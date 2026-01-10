URL copiada

Top 100 Lujos El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: los viajes más exclusivos Vivir una experiencia entre gorilas, dormir en un paraje de nieve, cenar en un tren de lujo en África o tomar un té en un rincón perdido de Asia. La exclusividad de esta selección viene dada por los detalles que hacen soñar.

Créditos Texto y fotografías Cristina Fernández Ilustraciones Carmen García Huerta

Los ‘Top 100 Lujos’ ocupan un lugar muy especial en la segunda edición del Bookazine de Magas, concebido como un homenaje al talento y a la excelencia. La sección es una cuidada recopilación de propuestas exclusivas que encarnan el savoir-faire y sirven como pretexto para ensalzar a todos aquellos que sienten la dedicación como forma de vida. Magas lanza su segundo 'Bookazine' con Helen Mirren en portada y la exclusiva guía de los 'Top 100 Lujos' Este listado se divide en diez categorías, cada una compuesta por otros diez ítems y experiencias: moda, joyería, relojería, belleza, perfumes, decoración, gastronomía, viajes, innovación y libros.

Ilustración de Carmen García Huerta

Top 100 Lujos Destinos

1. El Hierro, un universo contenido La isla más meridional de la geografía española, una joya declarada Reserva de la Biosfera y Geoparque por la UNESCO, concentra todo un universo en su pequeño territorio. Se trata de un paraíso natural cuyos paisajes, tan contrapuestos como complementarios, permiten pasar, en solo unos minutos, de las límpidas aguas de sus piscinas naturales a la espesa niebla de su bosque de laurisilva; de la árida silueta de sus volcanes a las laderas pobladas de flores salvajes. Así se hizo el segundo Bookazine de Magas: 300 páginas dedicadas al lujo y al liderazgo en una obra creada para perdurar en el tiempo Ahí, en el descubrimiento de esa singularidad, reside precisamente el lujo de este destino. Adéntrate en él recorriendo las escurridizas vías plateadas que son sus carreteras, desplegadas por su irregular orografía. Caminos que explorar mientras se conecta con una tierra a cuya riqueza hay que sumar, sin duda, su rico legado aborigen, la más excelsa gastronomía y, por supuesto, coquetos hoteles boutique. Entre ellos, La Rayuela, una hermosa casa de estilo colonial aferrada al paisaje de coladas volcánicas. Así es El Hierro, el rincón ideal para escapar del universo.

El Hierro Las Mugas

2. Las Mugas, desconexión a 1.800 metros de altura En invierno, cuando los esquiadores se despiden de las pistas de esquí de Formigal-Panticosa al final del día, una enorme máquina Ratrack se encarga de recoger a los afortunados huéspedes de Las Mugas para transportarlos a sus respectivos refugios de lujo. Una suerte de oasis formado solamente por seis habitaciones a modo de exclusivos iglús les aguardan, en medio del paisaje nevado, para ofrecer una experiencia única de descanso bajo las estrellas. Es allí, en el corazón del Valle de Tena, donde se despliega la magia del Pirineo Aragonés en todo su esplendor. A 1.800 metros de altura, y con vistas a los picos más emblemáticos, resulta tan abrumador como emocionante dormir rodeado de la inmensidad, al abrazo del absoluto silencio, y con la atención personalizada de un equipo que provee a sus moradores de un servicio de lujo. La oportunidad de disfrutar de una espectacular cena gourmet diseñada por La Era de los Nogales, el restaurante del chef Toño Rodríguez galardonado con una estrella Michelin, pone la guinda al pastel.

