Lazarraga se lanzó a la competición, a pesar de los miedos, y llegó a lo más alto al mando de una moto de agua. Tras lograr los títulos mundiales y europeos en jetcross, un accidente en 2021 le hizo cambiar el rumbo, sustituir la moto por una lancha ultraveloz y comenzar en la E1 Series. Este es el primer campeonato mundial de lanchas eléctricas con foil (RaceBirds), es mixto y está avalado por la Unión Internacional Motonáutica (UIM). Por el momento son nueve las escuderías que se baten en la prueba con dos pilotos cada una. Al frente de los mismos, nombres reconocidos del deporte, la política, y la industria musical como Marc Anthony, Steve Aoki o Rafa Nadal, entre otros. Se lanzó a competir, llegó a lo más alto con las motos de agua, y entonces cambió de categoría. ¿Cómo da ese salto de fe? La primera vez que me hablaron de E1 estaba centrada en luchar por el Mundial en motos de agua. No fue algo que me planteé a priori, aunque me pareció un proyecto llamativo. Además, marqué ese año (2021) como el último para cerrar la etapa de las motos de agua. Ya estaba bastante quemada, pero era muy difícil dejar el deporte. Es como una relación. Sin embargo, en la primera carrera tuve un accidente que me dejó fuera de combate seis meses. Eso cambió todo, porque empecé a replantearme muchas cosas y, a partir de ahí, el proyecto de E1 empezó a cobrar cada vez más fuerza. Necesitaba un cambio. Fue el momento de abrir una etapa nueva que estaba segura de que me iba a traer mucha felicidad.

Entró en la E1 por la puerta grande. ¿Qué significó ser seleccionada por el equipo de Rafa Nadal? Ni siquiera te podría decir que es un sueño, porque ni en los mejores lo habría imaginado. Toda la vida he admirado muchísimo en lo deportivo a tres personas: Travis Pastrana, porque es un loco del tema del motor, Marc Márquez, y Rafa Nadal, por supuesto, creo que como todos los españoles y el mundo entero. Cuando estaba en la Academia sabía más o menos quiénes iban a ser los celebrities que estarían en el campeonato. Y, lógicamente, yo quería estar en su equipo. Fui pasando entrevistas y cuando finalmente me dijeron que estaba dentro fue una alegría. Estamos en la segunda temporada, y cuando me paro a pensarlo todavía no me lo creo. ¿Qué le suma Rafa Nadal en distancias cortas como líder de equipo? En cortas, largas y todo. Representar a Rafa es un gran peso, es un gran nombre que tiene unos valores y una fortaleza admirables. Con lo cual me suma una presión positiva por el hecho de tener que estar a su altura. Las competiciones son mixtas, tanto en moto de agua como ahora en E1; sin embargo, la mayoría sigue siendo masculina. Y usted ha llegado a lo más alto. ¿Cómo es triunfar en este entorno? Como siempre he estado involucrada en cosas que se han considerado de hombres lo tengo bastante normalizado. Pero más que en mí, lo veo en el exterior. Quizás cuando ganas en una categoría masculina ves que hay una parte de incredulidad. Como siempre, creo que las mujeres que estamos metidas en motor tenemos que demostrar el doble, así que es una gran satisfacción cuando alcanzas esos objetivos.

