URL copiada

Reportaje 26 mujeres destacadas firman su legado en Bodegas Fundador en Jerez: el relevo del liderazgo femenino se plasma entre barricas históricas Capitaneadas por Mercedes Wullich y Marina Rivers –ambas reconocidas este año por los Premios Magas por Fundador–, se unen para mostrar que el progreso social es un compromiso común que involucra a todo tipo de sectores y generaciones.

Si hay una región que puede presumir de no esperar a que la dejen avanzar, esa es Cádiz. Allí fue donde se promulgó la Constitución de 1812 y se firmó, dicen muchos estudiosos, el primer manifiesto feminista de la historia de España a mediados del siglo XIX. En algún lugar de esa tierra de contrastes, entre el olor a sal y los caballos —en cualquiera no, en Jerez de la Frontera—, Magas y Bodegas Fundador pusieron a prueba hasta dónde llegan el liderazgo de las mujeres y el relevo generacional. Sirva al lector para hacerse una panorámica de la situación: 3 de octubre. Bodegas Fundador, las más antigua del marco de Jerez con 300 años de historia. Casi una treintena de protagonistas: empresarias, artistas, comunicadoras, directivas y creadoras de contenido. A todas se les pide que piensen en una frase inspiradora y, a continuación, la cuna de Fundador, el primer brandy español las invita a escribirlas sobre sus emblemáticas barricas. ‘Las Top 100 Fundadoras: el legado continúa’ es el nombre que recibe esta cita que logra que personalidades de mundos aparentemente alejados entre sí se vean reflejadas en un mismo espacio.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Entre las primeras en llegar, Mercedes Wullich, que lleva 14 años impulsando ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, el ranking que inspira el nombre de este evento. Hoy no reparte ningún reconocimiento, sino que lo recoge. “Que te vean venir”, escribe en el témpano de una barrica. Una frase que también repite sobre el escenario al recoger uno de los dos Premios Magas por Fundador que se entregan esa noche, ambos diseñados ad hoc por el escultor Lolo Garner. 'Las Top 100' hacen historia en el corazón de Jerez con una cita que refleja la fuerza y el relevo del liderazgo femeninofundador El suyo, a la creadora de ‘Las Top 100’, es un homenaje a la visión con la que puso en marcha en 2011 el que hoy es uno de los mayores escaparates del talento femenino, en sus distintas formas y sectores pero siempre unido por un mismo hilo: la amabilidad. “Mi objetivo es que cada vez más profesionales sepan que pueden ocupar grandes espacios de decisión”, afirma la argentina. Unos pasos más allá se cuela la energía de Marina Rivers, que recibe el otro premio de la noche, al de la Trayectoria Consciente, y se emociona al verse incluida en una foto donde conviven veteranas y recién llegadas.

Mercedes Wullich firmando su barrica en la bodega El Molino, la más antigua de Bodegas Fundador

“Quiero que cada vez haya más mujeres en espacios de decisión. Mi consejo para ellas: que las vean venir” - Mercedes Wullich, creadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’

“Las jóvenes tenemos mucho que aprender de quienes nos preceden, pero también nuevas visiones que aportar”, recalca la influencer y estudiante de Derecho y Economía, que mueve a más de dos millones de seguidores en redes. Rivera, como se apellida realmente, tiene 23 años y Vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, Cruz Sánchez de Lara, la apoda cariñosamente ‘su miniyo’ porque, para ella, es un ejemplo de lo que significa la palabra legado. Brandy, talento y mujeres que pisan fuerte: así fue la gran noche de Magas y Fundador Confiesa que “no hay nada más bonito que el hecho de que una persona se vea reflejada en ti” y aplaude las iniciativas que celebran la unión de las mujeres en tiempos de “hostilidad y competitividades impuestas” por un sistema que, poco a poco, entiende que “es posible ser atractiva, inteligente, divertida y bailar sin que nada de eso haga nuestras opiniones más o menos válidas”.

