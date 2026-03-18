Un brindis inspirador en el Teatro Real: Fundador y ‘Las Top 100’ alzan la copa por el futuro del liderazgo femenino
Magas y Bodegas Fundador trazan un camino conjunto en la XIII Edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ en una noche con más de mil invitados y un brindis por el liderazgo que está transformando la sociedad.
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La majestuosidad del Teatro Real, más de un millar de invitados y el poder del liderazgo femenino como hilo conductor de una noche mágica. La XIII edición de la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ ha vuelto a erigirse como una cita imprescindible para reconocer el talento y la fuerza transformadora de tantas profesionales que, con su huella, abren sendas y dejan legado.
El pasado viernes 13 de marzo, la historia volvió a escribirse entre luces y brindis. Y lo hizo con una protagonista que encarna la esencia de la tradición: Bodegas Fundador, las más antiguas del Marco de Jerez, que pusieron el acento de la tierra y del tiempo al servicio de la celebración del talento femenino. En los regios salones del templo de la ópera de Madrid, el cóctel Magas por Fundador se convirtió, una vez más, en el sabor que selló la magia de la velada.
Talento y tradición
Con más de dos siglos de vida, la memoria de sus barricas se entrelaza con el espíritu de Magas en un viaje compartido: el de transformar la sociedad desde la igualdad, la autenticidad y el compromiso. Ángel Piña, consejero de Domecq y director global comercial y de marketing de Fundador-Emperador, personifica esta alianza de valores.
Lo hace aportando no sólo su experiencia como jurado de ‘Las Top 100’, sino también su firme apoyo a encuentros como ‘Las Top 100 Fundadoras: el legado continúa’, celebrado en 2025 en Jerez, con el perfume cálido del brandy impregnando un encuentro que reunió a referentes con trayectorias consolidadas y a jóvenes emergentes a las que admiran o en quienes se inspiran.
Magas por Fundador
En este camino conjunto, el cóctel Magas por Fundador se ha convertido ya en un símbolo. Cada sorbo condensa el alma de las bodegas: la elegancia del tiempo y el arte de quien sabe esperar. Su ingrediente esencial, Fundador Doble Madera, un brandy Solera Reserva criado en las míticas Sherry Casks que antaño guardaron Amontillado y Oloroso, viste la copa con ese carácter profundo que sólo concede la paciencia.
Prepara el cóctel Magas por Fundador combinando 5 cl de Brandy Fundador Sherry Cask Doble Madera con 1,5 cl de lima y completa con una soda de pomelo. Decora el borde del vaso con medio escarchado de sal azul y una media rodaja de pomelo rosa para terminar.
Su versatilidad permite disfrutarlo también solo, con hielo o en cócteles frescos donde el brandy se encuentra con frutas, café o notas cítricas que realzan su complejidad. En la mesa, armoniza con quesos curados, jamón o postres con chocolate y frutas: una experiencia sensorial que une suavemente los mundos de lo salado y lo dulce.
Destellos en la noche
Magas por Fundador, creado en exclusiva para esta revista, ha acompañado grandes momentos desde su lanzamiento en la III edición de los Premios Maga de Magas, estando presente incluso en la impresionante Alfombra del Liderazgo y la Cultura que se desplegó en julio sobre La Alhambra de Granada. Un cóctel singular que invita al diálogo tanto como al deleite, también en la pasada gala del Teatro Real.
Nombres como Nativel Preciado, Pilar Jurado, Sandra Sánchez, María Porto, Lucía Llano o Carmen Salamero compartieron el honor de alzar la copa y celebrar ese liderazgo que se contagia, se multiplica y transforma.
Un brindis con Fundador
Entre notas de brandy, destellos de flashes y confidencias que flotaban en el aire del Teatro Real, Fundador levantó sus copas por quienes miran al futuro sin olvidar de dónde vienen. En la XIII edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, el eco de cada brindis resonó como una promesa: la de seguir inspirando, trazando caminos y reescribiendo el mapa del talento femenino.