Marta Hazas: “Hay paro y poca gente afortunada que pueda vivir de la profesión”

Fecha de publicación:

Texto Sophie Fernández Fotografía Esteban Palazuelos Estilismo Miguel Padial para Cortefiel Maquillaje Roberto Siguero

Cuando le preguntamos a Marta Hazas (Santander, 1977) cuál es el secreto del éxito nos contesta, entre risas y con humildad, que aún no lo ha averiguado. Aun así, no es atrevido decir que la actriz cántabra ha sabido abrirse camino como pocas en el panorama cinematográfico nacional. Tras licenciarse en periodismo, decidió dedicar su vida a la interpretación y formarse en la prestigiosa escuela de Cristina Rota. Desde el principio de esta década nos sorprende en cine y en televisión, con papeles a su medida, con los que pudo y sigue pudiendo explorar géneros radicalmente diferentes. “El superpoder que te da la experiencia es ser cada vez más consciente de tus virtudes y tus defectos. Eso te ayuda a posicionarte de una manera más segura en el mundo”, confiesa. Dio vida a un imponente número de personajes: Amelia en El internado (2007-2010), Sara en Bandolera (2011-2013), Rafaella en Culpa mía (2023) o Clara en Velvet (2014-2016) son solo algunas de ellas. Su incursión en televisión fue también exitosa: en 2014 se convirtió en colaboradora habitual de El Hormiguero en Antena 3 y en 2021 empezó a participar en el programa de La 2 de TVE Rutas bizarras. Este mes de junio conversamos con ella aprovechando el lanzamiento de la nueva campaña de Cortefiel, firma del grupo Tendam, que protagoniza junto a su esposo el actor Javier Veiga. “Es una campaña muy del día a día. Incluye ropa versátil que sirve para cualquier ocasión en función de los complementos que te pongas. Es ropa de verano alegre y vital”.

Protagonizarla en dúo ha sido un indudable más: “En nuestro caso, que ya venimos de trabajar juntos al tener nuestra productora, es un punto a favor. La sesión ha ido rapidísimo, conocerse es un plus. Además, es una ropa que nos encaja”. Esta campaña también evidencia el buen gusto de Marta Hazas, que acierta tanto en alfombras rojas como en el día a día. “Mi relación con la moda es divertida, sana, de quid pro quo. Me gusta cuidar mi outfits del día a día, sobre todo en las ocasiones especiales”. Aunque bucee en varios sectores, el de la interpretación (tanto delante como detrás de la pantalla, con la productora Medio Limón que comparte junto a su marido) sigue siendo el prioritario para Marta Hazas. Eso sí, confiesa: “Me gusta mucho más ser actriz que cualquier otra cosa en el mundo. Pero a veces me apetece también contar historias que no se les han ocurrido a otros. Poder estar desde la génesis de un proyecto es algo muy interesante y aporta mucho en mi carrera como actriz. Permite estar en la profesión de una manera muy completa”. A la hora de elegir un proyecto, la actriz y directora lo tiene claro: “Me llama mucho la atención el guion. Me gusta contar historias que a mí me gustaría ver como espectadora. Es muy importante la figura de quien dirige y de quien está detrás del proyecto porque cambia el tono del asunto”.

Vestido, zapatos y bolso de Cortefiel

Como prueba de su versatilidad, en 2021 Marta Hazas apostó por el formato audiolibro con Otras pequeñas coincidencias. Este año vuelve a participar en uno con Audible: en Viudas, jóvenes y ricas narra, junto a las actrices Eva Isanta, Ana Fernández y Ana Bokesa una historia de misterio ambientada en Nueva York de los 80. “Ha sido muy interesante y atractivo. Es la primera vez que hago un audiolibro contado desde la voz del personaje y no como narradora. Me ha enamorado el proyecto porque, a diferencia de la interpretación, tienes que poner todas las intenciones en la voz”, explica sobre la experiencia. “Y la manera de implicar el cuerpo en la voz es clave. Hay que hablar más despacio porque no puedes hacer ningún ruido… No somos conscientes de toda la expresividad que aportamos con nuestras caras y físico”, añade.

