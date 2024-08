Su singular personalidad la inunda constantemente, no puede no ser ella: natural y espontánea de los pies a la cabeza, de mirada segura y paso firme. Sus convicciones también las tiene claras: "No me gusta la gente negativa que siempre ve el vaso vacío, ni las personas tóxicas. Tampoco la mala educación, y detesto el mal trato en cualquiera de sus vertientes. Y la deslealtad". Aunque, por supuesto, siempre se queda con lo mejor de la vida: el deporte, pasar tiempo con sus amigos, viajar… ¡E incluso el trabajo es un hobby para ella!

Has trabajado de actriz, modelo y presentadora, entre otras. Ahora te has pasado al Marketing Digital… ¿Hay algo que te haya quedado por hacer? ¿Alguna ocupación que te gustaría probar y no has tenido oportunidad?

Por hacer me queda todo. Esto es como cuando vas a comer una paella con los amigos y, cuando la has terminado, alguien dice: “Y ahora vamos a empezar a comer”. Pues esto, igual. Hay tanto por hacer que la vida se te queda corta siempre. Yo he tenido la gran fortuna de hacer siempre lo que me he propuesto y lo que he querido, y eso es un auténtico privilegio.

Y de pequeña, ¿tenías claro a qué dedicarte?

Siempre quise ser actriz, para mí es mi profesión matriz, la que me corre por las venas y la que más me ha enseñado. Toda la vida he sido muy cómica, tal vez porque lo llevo en la sangre por parte de padre.

¿El mundo del modelaje, el teatro y la televisión fue lo que tú te esperabas?

Son profesiones muy distintas, pero que se llevan bien entre ellas. La moda fue el primer paso para subir a un escenario. El teatro una reafirmación y la televisión el espectáculo que te introduce en las casas ajenas.