La gala que nadie quiso perderse: así se vivió la XIII edición de ‘Las Top 100’

Ante sus ojos, impresionante y excelsa: la decimotercera -y aquí vuelve el 13- edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ en España , la gala que nadie quiso perderse; la noche en la que el talento, la inspiración y el liderazgo fememino fueron los verdaderos protagonistas.

El viernes 13 de marzo se pararon los relojes. Más de mil Magas —y también magos— se dieron cita en el majestuoso Teatro Real de Madrid para lanzar su propio hechizo contra las absurdas supersticiones. No temieron —más bien celebraron— el supuesto número maldito en combinación con el quinto día de la semana.

También hubo representantes del mundo de la literatura, como Nativel Preciado y Carmen Posadas ; de la comunicación, como Anne Igartiburu, Susanna Griso y Sandra Barneda ; y de la moda, como Rosa Tous, Pilar Dalbat, Alejandro de Sybilla y Miguel. Mercedes Wullich , fundadora de ‘Las Top 100’, también disfrutó del acto en el que se festeja la importante plataforma que ella misma creó hace 15 años.

No hubo quien faltara a la llamada de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL , editora de Magas y Lifestyle e impulsora de ‘Las Top 100’. Entre los asistentes se encontraban Pedro J. Ramírez , director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL; José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, junto a su esposa, Columna Martí ; Meritxell Batet, expresidenta del Congreso de los Diputados; y Cuca Gamarra , vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular.

Por último, las nuevas Honorarias en la categoría de Startups y Profesionales Independientes son Marian Rojas Estapé , fundadora de iLussio, y Sandra García-Sanjuán , cofundadora del Grupo Starlite.

En Ocio y Deporte destacan la atleta Ana Peleteiro y la chef Samantha Vallejo-Nágera . Por su parte, Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y Meritxell Batet, expresidenta del Congreso de los Diputados , lo hacen en la categoría de Políticas. Dentro de Cultura y Artes Escénicas, pasa a ser ‘Top 100’ Honoraria Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid.

En la categoría de Medios de Comunicación se convierten en Honorarias las presentadoras Ana Terradillos y Sandra Barneda , junto con la directora de Harper’s BAZAAR y directora creativa del grupo Hearst, Inmaculada Jiménez .

Dentro de Función Pública, Institucional e Impacto Social se incorporan como Honorarias Alejandra Kindelán , presidenta de la Asociación Española de Banca; Lucía Llano , presidenta nacional de RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil); Sandra Sánchez Jaime , presidenta de la Comisión de Atletas de la International World Games Association; y Sheila Loewe , presidenta de la Fundación Loewe.

En la categoría de Empresarias figuran Adriana Domínguez , consejera delegada de Adolfo Domínguez, y Rosa Clará , fundadora y presidenta del Grupo Rosa Clará.

Pasan a ser Honorarias —es decir, que ya han sido ‘Top 100’ en tres ocasiones— la bióloga molecular Sara García Alonso , en la categoría de Académicas e Investigadoras; Dora Casal Domínguez , CEO de Roberto Verino, en Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs; Nathalie Picquot , responsable de Marketing Corporativo, Marca y Digital Engagement del Grupo Santander, y Paula Vi llares , jefa de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Sanchinarro, ambas en la categoría de Directivas.

Ningún ranking recoge tanta diversidad de talentos. De ahí que la gala de ‘Las Top 100’ se haya consolidado como un referente en el ámbito del liderazgo femenino . En esta XIII edición han sido reconocidas profesionales de las siguientes categorías: Académicas e Investigadoras; Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs; Cultura y Artes escénicas; Directivas; Empresarias; Función Pública, Institucional e Impacto Social; Políticas; Medios de Comunicación; Ocio y Deporte; y Startups y Profesionales Independientes. También se ensalza la labor de diez mujeres que trabajan fuera de nuestras fronteras en la categoría de ‘Top 10 Exterior’.

Empieza la gala del liderazgo

Los invitados esperando a que dé comienzo la gala

La gala arrancó con la soberana presencia de Helena Resano, la conductora de la noche de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’. Por un día abandonó el plató de La Sexta Noticias para coger el timón del barco femenino más relevante e influyente de España. Las nuevas incorporaciones a la lista de ‘Las Top 100' fueron citadas por las Honorarias Cuca Gamarra, Ruth Díaz Barrigón, Gemma Cernuda, Ana Porto, Rosa Tous, Carme Artigas, Almudena López del Pozo, Julia Gómez Cora, Érika Rodríguez Pinzón y Pilar Martínez Cosentino.

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Cruz Sánchez de Lara Helena Resano

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LAS 'TOP 100' SOBRE EL ESCENARIO

En el ecuador de la noche tomó la palabra: Cruz Sánchez de Lara. Accedió al escenario brillando con su impresionante vestido, obra de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, y las joyas de Cartier. Sus palabras provocaron el silencio absoluto en el patio de butacas. “‘Las Top 100’ es una red a la que todas queremos pertenecer porque nos gusta estar con otras como nosotras. Aquí no hay espacios para habladurías ni para rivalidad. Y eso da una paz… relajarse y nutrirse del entusiasmo que nos da una vida sana [...] El liderazgo no se mide por los logros que conseguimos o los cargos que ocupamos, sino por los caminos que abrimos. Cualquier pequeño gesto tiene su impacto en la vida de los demás”, expresó la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

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Pilar Cosentino, Cuca Gamarra, Érika Rodríguez Pinzón, Almudena López del Pozo, Cruz Sánchez de Lara, Julia Gómez Cora, Carme Artigas, Gemma Cernuda-Canelles y Ana Porto

TERESA SANJURJO RECIBE EL PREMIO L'ORÉAL TÚ LO VALES

El apoyo de L’Oréal en la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ fue clave. Su ya tradicional premio Tú Lo Vales recayó en esta ocasión en Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias desde 2009 y miembro de su Patronato desde 2018. Desde su posición, Sanjurjo defiende la importancia de los referentes con valores y la excelencia en los premios Princesa de Asturias, uno de los galardones más relevantes del mundo. El premio L’Oréal Tú Lo Vales reconoce a personas que destacan por su compromiso, talento y capacidad para inspirar a los demás. A través de este reconocimiento, se promueven valores como la confianza en uno mismo, la diversidad y el impacto positivo en la sociedad. Más allá del mítico lema de L’Oréal sobre la belleza que mueve el mundo, hoy son ‘Las Top 100’, quienes de su mano lo hacen, transformando instituciones, organizaciones y marcando el rumbo del futuro.

“Tenemos que vigilar nuestra salud. A veces dejamos para más tarde cuidarnos a nosotras mismas. La detección precoz salva vidas” - Cruz Sánchez de Lara

El delicioso sonido de los violines tocados magistralmente por el grupo Vivaldivas marcó el pistoletazo de salida de la gala. A lo largo de la misma, tres increíbles cantantes pisaron con fuerza las tablas del histórico coliseo. La primera de ellas fue Daniela Blasco, quien con su explosiva canción Uh nana puso al público a bailar. La segunda, Chenoa, recién nombrada ‘Top 100’, entonó como sólo ella sabe hacerlo, un himno a la alegría y a la positividad: Todo irá bien. Pura emoción. El broche de oro vino de la mano de Sole Giménez y su mítico Cómo hemos cambiado. Nostalgia a raudales en su voz y en esa melodía. Todas estas mujeres demostraron lo rica, extensa y diversa que puede llegar a ser la música española. Otro motivo de orgullo.

Javier Párrizas Fernández y Marián García “Boticaria”

Samantha Vallejo-Nágera

Joaquín Parera y Sandra Golpe