3. Valle del Douro, fantasía entre viñedos El camino que conecta la vida real con las entrañas de esta región portuguesa se revela como un viaje onírico. Un trayecto colmado de estímulos, en el que el deleite visual se vuelca en paisajes forrados de verdes y amarillos y en carreteras que se retuercen hasta el infinito. Son 250.000 hectáreas declaradas Patrimonio de la Humanidad, en las que las terrazas de viñedos se descuelgan por las colinas hasta casi tocar el río. Precisamente en este anfiteatro natural, ocupando una finca del siglo XVIII que, en sus orígenes, perteneció a la realeza lusa, se aloja el hotel boutique —que es también bodega— Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, del sello Relais & Châteaux. Actualmente, en manos de la familia Amorim, aquí el lujo más exquisito se fusiona con experiencias turísticas únicas, que abordan desde visitas a las bodegas a catas de vino o paseos en barco por las aguas del Douro. Para completar, una oferta gastronómica, a manos del chef André Carvalho, que no deja indiferente a nadie.

En orden: Valle del Douro, Los Cabos y Rovos Rail

4. Los Cabos, donde el lujo se escribe con mayúsculas Sorprende por su paisaje desértico, que contrasta con sus costas paradisíacas. Atrapa también por la belleza de sus pueblos, su gastronomía de altura, su cuidada artesanía y su variada oferta de ocio. Aunque, si algo define a Los Cabos, es el haberse erigido como uno de los destinos de lujo más espectaculares de todo México. Un deslumbrante territorio en el que lo exclusivo se halla presente en cada pequeño rincón: el sorprendente despliegue de resorts y hoteles de alta gama ya lo ponen de manifiesto. En esta región de la Península de Baja California Sur, ubicada entre el Pacífico y el Mar de Cortés — “el mayor acuario del mundo” según algunos—, las jornadas de relax se alternan entre refrescantes ratos de esnórquel en torno a la barrera de coral en Cabo Pulmo, y atardeceres en un elegante yate frente al Arco de San Lucas. Sin olvidar las experiencias gastronómicas en sus restaurantes Michelin, y paseos por ciudades mágicas como San José del Cabo o Todos Santos. Un destino que deslumbra por su capacidad de transformar la estancia en un recuerdo eterno.

5. Rovos Rail, la magia de África sobre raíles Es un sueño cruzar el continente en elegantes vagones de estilo eduardiano con el traqueteo del tren como compañía. Supone disfrutar de una espectacular cena sobre raíles maridada con los mejores vinos sudafricanos mientras, al otro lado de la ventana, se suceden los espectaculares paisajes de la sabana más salvaje. Despertar con un reconfortante café mientras la madre tierra da los buenos días; deleitarse con unas horas de lectura en un coche-mirador al aire libre; o, simplemente, limitarse a contemplar la vida pasar desde un coqueto salón. Todas son experiencias que vivir una vez en la vida gracias a Rovos Rail, elegida en infinitas ocasiones como la línea de ferrocarril más lujosa del mundo. Lleva más de 35 años ofreciendo rutas que atraviesan el continente africano en mil y una direcciones. Una de ellas recorre durante cinco días el trayecto entre Pretoria, (Sudáfrica) y las Cataratas Victoria (Zimbabue), en una exclusiva aventura a la que añadir algo de adrenalina con safaris por famosos parques nacionales. Una emocionante oportunidad de ser el protagonista de algo que resulta único.

Ceylon Tea Trails

6. Ceylon Tea Trails, un viaje al pasado en Sri Lanka Sobrevolar las tierras altas centrales de este país asiático, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una experiencia incomparable en sí misma. Acuatizar sobre un calmado lago rodeado de ondulantes plantaciones de té y montañas, es ya alcanzar otro nivel. Pero en este remoto territorio de Sri Lanka, conocido por la excelsa calidad de este producto, la cosa va aún más allá. Precisamente aquí se halla Ceylon Tea Trails, un exquisito hotel de lujo al amparo del sello Relais & Châteaux, dividido en cinco majestuosas casas de antiguos plantadores —Castlereagh Bungalow, Dunkeld, Norwood, Summerville y Tientsin—, construidas a finales del siglo XIX, que se reparten en un radio de 2.000 hectáreas entre fascinantes paisajes. Un refugio en el que la exclusividad se mide en pequeños detalles, como el esmerado servicio de su personal, siempre atento. También en el placer de disfrutar de una humeante infusión en cualquiera de sus cuidados jardines; en un relajante baño en su jacuzzi o una cata guiada por un veterano cosechador y maestro de estas plantas. Otro de esos oasis perdidos en el mapa donde el tiempo parece detenerse: otro de esos lugares en el mundo que logran emocionar.

