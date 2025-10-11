Brandy, talento y mujeres que pisan fuerte: así fue la gran noche de Magas y Fundador
Las históricas bodegas jerezanas acogieron el pasado viernes, día 3 de octubre, un evento en el que se puso en valor nuevamente el liderazgo y el talento femenino.
Jerez de la Frontera es sinónimo de arte, flamenco y caballos. Decir Jerez es también decir brandy y buen vino, y en eso, Bodegas Fundador, a lo largo de sus casi tres siglos de vida, ha escrito gran parte de su historia. Fundadas en 1730, Bodegas Fundador se corona como la más antigua del municipio gaditano, pero también como una de las más emblemáticas, no solo de Andalucía, sino de toda España.
Fundador destaca, entre muchas otras cosas, por ser la creadora del primer brandy español, marcando un hito en la existencia de este destilado. El nacimiento de las reconocidas bodegas está ligado al apellido Domecq, familia de origen francés precursora de la industria vitivinícola, cuya figura más relevante es Pedro Jacinto Domecq Loustau, creador de su delicioso brandy.
Al timón de este impresionante barco se encuentra hoy el capitán Ángel Piña, consejero de Domecq y director global comercial y de marketing de Fundador-Emperador, quien ha sabido mantener, con encanto y exquisito savoir-faire, su compromiso con la tradición. En Fundador se utiliza el método de envejecimiento en botas de roble americano envinadas con vinos de Jerez, lo que otorga a sus brandies un carácter único e inconfundible.
Ángel Piña es un entusiasta del sabor del brandy de Fundador, un apasionado de todo lo que rodea a la bodega, a la que cuida con sumo mimo, mira como a una hija y de la que presume con orgullo. Razón no le falta.
Entre barricas
En el entorno único de Bodegas Fundador, Magas vivió una velada memorable el pasado viernes 3 de octubre. Entre legendarias barricas y el aroma del brandy, tuvo lugar el evento Las Top 100 Fundadoras: el legado continúa. ¿El objetivo? Seguir demostrando que el liderazgo femenino se sostiene en la continuidad, que el progreso de las mujeres que han abierto camino no tiene fin y que las que vienen ya pisan fuerte, como indicó Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, en un momento de la gala.
“Hoy celebramos a quienes han abierto puertas y a quienes vienen pisando fuerte. Y también tenemos a chicas que nacieron con pantallas en las manos, que se comunican de manera distinta y a las que queremos enseñarles muchas cosas, pero también aprender de ellas. Si queremos seguir adelante, debemos hacerlo de la mano de las jóvenes”.
- Cruz Sánchez de Lara
Fascinados por el lugar en el que Magas los había citado, los invitados disfrutaron de algunas de sus estancias: El Molino, la bodega fundacional de 1730; la monumental bodega La Mezquita, una de las mayores del mundo; El Jardín de La Puerta de Rota, considerado Bien de Interés Cultural; o el Museo en la bodega de la Luz, donde nació el Brandy Fundador.
Las Top 100 Fundadoras: el legado continúa reunió a un extraordinario grupo de mujeres referentes con trayectorias consolidadas que eligieron compartir la velada con otras mujeres, en este caso emergentes, a las que admiran o en quienes reconocen un espejo de su propio camino.
Así, Mercedes Wullich estuvo acompañada por la influencer Marina Rivers; la CEO de Openbank, Patricia Benito de Mateo, por la estilista Erea Louro; la CEO de Tesseo, Marta Manzano, por la empresaria y creadora de contenidos Tamara Gorro; y la escritora Fiona Ferrer, por su fichaje, Julia Casademunt, dedicada a la comunicación de Lola Casademunt.
La fundadora de la Fundación Sandra Ibarra, Sandra Ibarra, acudió junto a la modelo Marta López Álamo; Nena Daconte, con Sandra Merino, vocalista del grupo Merino; la actriz y humorista Leonor Lavado, junto a la también actriz y cantante multidisciplinar Carol Coria; y la pionera bombera María Luisa Cabañero, con su hija, María Pascual.
También participaron la creadora de contenido y empresaria Paula Ordovás con la influencer Sara Baceiredo; la periodista Mariló Montero con la diseñadora Paloma Suárez; y la modelo y empresaria Virginia Troconis con la artista visual Carlota Pérez de Castro.
Completaron la cita la presentadora y consultora de nutrición y salud Patricia Pérez; la directora adjunta de Canal Sur, Isabel Cabrera; y la directora de Magas, Ana Núñez-Milara.
La historia de Fundador
La historia de Bodegas Fundador comienza en 1730, cuando Patrick Murphy Woodlock funda en Jerez de la Frontera la que sería la bodega con más solera de la región. Con el paso de los siglos, la familia Domecq asumiría un papel clave en la empresa y en el auge del sector vitivinícola jerezano.
En 1823, se diseña el Jardín de la Puerta de Rota, un emblema arquitectónico que aún adorna sus instalaciones. Más tarde, en 1874, Pedro Domecq Loustau crea y lanza al mercado Fundador, el primer brandy español de Jerez, iniciando una leyenda que marcaría la historia de la bebida. Para satisfacer la creciente demanda, en 1880 se construye una destilería en Tomelloso, consolidando así la expansión de la marca.