Mercedes Wullich y Marina Rivers

“Las jóvenes tenemos mucho que aprender de quienes nos preceden, pero también nuevas visiones que aportar” - Marina Rivers, creadora de contenido

Your browser does not support the video tag. Marina Rivers firmando su barrica en la bodega El Molino, la más antigua de Bodegas Fundador

Un futuro por plasmar entre todas En las Bodegas Fundador hay una escena que representa especialmente esa voluntad de crear sinergias: la firma de barricas la cual tiene lugar en la bodega El Molino, en activo desde 1730 y donde antes han dejado su impronta celebridades varias a lo largo de distintas generaciones. Perfectamente apiladas a varios metros de altura, en sus frontales se lee FUNDADOR, en alusión al brandy nacido hace ya más de 150 años en esta bodega histórica del Marco de Jerez. Debajo, las invitadas van plasmando sus nombres y mensajes en tiza. El resultado es un mosaico de lemas breves que mezclan brindis, complicidad y reivindicación. Se leen frases directas como “Salud y suerte” o “Lo importante es compartir”, y otras más motivacionales, entre ellas “Evoluciona tanto que tengan que volver a conocerte”, “Mujer que lidera, abre camino” o “Por ser como el vino, cada año mejor”. Igualmente, aparecen textos que condensan el espíritu del encuentro: “Magia, inspiración, luz” funciona como una definición de lo que muchas de estas profesionales son para otras. Y “Cuando el mundo se vuelva gigante, yo estaré ahí” apunta a lo mismo, pero en clave de equipo: no es una promesa individual, sino una forma de decir “cuenta conmigo”. El compromiso de no caminar solas, de estar presentes cuando el reto crece, cuando la exigencia aprieta y toca tomar decisiones difíciles. En el fondo, el mensaje pone nombre a una idea que atraviesa todo el encuentro: la de impulsar liderazgos más humanos, menos centrados en el ‘yo’ y más apoyados en la red, en la escucha y en la continuidad.

Your browser does not support the video tag.

Desliza Desliza

La firma sirve para fijar una escena inédita y ahora, por primera vez, esas imágenes ven la luz en Magas. Lo que queda escrito durante la tarde en la bodega gaditana —esas frases, esos nombres, esos trazos tan propios de cada una y difíciles de imitar— no se queda solamente en la memoria de la velada. Es el testimonio más relevante y perdurable de una tarde que pone el foco en la continuidad, el relevo y el progreso entendido desde lo plural. Las barricas funcionan como un tablero común: nadie escribe para sí sola, porque todo queda al lado de los mensajes de otras protagonistas. En esa proximidad se lee el verdadero hilo del encuentro: avanzar sin competir por el foco. En ‘Las Top 100 Fundadoras: el legado continúa’, cada una de estas 26 líderes estampa su propia firma en tiza; juntas, sin embargo, dejan un mensaje colectivo.

Tras esto, llega el momento de hacerse el gran retrato de familia. Es un día especial y se nota en el ambiente. La imagen se construye sobre la escalinata de la bodega La Mezquita, la más monumental del marco de Jerez. Su arquitectura, formada por más de mil columnas y una sucesión de arcos de herradura evoca a la cordobesa, de ahí su nombre. Con una superficie equivalente a cuatro campos de fútbol y capacidad para 40.000 botas, el espacio conquista por su historia y armonía. Las invitadas ponen la nota de color colocándose en distintos niveles, y transformando la bodega en un hermoso escenario. Más que una imagen de grupo, es una composición pensada para que convivan edades, sectores y trayectorias sin que nadie quede fuera de plano, cada una ocupando su propio espacio en la postal.