Cataratas Victoria en Zambia

7. Dormir a los pies de las Cataratas Victoria en Zambia Primero es el sonido, atronador, el que advierte de que el gran tesoro se halla mucho más cerca de lo imaginable. Un estruendo que va aumentando de magnitud conforme se avanza por los senderos repartidos entre la densa vegetación hasta alcanzar la revelación: las Cataratas Victoria. Aquellas que los locales denominaban Mosi-oa-Tunya (“el humo que truena”) y que Livingstone descubrió al mundo occidental allá por 1855, aparecen, esbeltas e imponentes, deslumbrantes y únicas, para demostrar que el poder y la belleza de la naturaleza es insuperable. Una fantasía visual como pocas existen en el planeta con un mirador privado de excepción: el Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara ofrece acceso directo al espectáculo 24/7. En este oasis de elegancia a los pies del propio Zambeze se reparten exclusivas suites rodeadas de espléndidos jardines en los que habitan, también, cebras, jirafas, monos e impalas en libertad. Mientras, en la orilla, transcurre todo lo interesante: cenas a la luz de las velas, desayunos en una plataforma flotante y estimulantes tratamientos en el spa. Un sueño hecho realidad.

8. Positano, la joya de la Costa Amalfitana Anclado entre acantilados que se precipitan hacia el mar Tirreno, encarna la esencia del lujo mediterráneo. Este pequeño pueblo italiano seduce con su arquitectura vertical, sus casas en tonos pastel y sus enredadas callejuelas que se desparraman, serpenteantes y elegantes, hasta fabulosas playas de aguas turquesas. La exclusividad del destino radica en la armonía entre lo natural y lo sofisticado: no escatima Positano en hoteles boutique con vistas infinitas, en terrazas privadas donde el atardecer se tiñe de oro y en una gastronomía que combina refinamiento y tradición. La perla de la Costa Amalfitana atrae a lo más granado de la sociedad, porque aúna privacidad y belleza sin artificios. Bondades plasmadas en cada detalle —desde los tejidos de lino hechos de sus tiendas hasta los yates que descansan en su bahía—. Un lugar que conquista sin miramientos a todo aquel que pone los pies en él y se entrega al placer de disfrutar de la dolce vita en su máxima expresión.

Positano La Donaira

9. La Donaira, oda al ‘slow life’ Meditar en una cama de abejas, practicar mindfulness guiado por un burro andaluz o disfrutar de una cata de vinos naturales frente a la más maravillosa puesta de sol son sólo algunas de las experiencias que vivir en La Donaira. Se trata de un alojamiento en el corazón de la Serranía de Ronda, donde el lujo se redefine gracias a una propuesta muy especial: la que aboga por la calma, la autenticidad y el contacto más profundo con la naturaleza. Una finca ecológica que, a su vez, es hotel boutique, dotada de sólo nueve habitaciones —siete suites y dos yurtas al estilo mongol— y donde se venera el slow life desde todas las perspectivas. También a partir de la gastronomía: en su íntimo restaurante se aboga por una cocina de kilómetro 0, que trabaja los productos de su huerta biodinámica. No hay nada como caminar por sus patios de flores y jardines medicinales y por los frondosos senderos que conectan con la piscina de agua de manantial y un spa con infinity pool interior, sauna con chimenea y hamán. La Donaira es el lugar para olvidar el ruido del mundo y reconectar con lo esencial.

Bosque Impenetrable de Bwindi