URL copiada

Top 100 Lujos El listado definitivo de 'Los Top 100 Lujos' de Magas: las firmas de belleza y del cuidado más prestigiosas El maquillaje y la cosmética se muestran en cada trazo de color, en la textura que acaricia la piel. Cada elección de producto y técnica celebra la diversidad y el poder de expresarse a través del propio rostro.

Los ‘Top 100 Lujos’ ocupan un lugar muy especial en la segunda edición del Bookazine de Magas, concebido como un homenaje al talento y a la excelencia. La sección es una cuidada recopilación de propuestas exclusivas que encarnan el savoir-faire y sirven como pretexto para ensalzar a todos aquellos que sienten la dedicación como forma de vida. Magas lanza su segundo 'Bookazine' con Helen Mirren en portada y la exclusiva guía de los 'Top 100 Lujos' Este listado se divide en diez categorías, cada una compuesta por otros diez ítems y experiencias: moda, joyería, relojería, belleza, perfumes, decoración, gastronomía, viajes, innovación y libros.

Ilustración de Carmen García Huerta

Top 100 Lujos Belleza y cuidados

1. Brillo ‘dosmilero’ La generación Z ha hablado: este es su brillo de labios favorito, y se entienden sus razones. YSL Loveshine Plumping Lip Oil Gloss es pura tendencia. Primero porque los labios acharolados han sustituido a los mates que triunfaron temporadas atrás. Además, la sobredosis de jugosidad que llevaremos supone una vuelta a los 2000 que amarán las nostálgicas de su belleza, de Paris Hilton y Lindsay Lohan, de los párpados nacarados y del pintalabios colgado en el móvil. Así se hizo el segundo Bookazine de Magas: 300 páginas dedicadas al lujo y al liderazgo en una obra creada para perdurar en el tiempo El gran tamaño de la nueva propuesta de Yves Saint Laurent no permite esto último, pero sí garantiza un efecto shinny para rato. De sus 10 tonos —de rojos y rosas audaces al nude más clásico— nos quedamos con Thunder Stealer, un lila salpicado de destellos holográficos en tonalidades frías. Su aplicador es tan suave que parece terciopelo y tan grande que podrás usarlo sin necesidad de espejo. Afortunadamente, la tecnología del gloss de 2025 no es la de antes. Su textura, más confortable y menos pegajosa, permite extender capa sobre capa para una luminosidad extrema.

YSL Loveshine Plumping Lip Oil Gloss

2. En cuatro dimensiones El tercer ojo es ese concepto que representa la capacidad de ver más allá de lo físico. Siguiendo con el plano espiritual, dicen que los ojos son el espejo del alma; y es que nuestra mirada es un fiel reflejo de nuestras emociones. El último lanzamiento de Estée Lauder, el contorno Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt, está inspirado en un enfoque multifacético que trata las cuatro dimensiones de la zona: ojeras, párpado superior, líneas de expresión y lagrimal. Todo ello gracias a una fórmula avalada por dermatólogos que eleva, rellena y esculpe y que incluye ingredientes como el hexapéptido-8: un péptido que ayuda a reafirmar, levantar visiblemente y restaurar el volumen en la delicada piel de los ojos, consiguiendo reducir las líneas dinámicas —esas que se forman por movimientos faciales continuos, como sonreír o fruncir el ceño—. ¿Lo mejor? También puedes aplicarlo en los surcos nasolabiales y en las arrugas de la frente.

Estée Lauder, Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt

3. El viaje del Monogram De todos los viajes que ha realizado la maison Louis Vuitton —cuyas maletas estampadas con el logo Monogram son ya icónicas—, el del lanzamiento de su colección de maquillaje era uno de los más esperados. Con nada menos que Dame Pat McGrath al frente como directora creativa de Cosmetics for La Beauté, la línea de maquillaje está compuesta por 55 lipsticks, 10 bálsamos labiales y ocho paletas de sombras de ojos. “El maquillaje es cultura, poder, presencia, y es personal. Aplicado al maquillaje, el lujo supone eficacia, artesanía y sensorialidad. Las texturas han de ser exquisitas; los colores, cautivadores; y las fórmulas cubrir sin dejar rastro. El verdadero lujo tiene en cuenta cada detalle, desde cómo se funde el pigmento con la piel hasta la sensación que una barra de labios produce al tenerlo en la mano. Es la fusión del arte y la tecnología, de la herencia y de la innovación”, explican desde la firma. Difícil decantarse por un único producto de la colección, aunque merece una distinción el labial 896 Monogram Rouge, cuya tonalidad fusiona la histórica lona marrón de Vuitton y el clásico pintalabios rojo.

Louis Vuitton, La Beauté

4. Sentido y sensibilidad En 1960, el físico aeroespacial Max Huber sufrió graves quemaduras mientras trabajaba en su laboratorio. El desgraciado incidente dio lugar, sin embargo, a un hallazgo cosmético increíble: la Crème de La Mer. La crema, que sigue siendo un best seller, está formulada con el llamado ‘caldo milagroso’ de la firma, una fermentación elaborada a base de algas marinas, minerales y otros nutrientes, que se ha convertido en su secreto mejor guardado y que está presente en todas sus formulaciones —algo así como la receta de los pastelitos de Belém o de la Coca-Cola—. También en The Night Recovery Concentrate, un concentrado de noche que nutre la barrera protectora y acelera la recuperación de las molestias cutáneas visibles y de los principales signos de sensibilidad, incluida la irritación postratamiento dermatológico. Por la noche, toma una pequeña cantidad de producto con la espátula y aplica una capa uniforme por todo el rostro para después continuar con tu ritual de belleza. La ciencia hace el resto.

