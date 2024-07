María de Nati, protagonista de la arrolladora ‘Pelotaris’: “Me gustaría tomarme de nuevo la vida como un juego. Ahora soy consciente de la responsabilidad”

“Itzi es una pelotari vasca que huye de su país natal porque le rompen el corazón”, describe con naturalidad y energía al comienzo de la conversación. “Es el personaje más optimista, vitalista y ciclotímico que he hecho en mi vida. Es transparente y clara. Me gustaría aprender de ella”, sentencia.

Sí, quería ser futbolista, pero pensaba que era un deporte que en femenino no mucha gente ve y sospeché que no me iba a ir bien. Por eso admiro tremendamente a la Selección española femenina y no por ser campeonas del mundo, que también, sino porque son referentes para muchas mujeres y niñas, incluso fuera del deporte: el espíritu de superación nace de mirar a otras para saber que, gracias a ellas, si te gusta algo, debes ir a por ello aunque sea algo tradicionalmente asignado a los hombres.

En el deporte femenino todavía no hay tanta visibilidad. Eso es cierto. Me gustaba mucho el fútbol cuando era pequeña y quería ser futbolista.

Sí, lo que más me gustaría aprender de este personaje sería su manera de tener unos valores tan claros respecto a como actúa delante de la gente. La sociedad le da bastante igual, tiene clara su vida, su ética, ella es lo que es, y se acepta tal y como es. Eso me parece inspirador en alguien tan joven, en esa época y en una mujer. Siempre debe estar por delante lo que una cree de sí misma por encima de los demás.

Para que nos demos cuenta de que estamos hablando de problemas de hace cien años que siguen estando sobre la mesa. Eso me parece increíble. Tenemos muy claro que hemos evolucionado muchísimo en el discurso y la teoría está cristalina, pero a la hora de la verdad Las Pelotaris te hacen ver que se siguen dando situaciones así: a mí me inspira mucho la sororidad, aprender que no hay que compararse entre compañeras, sino creer las unas en las otras, a alegrarte del progreso de las demás. Pero todavía estamos muy lejos, sigue existiendo mucha problemática.

Cuando hace tres años me contaron el proyecto no podía creer que esta historia se hubiera perdido en el tiempo, mujeres muy valientes que tenían tantísimo éxito. Y pensé que había que contarlo.

La serie habla de estereotipos, y también de la libertad sexual. En cuanto a la manera en la que es ella, nadie se lo va a cambiar. Muchas veces tendemos a cambiar por las personas que tenemos delante, por encajar mejor, pero esta es una serie para reivindicar lo contrario. Mi personaje es libre, se acepta tal y como es, con sus personas más cercanas, aunque su padre no acepte que ella sea homosexual, ¡a ella le importa tres pepinos! Y sigue adelante con su vida, no espera su cariño, sigue haciendo aquello en lo que cree. Si ves esto como espejo, la pantalla puede inspirar a muchas personas, mujeres y hombres, a tener el valor de ser uno mismo.

Su actor favorito es Javier Bardem, con quien trabajó en la muy alabada “El buen patrón”. Resalta de él “su humildad y compañerismo, en personas que son estrellas de ese nivel puede parecer raro, pero suele darse en mi experiencia. La razón es que en el cine no se puede trabajar sólo, hay que saber estar presente, escuchar lo que es necesario, compartir con otros, porque hay mucha más gente trabajando alrededor de una película”. En cuanto a actrices, “Meryl Streep es la reina, me gusta el tipo de intérprete que es y cómo se hace ver; luego una musa para mí es Monica Bellucci, la mujer más bella del mundo”.

Cuando tiene un mal día, baila y canta, pero a solas. También recomienda “verte con amigas que te hagan salir de tu pompa mental”. Señala que “esta es una profesión de muchos vaivenes, he tenido momentos muy malos de ‘esto no es lo mío y debería dejarlo’, pero de lo que me doy cuenta es de que eso no pasa sólo en este sector, que me encanta, es que la vida es así, te crees que todo va a ir bien… Hasta que algo que no esperas va a pasar. O te crees que algo puede salir mal y luego se arregla. Es el paso del tiempo el que te hace vivir arriba y abajo. Sé que voy a tener momentos de todo, espero que sean más de los buenos que los malos. Pero la vida es una onda. Y todo pasa”.

María de Nati comenzó a ganar relevancia con su papel en “El Rey” (2014). Ahora, si fuera posible, le gustaría volver a una versión suya más relajada , refiriéndose incluso al poder de desaprender. “En algunos momentos me gustaría volvérmelo a tomar todo como antes. Antes me lo tomaba como un juego”, confiesa, “lo tenía muy claro, lo afrontaba todo de una manera más fresca y con el tiempo me he dado cuenta de la responsabilidad que adquieres, incluso fuera de la pantalla, al tener una voz. Quizás las cosas me las tomo demasiado en serio ahora”.

Tiene una época muy prolífica, estrena ahora “Tierra de Mujeres” (Apple TV) junto a Eva Longoria y también está a punto de presentar otra película, “Al otro barrio” con Quim Gutiérrez…

Sí, a Quim lo admiro como actor, ya sabes que mi escuela ha sido la experiencia y trabajar con gente que admiro tanto como a él o a Sara Sálamo. Es una comedia muy graciosa. Mi personaje es una chica que tiene mucho dinero y trabaja en una oficina y de repente nos dicen que nos tenemos que mudar a un barrio marginal y se trata de ver la reacción que tienen todos. El rodaje fue increíble. Pronto la presentaremos.

¿Cómo es su relación con los medios?

Soy una persona a la que le cuesta hablar de mi vida personal y mostrarme tal cual soy. Me cuesta ser yo y hacer entrevistas, por eso siempre he tenido buena relación con la ficción: ahí me muestro desde un personaje. Pero en resumen, sigo trabajando y tengo que hacerlo, a mucha gente le podrá gustar lo que hago y a otra no, eso no puedo controlarlo. Sólo intento trabajar en estar más en paz, en ser más yo y en no tener miedo a los demás.

¿Y con las redes? A veces hay momentos complicados…

Me dan mucho miedo y lo mismo, entiendo que son una herramienta de trabajo. Todavía me sorprende que muchas personas puedan escribir ahí lo que sea sin ningún tipo de filtro. Las redes sociales no están reguladas para la salud mental. Hay un peligro ahí. Yo intento cuidarme y verlas como una manera de que la gente esté más cercana a ti.