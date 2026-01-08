URL copiada

Top 100 Lujos El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: las firmas y objetos de decoración más admirados En un mundo dominado por la viralidad, uno aspira a rodearse de piezas de diseño, así como a habitar espacios cuidados que transmitan un arte de vivir calmado y sin estridencias. Este listado refleja las apuestas más aspiracionales del momento.

Los ‘Top 100 Lujos’ ocupan un lugar muy especial en la segunda edición del Bookazine de Magas, concebido como un homenaje al talento y a la excelencia. La sección es una cuidada recopilación de propuestas exclusivas que encarnan el savoir-faire y sirven como pretexto para ensalzar a todos aquellos que sienten la dedicación como forma de vida. Magas lanza su segundo 'Bookazine' con Helen Mirren en portada y la exclusiva guía de los 'Top 100 Lujos' Este listado se divide en diez categorías, cada una compuesta por otros diez ítems y experiencias: moda, joyería, relojería, belleza, perfumes, decoración, gastronomía, viajes, innovación y libros.

Ilustración de Carmen García Huerta

Top 100 Lujos Decoración

1. Una segunda oportunidad Corría el año 1954 y la firma de mobiliario danés Fritz Hansen se volcó con la fabricación de la silla Ant, diseñada por Arne Jacobsen. Sumergida como estaba en el proceso de producción de la hoy famosísima pieza, la compañía decidió dejar de lado la butaca PK23 que el escandinavo Poul Kjaerholm había ideado con 25 años. Adentrados en el siglo XXI, por fin la enseña ha saldado cuentas con su pasado y el asiento informal, bajo y cómodo por el que no apostó en su día se ha convertido en una realidad y ya forma parte de su catálogo. Así se hizo el segundo Bookazine de Magas: 300 páginas dedicadas al lujo y al liderazgo en una obra creada para perdurar en el tiempo Como todos los productos avalados por el sello Fritz Hansen, está fabricado en las instalaciones que la empresa posee en el norte de Copenhague. A la venta por un precio que parte de 1.089,99 euros, PK23 está destinada a ser disfrutada y también contemplada, especialmente su caparazón de madera dividido en dos, tanto en la zona del asiento como en la de la espalda. Ambas piezas se unen entre sí con una suerte de broche metálico. Ha salido a la venta siete décadas después de ser concebida y se produce en cuatro versiones distintas. Todas representan un homenaje al trabajo del nórdico que empezó como ebanista y terminó siendo un creador que rompía con lo establecido, lo que le llevó a ganarse un merecido puesto en la historia del diseño.

Fritz Hansen

Poliform

2. Presencia carismática El camino del francés Jean-Marie Massaud ha sido largo. Nacido en Toulouse en 1966, estudió ingeniería aérea para especializarse después en electrónica. Sin embargo, desde que con 20 años descubrió el diseño industrial siguió una senda que ya nunca abandonó. La máxima ilusión de este galo visionario es dibujar un mundo mejor. Sus creaciones pretenden tener un efecto tranquilizador en las personas y construir un mejor espacio para vivir. Su enfoque se centra en la búsqueda de lo esencial, donde el individuo es el punto de atención. Y, para conseguirlo, opta por una propuesta que aglutina naturaleza, tecnología y ser humano. En un frasco de perfume, una butaca, un grifo, un edificio de apartamentos o un estadio de fútbol siempre aparecen formas livianas, funcionales e integradas en el entorno. También en la mesa Adrien, que ha ideado para la firma italiana Poliform. Es un modelo circular que invita a ser tocado, contemplado y disfrutado. La composición asimétrica de las patas le confiere un aspecto escultórico y convierte la pieza en objeto de deseo que acapara miradas en el comedor. Con sus finos acabados y su perfil clásico y casi arquetípico, está llamada a ser un icono versátil destinado a perdurar en el tiempo.