Mientras las invitadas se dispersan por la sala, se forman pequeños grupos. Surgen risas y confidencias. Ana Núñez-Milara, directora de Magas, coordina y se asegura de que todo sale perfecto. “El éxito de cualquier proyecto está en reconocer que todas las voces tienen cabida. Magas quiere justo eso: seguir creciendo en esta comunidad y cómplice en la que tantas lectoras encuentran una referencia e inspiración”, apunta durante la toma de fotos. Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, la observa con gesto de aprobación y coincide con la comunicadora en que “los medios debemos ser los primeros en detectar cambios de ciclo de la sociedad y mostrarlos para que la gente los entienda y pueda participar en ellos”. Cerca, la voz inconfundible de Mariló Montero se suma al coro para reflexionar sobre la importancia del diálogo intergeneracional. La presentadora recuerda que en sus inicios, aquellos años 80 en los que presentaba el informativo matinal del canal de Univision en Costa Rica, “no existía esa cultura de búsqueda de mentoras en la que hoy, por suerte, pueden apoyarse las nuevas profesionales”.

Ainhara Viñarás y Ana Núñez-Milara

Your browser does not support the video tag. Isabel Cabrera, Mariló Montero y Paloma Suárez paseando por el patio del Sagrado Corazón

Impulsar el talento y la marca personal Eso bien puede avalarlo Marta Manzano, CEO y fundadora de Tesseo Producciones que, desde 2025, también es una de las cuatro mujeres al frente de Gravitta, una agencia pionera que promete revolucionar el talento en España: “Venimos a ayudar a todas esas personas que tienen un gran potencial de desarrollo, pero no saben por dónde empezar”. Carlota Pérez de Castro, rostro de la nueva generación del arte gestado en España, admite que su obra no sería la misma de no haberse fijado en referentes como “Sonia Delaunay, Hilma af Klimt o Lita Cabellut, así como otras artistas contemporáneas que siguen peleando por dejar su huella”. Paloma Suárez y Erea Louro, jóvenes autoridades de la moda nacional en las facetas de diseñadora y estilista, respectivamente, se sientan para comentar la ceremonia. “Soy una privilegiada por pasar el día con personalidades brillantes”, dice una, a lo que la otra añade: “Es interesante compartir momentos con voces de otros ámbitos. Parecemos distintas, pero tenemos inquietudes comunes, como la conciliación”.

Tamara Gorro, Patricia Pérez y Marta Manzano

Your browser does not support the video tag. Virginia Troconis y Carlota Pérez de Castro en el patio del Sagrado Corazón

“Mi madre dice que creamos fashion lovers, no victims”, comenta Julia Espona. Ella encarna la herencia de la firma que fundó su abuela Lola en 1981 con la idea de que “la mujer pueda vestirse sin sufrir por verse guapa; que se sienta cómoda, feliz y empoderada”. Fiona Ferrer, su madrina para la ceremonia, brinda con ella. “Esa tradición conecta con mi experiencia; mis padres también se esforzaron por mí”, recuerda la comunicadora y empresaria, que reivindica la marca personal como brújula para desarrollar una carrera sólida en el mapa de la incertidumbre propio de cualquier comienzo. Y remata diciendo que “para lograr el éxito no basta con destacar en lo laboral; hay que ser buena persona y trabajar en equipo”.

Your browser does not support the video tag. Fiona Ferrer y Julia Espona en el patio del Sagrado Corazón

La multifacética Paula Ordovás observa cómo la percepción de los influencers ha evolucionado con los años. “Cuando yo empecé, fue como construir la profesión a ciegas. Ahora, la creación de contenido se ha democratizado y cualquiera puede usar las redes a su manera”. Eso, admite, es “maravilloso, porque la creatividad es infinita”. Pero también conlleva un reto: “Debemos fomentar la comunicación con propósito”. La acompaña en su afirmación Sara Baceiredo, que compagina esta misma profesión con la coordinación de su marca, It’s Lava. Montar una empresa nunca es fácil, aunque los baches la han curtido: “Antes me trataban como una niña, pero hoy nadie me toma el pelo”.