Conjunto y sandalias de Cortefiel

Este mes de junio también ha estrenado Desde el mañana, una serie de ciencia ficción sobrenatural disponible de Disney+ donde interpreta a Gabriela, una mujer que tiene extraños poderes. Lo coprotagoniza con Álex González. “Lo bonito de nuestra profesión es hacer cosas diferentes y este proyecto se parece un poquito más a mi papel en El Internado. Es tipo thriller, pero conjuga varios géneros y estamos muy contentos con el éxito que está teniendo la serie”. Un éxito que también la incita a reflexionar sobre el boom que está viviendo la ficción española dentro y fuera de nuestras fronteras: “Vive un momento muy dulce, se exporta mucho nuestro trabajo y se ve en todo el mundo. Creo que tenemos grandes profesionales, muy cualificados, tanto en la parte técnica como artística”. Parte de este éxito se debe a las plataformas de streaming que han revolucionado el sector: “Solo les veo la parte positiva. Permite que haya más producciones, que se abra el mercado y que no solo se reparta entre dos o tres cadenas de televisión. Cada vez se pueden hacer más proyectos nicho que van dirigidos a un público determinado. No hace falta que todo sea global”, afirma. “Como pasa con nuestras producciones, que son más de autor y ofrece más variedad a los creativos. Se puede crear para públicos muy específicos, ya no tienen por qué verlo todos, desde la abuela al niño de siete años. Hay mucha más demanda porque hay mucha más oferta”, subraya.

El balance es también positivo para las redes sociales, aunque Marta Hazas destaca sus peligros: “Sirven como altavoz para enseñar mi trabajo, hacer autobombo y gestionar mi publicidad. Pero es un grave error que no haya detrás de cada persona y de cada nickname alguien con su DNI. No me gusta el anonimato, el no saber qué hay detrás de los usuarios de las redes”. En este sentido, “de entrada, las críticas siempre dan rabia. Porque te pueden hacer mil comentarios buenos y te quedas con el malo. Pero tener una vida personal satisfactoria y plena hace que la rabieta me dure sólo el momento en el que leo ese comentario malo. El resto no me mina. Aun así, en general, tengo suerte, de momento las críticas son buenas en general”. ¿Pero estas nuevas herramientas han facilitado realmente el trabajo de los actores? Una pregunta a la que Marta Hazas tiene una respuesta clara: “Ahora somos más. Llegué a Madrid hace 18 años, con el boom de Operación Triunfo, de concursos de talentos y de series como Al salir de clase. En las escuelas de interpretación, empezamos a ser cada vez más”, recuerda. “Son profesiones que dependen de ti, en gran medida, pero el factor suerte es también importante. Es igual de difícil que en el pasado, pero ahora lo complicado es quedarte y poder dedicarte en pleno a la profesión. Hay un gran nivel de paro y poca gente afortunada, como nosotros, de poder vivir de ello”, concluye.

La interpretación también es una indudable ventana al mundo en el que vivimos. Hazas confiesa que titularía la película ‘Con faldas y a lo loco’ con guiño al movimiento feminista: “Está muy bien que se pueda hablar de los abusos en voz alta y que las mujeres que lo sufren se sientan arropadas”. Y no es su único foco de inquietud: “Me preocupa el periodismo y el clickbait. Disfrazan las mentiras de verdades con la intención de que la gente entre en la noticia”, asegura. “La prensa es muy poderosa y creo que se está utilizando mal. Más que las redes sociales me preocupa que no se contrasten las noticias, que la fuente sea la publicación de una red social que ha escrito alguien random en su casa, enfadado. O que cada vez, cuando te sientas de entrevistada ante medios, temas cómo van a titular para que alguien entre. Me da rabia”, apostilla. Otro motivo de enfado para la actriz son ciertas preguntas que solo atañen a las mujeres: “Hay que dejar de interpelar por ciertas cosas, porque es agotador. A la protagonista de Los Bridgerton, Nicola Coughlan, le preguntan constantemente sobre su físico, con una condescendencia infinita, porque no tiene un cuerpo normativo. Me parece estupendo cómo respondió ella: ‘¿A qué te refieres? ¿A mujeres con pechos perfectos?’”. “Con todo lo que estamos consiguiendo como mujeres, parece que solo se hace hincapié en la parte mala y se sigue victimizando. No quiero que me pregunten tanto por mí o por las cosas malas. Que no nos dibujen como personas enfadadas y con causas todo el rato. Mola poder hablar de tu película y de tus proyectos como pasa con los hombres”, argumenta.

Sobre cómo le gustaría ser recordada en el futuro, Marta Hazas confiesa: “Que la gente que me he encontrado por el camino, a nivel personal, me recuerde como una de estas personas con buena energía. A nivel profesional, me encantaría que, como me pasa a mí, con el cine antiguo de Marilyn Monroe, cuando alguien vea una producción o una serie mía, diga: ‘Qué guay es esta actriz’”. Ante la avalancha de proyectos de la actriz y directora este 2024, resulta poco sorprendente todo lo que le espera en 2025: “Me veréis en una serie de la que no puedo hablar todavía porque estoy rodando, no es nueva. También en la película Hotel Bitcoin y en la trilogía Culpa tuya, culpa nuestra. Posiblemente rodaré una comedia romántica con mi productora en 2025”. ¿Y dentro de 10 años, dónde podría estar? “En 2035 me encantaría seguir haciendo cine y televisión. Ojalá nos volvamos a ver aquí, sentadas, hablando y yo contándote nuevos proyectos”.