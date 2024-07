Armani cumple 90 años. La historia del genio atemporal que rompió los patrones de la moda

Armani es un diseñador ajeno a los dictados de una industria caprichosa y fiel a un estilo ultracoherente . Tanto es así, que muchas de sus creaciones de los años noventa, dos mil y actuales, no solo siguen estando vigentes como revival sino que son a veces imposibles de fechar. Para el genio de Piacenza (1934) no fue fácil llegar a su vocación. Tras formarse en el Liceo Scientifico Respighi un año, se trasladó a Milán con su familia matriculándose en la Facultad de Medicina, pero interrumpió sus estudios al cabo de pocos años.

Armani tendría un éxito fulgurante con su prêt-à-porter, siendo revolucionario en el modo de diversificar su marca: Emporio Armani llegaría en 1981 y Armani Exchange en 1991. Esa decisión que hoy parece lógica resultó revolucionaria: la apertura de la línea Emporio en Via Durini, ofreciendo ropa para gente joven que adoraba la moda pero no se la podía permitir , marcó un antes y un después, creando multitud de imitadores de segundas marcas.

Sin embargo, aquella experiencia envolvía una revolución que duraría varias décadas, mostrando cómo los trajes suaves y de formas limpias —para hombres y mujeres— podían acompañar los cambios de marcos sociales . En su caso, explicaría el propio Armani, no se trataba de exaltar la creatividad en un sí porque sí, ya que “esa explosión de imaginación que da como resultado creaciones que no tienen nada de ponible: para mí, incluso la fantasía más elevada tiene que tener un sentido. Tiene que ser traducible en ropa o accesorio que una mujer o un hombre lo puedan usar”.

En 1982, la revista Time le dedicaría una portada, hablando de su relevancia construida en torno a una filosofía y un estilo distintivos. En palabras del diseñador, sería a partir de aquella portada cuando él realmente tomaría conciencia de que el mundo le estaba mirando atentamente. Su estilo liberador, más allá de condicionantes masculinos y femeninos, menos rígido, más libre y ligero, era estricto en su ambición: facilitar su uso, pero no dejar nunca de ser extremadamente elegante. “En pocas palabras, aspiro a la perfección y hago lo que sea necesario para lograrla. Admiro la discreción y detesto el exhibicionismo. Me atrae el silencio y amo lo esencial. No me gustan los excesos y el ruido, incluso cuando son metafóricos”, declaraba en su excelente autobiografía reciente, titulada Per Amore.

En ese mismo volumen escribía que “el feminismo, tan explosivo en aquellos años en los que me iniciaba, sin duda influyó en mi forma de pensar sobre la moda. Tengo una gran estima por las mujeres; creo que saben ser seductoras sin recurrir a un exhibicionismo que fácilmente desemboca en la vulgaridad y el exceso”. Sexy es, para Armani, aquello que se sugiere, aquello que se invita a otros a imaginar. Sería su sobrina Roberta la que afirmaría incluso que en esa propuesta cercana a lo unisex, su tío fue “el primer diseñador que acabó con las diferencias de género en una alfombra roja”.