"Estoy segura de que me va a ir muy bien porque me lo he trabajado mucho"

Fecha de publicación:

Fotografía Esteban Palazuelos

Avisados estamos. No se sorprenda nadie. La conocida estilista y empresaria Fiona Ferrer cumple 50 años y, para celebrarse, lanza un proyecto que ella misma define como un ‘doble ejercicio de conexión’. En realidad, se trata de un doble golpe de efecto. La idea parece sacada de una tira cómica y literalmente lo está. Pero no se engañen. Ferrer se formó en la UM, una de las universidades privadas top estadounidenses, ha vivido en Nueva York, París, Miami, Ibiza, Palma de Mallorca, y Bogotá, registrado y producido formatos audiovisuales como Supermodelo, escrito más de un best-seller y, más que eso, habita en una fabulosa nube de palabras y conexiones que muy pocas personas manejan. Prácticamente nadie. En esta conversación, lo mismo hablará de Elena Cué que de Irene Cano, Teresa Sapey o Inés Sastre, de Porsche o L’Oréal Profesionelle, de las puertas del Wellington, de una habitación con vistas del Majestic o de Beni Room, que, como ella explica, es la mejor tienda de Europa y está justo enfrente de Quintín [las direcciones ‘sociales’ se indican así, maximalistas y unas respecto a otras]. Todo el mundo sabe que Fiona Ferrer tiene algo irresistible, contagioso. Su nuevo proyecto bajo la marca FFL [ojo, porque se pronuncia en inglés; ef, ef, el], va a estar por todas partes, lo mismo con bolsos Infinity que con prendas en las que aparece el mismísimo Snoopy, icono absoluto de lo pijo. Además, habrá una colaboración con la firma de calzado Alma en Pena, que incluye zapatillas de deporte y botas cowboy con Snoopy. Más tarde, en esta conversación, describirá una escena delirante en la que ella explica a los representantes de la marca que en nuestro país decimos ‘te lo juro por Snoopy’. Nos encontramos con ella en el reservado del ático de un madrileño hotel de cinco estrellas, donde llega un poco más tarde de lo esperado [fashionably late, en la terminología exacta] pero con la alegría que la caracteriza.

Mucha gente la intenta definir, ¿cuál cree que es la clave de su encanto? [Sonríe] Quiero pensar que la naturalidad. Y eso es bueno a veces y otras no, porque no soy nunca cínica, no sé serlo: lo que ves es lo que hay. A mí se me nota todo en la cara. A mi alrededor, solo quiero gente de verdad, porque ya me han pasado muchas cosas… [hace una pausa]. Y como en este mundo y en todos los mundos [puntualiza en un tono más bajo] hay mucho fantasma y gente que te hace perder el tiempo…. ¡He tenido que coger tantos aviones pensando que algo merecía la pena, y luego no! ¿Una idea preconcebida sobre usted que no sea cierta? [cambia el gesto] Que me han regalado algo: no he tenido jamás, ¡y me hubiera encantado!, alguien que me mantenga. No he tenido jamás una tarjeta de crédito de alguien, y me hubiera encantado. Todo lo que he hecho ha venido de mí misma y de mi propia inversión. Más aún, cuando he tenido problemas, no he pedido ayuda. Y tampoco me la han dado [baja el tono].

En sus redes aparecen muchos destinos fabulosos y personas inaccesibles… Una cosa es lo que ves en las redes, que es todo cierto… Y, aparte, vivo otras mil cosas que no pongo en ellas. Pero mil es mil… ¿Mil quinientas? [Se ríe] Mil quinientas. De verdad, creo que, a pesar de todo, soy el vivo ejemplo de que me da igual lo que tengas. Me importa más quién eres y lo que vales como persona. Si no, te aseguro que no te hago ni caso.

¿Cómo es el mundo de la moda? Lo digo siempre. Hay estilistas y esti-tontas… Una esti-tonta es esnob, no cuida a la gente que trabaja con ella y va de lo que no es. En la vida eso no funciona así, porque mañana estás abajo. La inteligencia está en ser siempre igual. Cuando me dicen que estoy igual que cuando era pequeña, me encanta. Soy lista y no quiero ser tonta. Es usted una de las personas que más sabe de moda en España. ¿Qué nos pasa, que vamos a los extremos, a una elegancia aburrida o a una exageración desproporcionada? Sí que pasa eso. España tiene mucho potencial, pero tendemos a disfrazarnos. Aquí se piensa que llamando la atención se va a ir mejor, pero cada uno tiene que tener su estilo, no hay que disfrazarse. Es cierto que, como diseñadora, también hay que pensar en vender, y por eso cuando hice la colección fue con una mentalidad empresarial: que incluyera obviamente todas las tallas, que divierta y que se adapte al momento actual. Ahora voy con esta sudadera y me veo monísima.

