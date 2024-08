María Lamela y Marina Valdés, las presentadoras de verano de Más Vale tarde: "Rozamos la delgada línea roja entre el reporterismo y la ilegalidad"

Fecha de publicación:

En la mesa de un bar, en Madrid, Barcelona o en cualquier otra ciudad, entre amigos que se ponen al día sobre sus vidas, nadie acapararía más atención que María Lamela y Marina Valdés. Ellas, para contar cómo van sus vidas, necesitan un libro. Y con varios volúmenes. "Recuerdo cuando tuve que cubrir una carrera ilegal de coches con la cámara oculta y acabé montada con uno de los que competían en la carrera. O cuando me fui con los furtivos de pesca ilegal en su lancha", explica María Lamela. "A mí me viene a la cabeza el día que pensé que me iban a despedir porque, cubriendo la erupción del volcán de la Palma, me pilló la Guardia Civil en la zona de exclusión. La multa tenía muchos ceros... ¡ni con el despido improcedente que pensaba que me esperaría podría pagarla!, comenta Marina Valdés. Esta es dupla formada por María Lamela y Marina Valdés, dos periodistas naturales, enérgicas, empoderadas, kamikazes y muy entusiastas. No saben vivir de otra manera, solo si es al límite: "Siempre estamos rozando la delgada línea roja entre el reporterismo para conseguir la mejor historia y la ilegalidad. Aún así, lo hacemos desde la perspectiva del reportero. Rozando, pero legales".

'Microdramas' como forma de vida Esa ambición por Vivir en su máxima expresión les ha llevado a escribir su primer libro en conjunto: Microdramas. No se podría haber llamado de otra manera. En él, ambas periodistas cuentan al mundo sus pequeños momentos de adversidad en el trabajo y en la vida, sus 'microdramas', que siempre acaban convirtiéndose en anécdotas que recordar entre amigos en aquella mesa del bar. El desparpajo, la ilusión y esa singular capacidad que tienen ambas para encarar las situaciones inesperadas con filosofía, garra y mucho humor ha hecho posible este libro. De hecho, solo hace falta charlar con ellas un par de minutos para darse cuenta de la energía y entusiasmo que transmiten las periodistas, aunque para llegar a este punto hayan tenido que torear muchos 'microdramas'. "Si no hubiera ido como un caballito ganador, hacia delante y sin mirar nada más, no estaría aquí en este momento. No me sorprende haberlo conseguido, pero el látigo de la frustración siempre acecha porque te da miedo hacerte expectativas y luego no cumplirlas", confiesa Marina Valdés. Por su parte, María Lamela se compara con un Miura, un toro que arrampla con todo porque tiene claro su objetivo: "Soy una persona que siempre he eliminado el componente de que "no lo vas a conseguir". He ido como una Miura directa a mi propósito y lo he visualizado siempre".

María Lamela María Lamela dejó que la corriente le arrastrara hasta el mundo del periodismo gracias a dos afluentes: su iniciativa y carisma para actuar, y su imaginación y sentido del orden para escribir. Sin embargo, ella nunca pensó en ser presentadora. "¿Que qué quería ser de pequeña? ¡No me acuerdo!", dice María dubitativa. A lo que Marina, rápida y decidida, responde: "Actriz, María... ¡Actriz!". "¡Exacto! Siempre he hecho mucho teatro", concluye María entre risas. Fue uno de sus profesores quien descubrió el verdadero talento de la periodista, por aquel entonces oculto, cuando le pidió que presentara la obra teatral de su colegio. Ella solo tenía siete años.

"Tú eres la típica parlanchina de clase que no se calla ni debajo del agua", le dijo hace una veintena de años el tutor a la pequeña María. "Yo no quería presentar porque me gustaba mucho bailar, pero lo intenté y ya nunca volví a dudar de que ese sería mi futuro trabajo", dice ahora una María convencida de que no se equivocó de profesión. María Lamela: "Nos dedicamos a contar historias, pero las verdaderas historias nos pasan de camino a contarlas. Vivo una vida diferente cada día" Desde entonces, una cosa fue llevando a la otra hasta verse ante las cámaras de la televisión autonómica de Galicia, luego ante las de Tele5, La Sexta... "Ahora estoy enganchada a este trabajo, aunque con 45 años tendré que bajar el ritmo porque querré una vida más sosegada, sin dejar el periodismo", comenta.