3. Sostenibilidad en la cocina De las maderas recuperadas a los textiles regenerados, pasando por revestimientos con productos reciclados, la economía circular ha abierto un camino creativo y responsable en el interiorismo residencial. El baño y la cocina han evolucionado y, de ser espacios puramente funcionales, se han convertido en refugios de diseño y bienestar. Y los materiales innovadores se presentan como la clave en esta transformación. A medida que las tendencias avanzan, también lo hacen los diferentes elementos que ofrecen soluciones para mejorar tanto la estética como la practicidad y el impacto ambiental. Siguiendo esta estela, Cosentino ha presentado Éclos, una marca de superficies minerales dirigida al mercado de encimeras. Este lanzamiento del gigante almeriense establece un hito en la industria, ya que combina prestaciones físico-mecánicas superiores, diseño con integración 3D y una composición libre de sílice cristalina, que incorpora hasta un 90% de materia reciclada. En el proceso para dar con esta revolucionaria propuesta han participado 50 expertos de diferentes ramas, se han invertido más de 28.000 horas de investigación y más de 1.500 en pruebas. La nueva enseña se comercializará a partir de 2026 y refuerza el compromiso del grupo con la sostenibilidad y la seguridad en el hogar.

ÉCLOS - COSENTINO

Lladró

4. Un icono activista Desde su creación en 1953, Lladró ha ido arraigándose en el imaginario colectivo mediante la delicada labor técnica y estética de sus tres fundadores. En los años 60, sus trabajos empezaron a adquirir un estilo único con un acabado cristalino en tonos pastel. Sus figuras estilizadas de pastores, bailarinas, niños y animales de porcelana coparon vitrinas y se convirtieron en objeto de coleccionismo. Sin embargo, en el siglo XXI la firma decidió abrirse al diseño contemporáneo y a la experimentación artística. Este fue el germen de The Guest, un personaje con dos orejitas marcianas que viste ataviado con sudadera de capucha y que fue ideado por Jaime Hayón en 2012. Desde entonces, se ha convertido en un lienzo abierto a la interpretación externa, pasando por las manos de diversos artistas. El muralista e ilustrador Juan Díaz-Faes firma la última versión. El universo del asturiano se caracteriza por la repetición hipnótica de patrones envolventes, la geometría, el humor gráfico y una energía urbana marcada por líneas en bucle. Ahora ha trasladado a la superficie de The Guest aquello que le define y sorprende con una edición limitada de 30 unidades en amarillo y negro (5.000 €), donde plasma el entramado que es su seña de identidad.

Bookazine Diciembre 2025 Comprar Edición limitada

5. Expresividad a la milanesa Las creaciones tocadas por la varita de la italiana Elena Salmistraro son el resultado de la combinación de arte y diseño, con un lenguaje que se caracteriza por el uso de texturas tridimensionales y colores vibrantes y llenos de energía. Entre las señas de identidad de esta energética creativa destaca el minucioso estudio de la armonía entre las formas, que se refleja en la expresividad de los objetos, el animismo y la poesía de las historias. En 2009 fundó su estudio junto a su marido, el arquitecto Angelo Stoli, con quien ha dado vida a un universo que bebe de fuentes tan dispares como la ilustración, la naturaleza o el arte urbano. Ha creado piezas para Natuzzi, illulian o Mooi y ha colaborado con Nike o Canyon. Para esta marca de bicicletas la artista ha diseñado una Aeroad CFR llena de alegría. Elena la ha imaginado en movimiento, acelerándose hacia el sol, con la luz danzando sobre sus superficies, creando juegos de tonalidades como en un caleidoscopio. Los efectos en el cuadro simulan reflejos luminosos que generan un juego cromático dinámico y vibrante. El toque de humanidad lo aportan las líneas azules, similares a huella dactilares o gotas de agua, que enfatizan la composición. Cada pedalada conlleva una sensación de singularidad sin igual.

Elena Salmistraro Patricia Urquiola

6. La asturiana más internacional Nació en Oviedo, vivió el Madrid de la movida y terminó en Milán, corazón del diseño italiano, donde ha conquistado al mundo. Entre el rigor formal y la emoción, Patricia Urquiola se ha consolidado como una figura clave del diseño contemporáneo, abriéndolo a nuevos lenguajes estéticos y funcionales. Su obra combina innovación tecnológica, sensibilidad artesanal y un compromiso firme con la sostenibilidad. Desde la fundación de su estudio en la ciudad italiana en 2001, ha colaborado con las marcas más prestigiosas del mundo: Moroso, Alessi, Kartell, B&B Italia, Flos y Cassina, compañía para la que trabaja desde 2015 como directora creativa. Su obra se expone en el MoMA de Nueva York y el Museo de Artes Decorativas de París y ha recibido galardones como la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes o el Premio Nacional de Diseño 2025. De bolsos a hoteles como el Mandarin Oriental Barcelona y W Vieques Island en Puerto Rico pasando por la escenografía de la ópera L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, la ovetense se ha especializado en dar vida a formas transgresoras y revolucionarias de entender y habitar los espacios. Y, además, promueve la sostenibilidad y la artesanía fusionada con una visión más contemporánea.