La Mer, Crème The Night Recovery Concentrate Shiseido, Vital Perfection Uplifting & Firming Advanced Eye Cream

5. Por una mirada, un mundo Ya lo dijo el personaje de Al Pacino en Scarface: “Los ojos, chico, nunca mienten”. Quizás por ello sea la zona del contorno la que primero acusa los signos de envejecimiento o líneas de expresión, que son el resultado de nuestras risas, llantos, alegrías y preocupaciones. Shiseido ha lanzado un cosmético para combatir la flacidez, mejorar la luminosidad de la zona y reducir las bolsas y ojeras. Vital Perfection Uplifting & Firming Advanced Eye Cream Shiseido está formulado a base de retinol ACE, un derivado más estable que favorece la producción natural de ácido hialurónico y estimula la renovación epidérmica. Ciencia y naturaleza se dan la mano en este cosmético que, además, contiene una mezcla de extractos botánicos: natsume, gingseng rojo y ashitaba, que favorecen la comunicación entre las células cutáneas. La espátula que incluye el producto es también una herramienta de masaje inspirada en la acupresión japonesa: posee un rodillo de enfriamiento para aplicarlo y desinflamar la zona y una punta de precisión que ayuda a estimular la circulación sanguínea.

Bookazine Diciembre 2025 Comprar Edición limitada

6. Hágase la luz De los creadores de una de las máscaras de luz LED más famosas del mercado, llega este panel que contiene 512 LED y está pensado para reducir los signos visibles de la edad y las imperfecciones. Un aliado de belleza perfecto que no limita en absoluto tu libertad de movimiento. Puedes usarlo mientras te aplicas tus cremas, lees un libro o durante una reunión de trabajo por Zoom. El FAQ Dual LED Panel Foreo posee las cinco longitudes de onda más estudiadas clínicamente para la renovación de la piel: el infrarrojo cercano profundo llega a las capas profundas para combatir signos avanzados de la edad; el infrarrojo cercano favorece la reparación celular y la renovación de la piel; el color rojo reduce las arrugas, las manchas y la flacidez; la luz ámbar calma las rojeces y relaja la piel estresada, y la luz azul ayuda a limpiar imperfecciones y suavizar la textura irregular. Todo el mundo habla de las propiedades de la terapia de luz para la piel y de todos sus beneficios, pero quienes pensaban que la única forma de disfrutarlos era con una máscara o en un centro estético estaban equivocados. La belleza más tecnológica es, ahora también, la más cómoda y fácil de utilizar.

FAQ, Dual LED Panel Foreo

7. Sueño de longevidad Desde hace 20 años, Guerlain investiga el mundo de las orquídeas, fascinada por su belleza y longevidad, y por los beneficios que la riqueza molecular de ciertas especies ofrece a la piel. Tanto es así que la marca ha creado el Jardín Experimental de Ginebra, en Suiza: un invernadero donde, bajo la supervisión del etnobotánico François Gérard, florecen más de 3.000 unidades. Lanzada en 2006, esta es la sexta generación de la crema Orchidée Impériale Guerlain, formulada con vanda coerulea. Conocida como ‘la orquídea de las 10.000 generaciones’, es capaz de vivir más de 100 años. Un sueño de longevidad encerrado en un precioso frasco azul añil que también es una proeza de ecodiseño cosmético: reciclable en su mayor parte, está fabricado con un 90% de celulosa y se trata de un producto recargable.

Guerlain, Orchidée Impériale Dior, Prestige La Micro-Huile de Rose Activated Serum

8. Un collar de perlas ¿Imaginas 10.000 de ellas en tu tocador? No es un sueño sino un suero. Su nombre: Prestige La Micro-Huile de Rose Activated Serum, la última audacia cosmética creada por Dior, cuya ciencia se basa en la micronutrición. Es decir, el mecanismo de recuperación de la piel para luchar contra el envejecimiento acelerado y la pérdida de firmeza. Los ácidos grasos omega son uno de los elementos fundamentales en este proceso que, con el paso de los años, se vuelve más lento. El cosmético está formulado con una variedad de rosa llamada Granville, que posee 22 oligoelementos revitalizantes. Las citadas flores son cultivadas por la propia firma en un jardín a tan solo 20 kilómetros de la Villa Les Rhumbs, en Francia, donde el modisto pasó su infancia. Este delicado ingrediente es el responsable del delicado aroma y el color rosado del producto, una mezcla entre sérum y aceite que, al aplicarse sobre la piel, proporciona un frescor instantáneo. Puro deleite.

9. Cosmética sin edad Ya lo dijo Glenn Close: “Toda la vida pensando que tener 60 años es ser una anciana y de repente descubres que los tienes y no te sientes tan diferente”. La belleza también ha decidido plantarle cara al edadismo. No solo visualizando la normalidad de las canas, también escuchando a ese amplio segmento de la población que ya supera ampliamente la cincuentena. Sisleÿa Sérum Essentiel Longévité Sisley es un suero para mujeres de esa edad y mayores, que se sitúa como paso intermedio entre la loción y la aplicación del sérum. La investigación de este producto se basa en un fenómeno ignorado hasta el momento: con el paso del tiempo, los sistemas cutáneo, vascular e inmunitario no sólo se debilitan sino que se comunican peor entre sí. De ahí la importancia de actuar en esta interconexión para reactivar los mecanismos de regeneración, prolongar su estado de funcionamiento óptimo y luchar contra la senescencia. Esto se consigue gracias a una fórmula que incluye extracto de alga roja, que reduce la glicación y el tono amarillento de la piel, y de vid roja, que atenúael color grisáceo de la tez.

Sisley, Sisleÿa Sérum Essentiel Longévité Clé de Peau Beauté, Key Radiance Care