Marina Valdés Marina Valdés supo que quería dedicarse al mundo de la información con tan solo nueve años. ¿El motivo? El amor por su padre. Él era militar y viajó un año de misión a Kosovo, tiempo que estuvo sin ver a su hija. "Llevó con él a un periodista empotrado. Yo no sabía quién era ni qué hacía allí, pero quería ser ese hombre solo por estar al lado de mi padre", explica la periodista. Por la constancia y el tesón de Marina, consiguió ser lo que se propuso a los nueve años. Por casualidades de la vida, ese periodista empotrado fue su primer jefe de prensa. "Para mí era como un círculo que se cerraba. Sabía que iba por el buen camino", comenta Marina. María Valdés: "Mi abuela siempre me ha dicho que tendría que haber sido notaria por mi buena memoria, pero yo quería más adrenalina"

Su siguiente recuerdo es la 'Marinita de las latas de atún', la versión de Marina Valdés que comía conservas para no gastar más dinero del que podía permitirse. "Si no hubiera tenido esa perseverancia que ahora admiro, si no hubiera creído que puedo llegar hasta aquí, no lo hubiera conseguido". De hecho, tan orgullosa estaba de la 'Marinita de las latas de atún', que fue en quien primero pensó cuando supo que sería la encargada de presentar el informativo. Sueño cumplido, 'Marinita'. "Cuando escribí el libro, me reencontré con mi pasado y sentí mucha emoción. No sé si ahora me gustaría ser otra cosa, pero desde luego que estoy siendo lo que quería ser. Pasé mucho sacrificio y creo que ha valido la pena", reflexiona la periodista.

En conjunto, Telma & Louise Ahora, el "Miura" y el "caballito ganador" se han unido para escribir el libro Microdramas, una novela de aventuras que cuenta, con un tono divertido y alocado, el día a día de dos reporteras kamikazes que, además de hacer su trabajo a la perfección, se dedican a "supervivir" en cada momento de su vida. "Sobrevivir es como quedarse al borde de la muerte. Supervivir es mucho mejor de lo que sería la normalidad", comenta Marina. Su compañera María, por su parte, añade: "¡Por supuesto! Lo concebimos como esa manera de pasar cada día como si fuera increíble para exprimirlo al máximo, porque nuestra profesión nos da la oportunidad para que sea así". Ambas tan compenetradas como de costumbre. ¿Os acordáis del preciso instante en el que se cruzaron vuestros caminos? María Lamela: ¡Claro! Fue el primer día que llegué a Más Vale Tarde (La Sexta). Ya teníamos buenas reseñas la una de la otra porque conocemos a una amiga en común, pero desde el primer momento conectamos mucho. Recuerdo que lo primero que pensé cuando la vi es que estaba muy morena. Marina Valdés: Yo también pensé que María estaba muy morena la primera vez que la vi. ¡Casi me quita el puesto de tanoréxica en la redacción! Pronto intimamos en el autobús porque ninguna tenemos carnet de conducir. Nos dimos cuenta de que carecemos de muchas cosas en común: sentido del orden, perspectiva realista del tiempo... todo eso. María Lamela: ¡Lo del orden es para verlo! Nuestro camerino parece un viaje al centro de la Tierra. Marina Valdés, entre risas: Es territorio salvaje. Pero qué bien tener una compañera de desorden.

Lo que ha unido Microdramas, que no lo separe... María y Marina, a coro: ¡La televisión! María: La televisión es impredecible, cada año hay muchos cambios. Marina: Puede ser que la vida nos lleve por caminos distintos, que acabemos en programas diferentes... Es muy fácil que pase eso. En el mundo de la televisión cada día hay más mujeres, como vosotras, al frente de programas informativos. María: Nuestra cadena en ese sentido es un referente. El grueso de las personas que presentan son mujeres, entonces nos sentimos muy cómodas y empoderadas por estar entre nosotras. Marina: Desde que llegamos allí, tuvimos muchos referentes femeninos. No nos ha hecho falta buscarlos porque estábamos rodeadas. María: De hecho, nuestros grandes referentes, las grandes consejeras, han sido mujeres. Por ejemplo, Mamen Mendizábal, que ha sido nuestra mentora y siempre nos ha dado grandes consejos. Marina: Sí, y Ana Pastor también. Aun así, ¿queda camino por recorrer? María: ¡Y tanto! Marina: Todavía queda. Hay muchos rostros visibles femeninos, pero los que piensan, los que toman las grandes decisiones, siguen siendo hombres mayoritariamente. Todavía se puede rellenar ese espacio con más inteligencia emocional femenina, que hace mucha falta. Marina: "Mandamos el libro al director de nuestra cadena para que diera su visto bueno. Libertad de prensa absoluta"