De la alta sociedad española, ¿cuáles cree que son las mujeres más divertidas? Alguien que quiero mucho, y que no lo está pasando bien ahora, es Cari Lapique. Tengo que empezar por ella. La adoro. Es inteligente, divertida. Elena Cué, Nuria González, Nieves Álvarez e Inés Sastre, Cruz Sánchez De Lara… o Teresa Sapey, lloro de risa con ella, nos hablamos de balcón a balcón como si estuviéramos en Italia. Podríamos decir entonces que su ‘alta sociedad’ es divertida… Sí, me rodeo muy bien. Paso de la gente esnob, aburrida, que no tenga buena energía o que no sean buenos amigos… Yo soy divertida, así que no puedo estar con gente aburrida. Quiero a mi alrededor gente buena, y lo mismo pido para mis parejas. Al final, lo que me importa es qué me aportas, y las palabras no sirven, solo los hechos. ¿Le gusta cumplir años? Me dicen ‘estás muy bien’. Y respondo que a partir de ahora empiezo a cumplir 25, porque se me ha metido el espíritu de Snoopy. Tengo mentalidad de no crecer, imagínate con esto [sonríe].

¿Cómo describe este proyecto que presenta ahora? Es un ejercicio de conexión. Hay mucha gente que todavía me pregunta ‘pero Fiona, exactamente, ¿tú qué haces?’. ¿Y cómo responde? Trabajo en el mundo de la producción, soy escritora, he escrito cuatro libros. Soy periodista, comunicadora, empresaria, organizo eventos, diseño, hago curaduría… Existe conexión entre todo. Ferrari. Lancôme y L’Oréal Profesionelle. Benni Room. Wellington. Solo por mencionar algunas de las marcas que la apoyan ahora. ¿Cómo consigue siempre involucrar a tanta gente en sus presentaciones y eventos? Son marcas con las que me siento afín. Como te decía, es una sinergia de marcas muy importantes, y de conexiones, todo bajo el paraguas de FFL [su acrónimo y marca]. Hasta se ha aliado con el mismísimo Snoopy… icono español, sin duda. [Sonríe] Snoopy forma parte de la infancia de todos y tiene unos valores con los que me siento muy identificada. Mis sobrinos ahora están fascinados, creo que hemos visto la película veinte veces.

¿Y cómo fue su infancia? Cuando era pequeña vivíamos en una casa espectacular en Barcelona, pintada de negro y beige, impresionante, en la calle Manuel Girona. Al final del pasillo había un cuarto enorme, que era el de los juguetes. Y allí mis padres nos dejaban hacer lo que quisiéramos. Yo pintaba en la pared, hacía comida para mis muñecas y agujeros en los muebles. Esa es mi manera de ser. Creo que todo lo que viene de ese cuarto en el que podía dejar mi imaginación volar. ¿Se nota que estoy emocionada, no? Una amiga que conozco desde los diecisiete años me dijo ‘yo conozco muchos proyectos de Fiona, como Supermodelo, el tema de los NFTs que presenté en ARCO, pero este es el proyecto en el que más emocionada la veo'. ¿Vivió mucho tiempo fuera? Sí. He estudiado y he vivido diez años en Estados Unidos, por lo cual también tengo una parte americana y también por eso me gusta mucho esa parte de Snoopy.

Muchas cosas han cambiado desde esa niñez hasta ahora… Creo que en nuestra época crecimos con valores como la lealtad o la amistad, que son importantísimos. Y tampoco entiendo un mundo sin creatividad. Cuando vinieron los dueños de Snoopy a conocerme a España, tuve que dar un ‘speech’ [discurso] de quién era yo y por qué quería tanto a Snoopy. Lo resumí en ‘he nacido en Barcelona y he vivido en Nueva York, Ibiza, Palma de Mallorca, París, Miami, Colombia… Me siento una mujer del mundo que no entiende de barreras y me siento muy identificada con Snoopy’. También conté que en bachiller fui muy mala estudiante y que cuando fui a la universidad de Miami, encontré mi camino… A los americanos les encantó. Se trata efectivamente de las mejores universidades de Estados Unidos Eso es. ¿Y qué diría que aprendió allí? Me di cuenta de que tenía que estudiar y de que para llegar a algo en la vida tienes que trabajar. Al final esos son los valores de Snoopy. También comparto otra cosa, y es que pienso mucho y hablo poco, así se llama la colección. Think more, Say less. Hay mucha gente que habla mucho y luego no lleva las cosas a cabo.