Your browser does not support the video tag. Sara Baceiredo y Paula Ordovás en el patio del Sagrado Corazón

El acto también queda marcado por el ritmo de la música. María Meneses, la voz de Nena Daconte, traslada a un pasado amable con Tenía tanto que darte, En qué estrella estará y La magia del momento, este último tema dedicado a aquellos buenos instantes de la vida que “son tan mágicos que no te los crees”, como este. Sandra Merino, del grupo que lleva su apellido, interpreta La Niña para las invitadas que una vez fueron pequeñas curiosas con sueños por cumplir. La empresaria Tamara Gorro se prepara para entregar el galardón a Marina Rivers, de quien reconoce: “Me gusta porque es culta y transmite el valor del estudio. Veo en ella a la generación que viene y siento un orgullo enorme”.

Sandra Merino y Nena Daconte ante su barrica firmada en la bodega El Molino, la más antigua de Bodegas Fundador

El cambio que ya se toca La ‘Top 100 Honoraria’ Patricia Benito, líder de dos grandes transformaciones digitales —en Openbank y Tendam—, es testigo de ese relevo en las finanzas. “Nuestra presencia transforma la forma de innovar y liderar. La banca está avanzando hacia espacios cada vez más abiertos, inclusivos y diversos”, afirma.

Patricia Benito y Erea Louro ante su barrica firmada en la bodega El Molino, la más antigua de Bodegas Fundador

“Sorprende la cantidad de talento joven, con valores y emprendedor que hay en España”, añade Ainhara Viñarás, directora general de Shiseido Prestige. Representa a una firma líder en cosmética que invita a abrazar el paso del tiempo y la belleza en cada etapa vital, de la mano de la innovación. Marta López Álamo suscribe esa transformación que ya es visible en las pasarelas. “Ahora no hay un techo de edad que genere desesperanza a las modelos; puedes ser un icono con 20 o con 80 años”, celebra. “Me siento una privilegiada por haber podido ser lo que he querido en cada momento”, confiesa Viginia Troconis que, en los últimos años, ha construido una gran comunidad digital en la que muestra sin filtros su día a día: “El 90% de quienes me siguen son mujeres. No hablan feo, no critican lo que hago. Es maravilloso sentir que te apoyan y poder ser un altavoz, eso sí, siempre de cosas bonitas”.

Es una visión que comparte con Patricia Pérez, hoy dedicada a divulgar las bondades del cuidado integral. Da una lección que aplica a todas las generaciones presentes: “El bienestar femenino es crucial para la estabilidad del universo. Para lograrlo, debemos valorarnos y saber que existen momentos en la vida en los que hay que saber decir que no”. Sandra Ibarra, activista frente al cáncer impulsada por su historia de superación y presidenta de la fundación que lleva su nombre, está segura de que “el siglo XXI es nuestro” y reivindica la fuerza colectiva de la “marea rosa que mueve cada vez a más mujeres a hacerse revisiones que pueden salvarlas”.

Marta López Álamo y Sandra Ibarra

La vida, dice, “va de inspirar”, algo que la cabo María Luisa Cabañero, pionera entre las bomberas de España, ha hecho con su hija, María Pascual, oficial de primera de la Marina Mercante. Si la progenitora tuvo que “demostrar lo que valía para ser tratada como una igual”, recuerda, su hija sigue sus pasos hoy como oficial de Primera de la Marina Mercante, fortalecida por su ejemplo.

María Luisa Cabañero y María Pascual

La actriz emergente Carol Coria y la imitadora Leonor Lavado ponen el broche más natural al encuentro. Si una representa “las ganas de formarme y de ser mi mejor versión en un sector complejo”, dice, la otra aporta la experiencia de quien ha roto tópicos: “El humor no es sólo de hombres. Cada vez hay más cómicas con una mirada distinta”.

Your browser does not support the video tag. Leonor Lavado y Carol Coria

Juntas resumen el motivo de la cita: demostrar que el liderazgo femenino tiene múltiples voces, distintas edades y el poder de construir el futuro desde la autenticidad y las ganas.