Sois personajes públicos. ¿Habéis tenido que poner límites a la hora de escribir Microdramas? Marina: Hemos puesto pocos límites. Lo único que hicimos fue mandar el libro al director de la cadena para ver si habíamos perdido la perspectiva. Fue el único que lo leyó antes de mandarlo a publicar por si había que retirar algo que estuviese fuera de lugar. Pero no lo hizo. María: Nos dio el visto bueno y nos quedamos tranquilas. Marina: Así es. Libertad de prensa absoluta. María, riéndose: Aunque antes de que lo leyera no sabíamos si nos iban a despedir al día siguiente. En el libro, os "desnudáis" y os reís de vosotras mismas. ¿Ha sido fácil hacerlo? María: Es muy fácil escribir el libro en tu casa, entre cuatro paredes, donde no tienes esa sensación de vértigo al saber que lo está leyendo todo el mundo. Te pones a vomitar y no pasa nada. Sin filtros, un diario, una terapia. Pero cuando sale publicado y lo ves impreso, piensas: "Madre mía... ¡Cómo he escrito yo esto!" Sientes vértigo y ansiedad, pero ya está plasmado. Marina: Al hacerlo entre dos, el vértigo y las miserias se comparten y sientan mejor. Eso nos ha empoderado y nos ha ayudado a llevarlo mejor a la hora de compartirlo con el resto del mundo. Como a veces actuamos sin filtro, lo llevamos mejor de cara al público. No tenemos vergüenza de sacar nuestras miserias y desnudarnos. Sobre todo nos reímos de todo, lo primero de nosotras mismas. María: Efectivamente. Nosotras no tenemos ese perfil hermético que parece que muestra la televisión. La gente tiene mucho reparo de enseñarse y mostrarse como es. Quieren dar ese perfil televisivo, y es entendible que se elija ese camino, pero nosotras somos un rara avis y podemos hacer nuestro trabajo siendo nosotras mismas e impregnando cada día de nuestra personalidad.

La portada del libro es un guiño a la película Thelma & Louise. ¿Por qué lo decidisteis así? María: Porque, como ninguna de las dos tenemos carnet de conducir y vamos en autobús, siempre estamos en la delgada línea de peligro entre la buena y la mala suerte, que nosotras llamamos "buena mala suerte". En cada cobertura, con cada historia que salimos a contar, todo acaba con una serie de catastróficas casualidades que, a veces son desdichas y otras no. Aun así, nos llevamos una anécdota y seguro que muy divertida. Marina: Ese guiño a Telma y Louis es porque somos dos reporteras que van a vivir todas esas aventuras, pero que tienen que escapar de esos 'microdramas' sin carnet de conducir. Presentarnos en el coche es como reírnos de nosotras mismas. Para Microdramas 2 ya nos sacaremos el carnet de conducir. María: Sí, es como estar al borde del precipicio constantemente. Todo parece que va a acabar en tragedia, pero luego llega algo que lo convierte en comedia. Esa es la "buena mala suerte". Marina: Siempre tiene una dosis de "buena mala suerte", pero la suerte definitiva es esa capacidad que tenemos de adaptarnos a lo que nos pase. No creo que todo el mundo sepa tolerar los 'microdramas' tan bien como nosotras, con esa capacidad que tenemos y que compartimos. María: Nos pasan tantos que forman parte de nuestro día a día. O los relativizamos o nos morimos. Marina: Eso es. Trabajamos muy bien bajo presión. Con tantos 'microdramas', ¿habrá una continuación del libro? María: ¡Esto da para una enciclopedia! Tomos, tomos y tomos. Ya solo con la última semana podríamos hacer otro libro. Marina: A mí me encantaría que hubiera un segundo volumen. Tenemos historias para dar y tomar. Mucha gente nos recuerda anécdotas que no hemos podido contar y quieren que añadamos. Lo haremos.