¿Les gustó su discurso a los americanos? [Sonríe] Es que a los americanos les conté que en España, los de nuestra generación (soy del año 74), teníamos una frase que decía, ‘te lo juro por Snoopy'. Daba por hecho que lo sabían, pero nunca lo habían escuchado. Imagíname haciendo la traducción de esas frase… Pero estoy segura de que esta colección va ser un éxito, a mucha gente de nuestra generación le va a devolver esta etapa, porque es parte de esa historia. En resumen, para todo lo que he hecho hay que pedir permiso, me han tenido que aprobar las frases, los diseños están bajo una línea editorial, todo ha tenido que ser aprobado. Por eso ha costado tanto. Ahora mismo que todo el mundo copia, y aquí es imposible, claro. Pues una de las frases de la línea es… ¿Te lo juro por Snoopy? Sí, me la han aprobado. ¡Soy la primera persona que pone ‘te lo juro por Snoopy’ y me lo han aprobado!

¿Cómo relaciona este proyecto FFL Snoopy con su propia carrera? Publiqué en 2012 mi primer libro con Planeta, sobre las Wacu girls, que fue un best-seller. Uno de los mandamientos era ‘no hay barreras, no hay fronteras’ y todo esto que estoy haciendo está basado en ese mundo Wacu. Todo vuelve. También tiene que ver con el libro que publiqué, titulado La Estilista, sobre cómo relacionarse con la moda. Otra cosa que me hace ilusión es que en noviembre participaremos en el mercadillo de la Fundación Aladina con el lema 'Always positive'. En el desfile con Ferrari, estarán mis sobrinos, cada niño saldrá con un globo de ‘no al bullying’, o ‘respeto a la diversidad’… Es un proyecto precioso.

El infinito “Los libra somos muy creativos”, puntualiza, mientras enseña el interior de su bolso Infinity. “Creo mucho en las energías y tengo una cosa con el infinito y el ocho, también con el verde”. Se gira y muestra la sudadera de Snoopy que lleva puesta, combinada con un cinturón de Valentino y un elegante pantalón de tiro alto. “Hay una cosa que no sabía”, explica Ferrer, “cuando le mostré a mi padre los diseños, me dijo que hizo hace años una colección para Snoopy con Ferrer y Sentís. Yo no lo sabía. Me pareció increíble, el mundo es circular, todo vuelve”. La diseñadora explica que para llegar a “precios muy pensados para hombre, mujer y niño”, ha fabricado en España blazers y gabardinas; los bolsos en Elche, las joyas en Bogotá y el resto en Bangladesh. "Allí estuve diez días con el equipo sin salir de la fábrica para asegurarnos del nivel de producción, cómo se respetan los horarios… Quería ver que estaba todo bien. Por otro lado, sigo con mi colección Flor Amazona de pijamas con mi partner colombiana Ana María Sarmiento, los pijamas están elaborados con ciento veinte botellas de plástico, con sello PET. Y esta colección está pensada para ser sostenible y durar". Otra cosa que ha descubierto, añade Fiona, ha sido clave. “A pesar de muchos momentos malos que he pasado, he aprendido algo muy importante: normalmente soy una mujer que siempre dice que sí y que voy a todos los sitios para ayudar, porque creo que la vida son sinergias. Pero en estos últimos meses he tenido que decir no muchas veces, dejar de ver a amigas a las que quiero mucho, dejar de hacer viajes, dejar de hacer planazos impresionantes para llegar al sí. Hace diez días estaba enferma y en otro momento hubiera hecho un esfuerzo para ir a una cena, pero cuando tienes el sí más claro, tienes el no mucho más claro. Y esto es solo el principio porque ya estoy pensando en 2025 y en los años que vienen. Si la gente supiera todo el esfuerzo que hay detrás de mi proyecto”.

¿Por qué se lanza a hacer este proyecto sin socias o socios? Tuve a una socia que era una gran amiga en un proyecto y me decepcionó mucho. Ahora tengo buenas amigas que me apoyan y partners en estas colecciones, como Lorena. Pero no socias. ¿Cómo calificaría este momento? Ha sido complicado. Mucho estrés y responsabilidad. Y, además, he invertido todo. Trabajo mucho los proyectos, pero este no puedes ni imaginarlo. Me encantaría que FFL se consolidara. Tengo tanta emoción que es imposible que con la energía que le he puesto salga mal… Me voy a poner a llorar. Mi sueño es una doble colección anual, eso depende de mí, aunque también podría colaborar con una marca como directora creativa, creo que sé mucho. Pero estoy segura de que todo que me va a ir muy bien, porque me lo he trabajado mucho. Muchísimo.