Álvaro Catalán de Ocón

7. Un pedazo de África que da luz Si algo distingue a Álvaro Catalán de Ocón es su innata capacidad para mezclar la artesanía con la industria. También haber alcanzado con sus diseños el éxito internacional, especialmente con la famosa y copiada lámpara conocida como PET Lamp. Su trabajo es asombroso, al igual que su talento. Cuando la reutilización de residuos parecía ciencia ficción, el madrileño apostó por creaciones con esas características realizadas a partir de botellas de plástico reutilizadas, que se fabrican con técnicas de cestería con las que involucra a comunidades de todo el mundo. Cada colección tiene la idiosincrasia de la zona en la que se ha hecho, desde el material, los patrones o la gama de colores. Gurunsi, su último lanzamiento, es una reinterpretación de la arquitectura tradicional del norte de Ghana, elaborada por los maestros tejedores de The Baba Tree. Las estructuras de adobe y ramas que forman las viviendas familiares inspiran cada luminaria, donde sus curvas y nudos cuentan una historia de crecimiento orgánico y conexión familiar. A la venta por 15.000 euros, la pieza tiene espíritu artesanal y satisface las necesidades modernas. Engrosa también la lista de creaciones de la marca, que se exhiben en espacios como VitraHaus de Basilea, Victoria and Albert Museum de Londres y el Centre Pompidou de París.

8. Alianza internacional La historia de Poltrona Frau comenzó en 1912 en el corazón de Italia. Fue fundada por Renzo Frau, un visionario que sentó las bases de lo que se convertiría en un referente mundial del mobiliario de alta gama. Desde sus inicios, la marca se distinguió por su enfoque en la calidad superlativa de los materiales, prestando una atención especial al cuero tratado con técnicas ancestrales y procesado con una maestría que sólo la tradición artesanal italiana puede ofrecer. Esta piel se encuentra presente en la butaca Carrephilia, presentada en 2025 en colaboración con el estudio parisino Wilmotte & Industries. Sobre el armazón de madera de fresno del asiento lleva montada una malla trenzada con tiras de cuero. El sillón se distingue por su presencia visual y por su extraordinaria comodidad. Sus proporciones generosas se equilibran con una sorprendente ligereza óptica para dar forma a un asiento (desde 2.400 euros) ligero, sofisticado y resistente, que se puede personalizar en acabados, colores y materiales. Toda una silueta elegante que entra por los ojos.

Butaca Carrephilia Fornasetti

9. Compañeros juguetones Los platos y velas de Fornasetti —al igual que sus boles y sus jarrones— pueden encontrarse en todos los establecimientos de lujo, desde Net-a-Porter hasta Matches Fashion, pasando por Farfetch. Fundada en la década de 1940 en Milán, la compañía es el sueño hecho realidad de Piero Fornasetti, uno de los creadores más originales y prolíficos del siglo XX. En su casi inabarcable producción de muebles y objetos desarrolló un inconfundible lenguaje visual, que cuenta con legiones de admiradores. Este año, los gatos son los protagonistas propuestos por él para celebrar las fiestas y se suman a la tradición de la casa de transformar enseres cotidianos en encuentros oníricos. En el particular universo de la enseña habitan personajes como Smoky; el cartujo de Barnaba Fornasetti, que recibe a los invitados con la discreta autoridad de un verdadero anfitrión; y Fay, la siberiana, cuya personalidad es reservada y selectiva. Los dos simpáticos felinos dan vida a una pareja juguetona, enigmática y profundamente entrelazada con la vida cotidiana. Para las celebraciones festivas, los mininos animan las nuevas creaciones del hogar. Juegos de café y té, tazas, velas aromáticas, vasos, portavelas decorativos y un reloj de mesa se convierten en el telón de fondo de su magnética presencia.

Dagmar Štěpánová