¿Cuál es la mayor desigualdad que ve o vive en comparación con sus compañeros? Depende, deportivamente, ahora en la E1 no tantas, porque no se trata de algo físico. Pero en motos de agua hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer, y eso influye mucho en el tipo de pilotaje. Por otra parte, estamos viviendo una época muy buena en el deporte. Las mujeres poquito a poco estamos haciendo camino y cada vez se nos ve más, pero no siempre se nos han dado las mismas oportunidades. Por eso me encanta la E1, porque es un claro ejemplo de que cuando las das, nosotras podemos ser igual de rápidas o más. Se está convirtiendo en un referente para futuras generaciones de niñas. ¿Cuál es el legado o mensaje que le gustaría transmitir? Lo más importante es que si tienes un sueño, lo persigas. Muchas veces los padres proyectan futuros para nosotros. Creen que es lo mejor, pero quizá los hijos tengan otra proyección de vida. Si se quieren dedicar al deporte, por difícil que sea, que lo luchen. Además, profesionalmente o no, ser deportista es maravilloso. Es una forma de vida, es saludable, con lo cual nunca vas a perder el tiempo. Y, en general, si alguien quiere dedicarse a algo en lo que pueda parecer a priori que no tenga sitio, tiene que pelearlo. Si demuestra lo que vale, ese hueco llegará. --- a priori en cursiva, please En la competición, ¿encuentra amigas, rivales o referentes? ¡De todo! Creo mucho en las energías y en que encuentras de todo según con quién. Pero te podría decir que, mi mayor rival ahora mismo, es una de mis grandes amigas. Hay una competitividad muy sana, con independencia de si unos van primeros y otros segundos. Estamos todos felices, orgullosos y contentos de estar haciendo historia. Hay un ambiente súper sano, y ojalá que compartir los miedos con tus rivales, y también tus alegrías, se extrapolase a todos los ámbitos del deporte.

Uno de los pilares de la E1 es la sostenibilidad. ¿Qué papel ocupa el medio ambiente y su cuidado en su vida? Desde que estoy en las motos es algo que he tenido muy presente. Soy la primera que cuida del entorno porque es el medio que me permite trabajar y disfrutar, e intento predicar con el ejemplo. Nuestros mares son extremadamente importantes para la vida, nos dan el 70% del oxígeno que respiramos. Y creo que una de las cosas que más me gusta de estar en la E1 es no solo estar ayudando a crear conciencia, sino también promover ese mensaje. Antes mencionaba el accidente que tuvo en 2021, aquel que lo cambió todo. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que sacó de aquel momento? Ahora, que hace casi tres años, podría decir que el accidente es una de las mejores cosas que me ha pasado nunca. Muchas veces tienes que parar en seco para poder analizar desde otra perspectiva lo que está pasando en tu vida. Entonces, había ciertas cosas con las que no estaba cómoda, que no sabía como cambiar o simplemente las estaba dejando estar. La primera conclusión que saco en claro es que ver el apoyo de tu familia, de tus amigos, de todo tu entorno en un momento tan difícil te hace sentir muy querida. Y segunda, que a veces hay que parar. El accidente me sirvió para poder analizar y cerrar una etapa que no sabía cómo cerrar. ¿Cómo se preparó mentalmente para volver? Con mucha terapia. Tenía muchos miedos. No en el sentido de la seguridad, sino miedo a no ser la misma, a pilotar de una forma diferente. Estoy orgullosa de haberme dado mi tiempo, de haber respetado cómo me iba sintiendo. Eso fue lo que me hizo mentalizarme de que llegaba una nueva etapa y de que la iba a disfrutar porque siempre lo he hecho con todo lo que me ha dado adrenalina. Tenía claro que iba a ser maravilloso, y lo está siendo.

Pasa la vida viajando, ¿qué es lo que no puede faltar en la maleta de Cristina? ¡Jamón! Te diría que lo llevo a todos lados, de verdad. (Ríe). Ya es como un ritual con el equipo, porque gran parte de ellos son franceses y les encanta el jamón. Siempre al terminar las carreras nos reunimos todos, abrimos los paquetes y compartimos ese ratito, estoy muy orgullosa de eso. De todos los lugares en los que ha estado, ¿en el cual se sigue sintiendo en casa? Tengo una conexión especial con Italia, porque ahí es donde empezó todo. Cada vez que vamos allí a competir o a entrenar me siento como en casa. ¿Dónde se ve en cinco años? Espero que compitiendo. Y espero, también, que persiguiendo mis sueños, que por suerte o por desgracia tengo muchos. Siempre que alcanzo uno ya tengo otra cosa nueva en mente.