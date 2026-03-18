Un brindis inspirador en el Teatro Real: Fundador y ‘Las Top 100’ alzan la copa por el futuro del liderazgo femenino

La majestuosidad del Teatro Real, más de un millar de invitados y el poder del liderazgo femenino como hilo conductor de una noche mágica. La XIII edición de la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ ha vuelto a erigirse como una cita imprescindible para reconocer el talento y la fuerza transformadora de tantas profesionales que, con su huella, abren sendas y dejan legado.

El pasado viernes 13 de marzo, la historia volvió a escribirse entre luces y brindis. Y lo hizo con una protagonista que encarna la esencia de la tradición: Bodegas Fundador, las más antiguas del Marco de Jerez, que pusieron el acento de la tierra y del tiempo al servicio de la celebración del talento femenino. En los regios salones del templo de la ópera de Madrid, el cóctel Magas por Fundador se convirtió, una vez más, en el sabor que selló la magia de la velada.