A lo largo del siglo XX, Bodegas Fundador siguió creciendo sin perder su esencia. En 1974, con motivo del centenario del brandy Fundador, se inaugura la imponente Bodega La Mezquita en Jerez, considerada una de las mayores del mundo. Décadas después, en 2015, la empresa pasa a formar parte del grupo internacional Emperador Distillers, lo que impulsa su proyección global.
Finalmente, en 2024, Bodegas Fundador celebra el 150 aniversario de su icónico brandy con la apertura del Museo Fundador, un espacio dedicado a preservar y compartir la rica historia y tradición que han acompañado a la marca desde sus orígenes.
Magas por Fundador
Al filo de las 19:00 horas, Jerez, como el París de Hemingway, era una fiesta. Los pasillos de las Bodegas Fundador ya estaban más que engalanados para recibir a los invitados hasta su llegada al photocall. Tras las entrevistas y las fotos propias de un acto de estas características, este increíble grupo de mujeres top accedió al espacio donde tendría lugar el acto y la entrega de premios. Como aderezo a esta noche mágica, se sirvió el cóctel de Magas por Fundador.
El cóctel de Magas por Fundador está compuesto por cinco centilitros de Brandy Fundador Sherry Cask Doble Madera, 1,5 centilitros de lima, soda de pomelo, medio rin de sal azul y media rodaja de pomelo rosa de decoración.
Prensa escrita, televisiones y radios fueron acreditadas para cubrir uno de los grandes eventos de esta nueva temporada. Durante el paseo hasta el photocall, los invitados conversaban sobre la maravilla del sitio y sobre la gran idea de hacer un encuentro social que ponía de nuevo en valor el liderazgo y el talento femenino.
Además de las citadas, también posaron y pasaron María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, junto a su marido, Joaquín Virués de Segovia; Charo Izquierdo, consejera editorial de Magas y directora de ENCLAVE ODS; y Patricia de la Puerta, secretaria general y directora ejecutiva de FEDEJEREZ.
Por su parte, Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de Laura Bernal, y Eugenia Herrera García, directora de enoturismo y Relaciones Públicas en Bodegas Fundador; Mercedes Colombo Roquette, delegada del gobierno de Andalucía en Cádiz; y Esmeralda Delgado, de Gravitta, entre otras.
El evento también marcó un nuevo punto de partida para ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ en España. Desde allí, su fundadora, Mercedes Wullich, anunció la apertura del plazo de votaciones de la XIII edición del prestigioso ranking.
Bajo el lema Las Top 100 Fundadoras: El legado continúa, la velada tiñó Jerez de color azul Magas y congregó a figuras institucionales, periodistas, creadoras de contenido, artistas, creativas, empresarias, políticas y escritoras.
Legado Top 100
A las 20:00 horas, cuando el sol ya casi moría y los últimos rayos se reflejaban en las piedras doradas de la ciudad del vino, comenzaba el acto con la maravillosa voz de Sandra Merino, del grupo que lleva su apellido.
Interpretó La Niña, tema que recordaba que todas esas invitadas, conocidas por sus sobresalientes trayectorias, alguna vez fueron niñas con muchos sueños por cumplir.
A las palabras pronunciadas por Cruz Sánchez de Lara se unieron las de Ángel Piña, Mercedes Wullich, Marina Rivers y María José García-Pelayo. Ante el micrófono, la regidora jerezana enfatizó la relevancia del empoderamiento sirviéndose de su propio ejemplo: “Soy alcaldesa de la 26.ª ciudad en población en España y todos los días siento que tengo que demostrar que me lo merezco. Debemos fortalecernos y tejer redes para que nuestro país sea mejor”.
“Cuando tuve que escribir en la barrica una frase, puse: ‘Que te vean venir’. Yo necesito de todas las mujeres que están hoy aquí que las vean venir, hablar, decir lo que piensan”.
- Mercedes Wullich
Un brandy necesita paciencia para madurar, fuerza para superar las adversidades y carácter para dejar huella. Exactamente las mismas cualidades que vemos aquí en las mujeres que han abierto camino".
- Ángel Piña
La cita incluyó la entrega de los primeros Premios Magas por Fundador, diseñados ad hoc por el escultor Lolo Garner. El primero de los galardones, en la categoría de Creadora, recayó en Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, como homenaje a la visión con la que la comunicadora argentina puso en marcha este ranking hace ya 14 años.
El segundo, a la Trayectoria Consciente, fue para Marina Rivers, influencer que llega a millones de jóvenes con contenidos que han cambiado la forma de entender las redes. Solo en su perfil de TikTok ya atesora casi ocho millones de followers; en Instagram, son casi dos millones y medio.
"Ser joven y ser mujer, y decir y hacer las cosas que te da la gana y ser tú misma, es a veces muy difícil. Yo llevo cinco años haciendo vídeos en internet, intentando incentivar que los jóvenes estudien lo que les gusta y que no renuncien por ello a sus sueños”.
- Marina Rivers
Además de Sandra Merino, también subió al escenario la icónica Nena Daconte. Con un vestido de fantasía y strass en plateado que invitaba a viajar al futuro, Mai Meneses y su deliciosa voz transportaron a los presentes al pasado al entonar temas como Tenía tanto que darte y En qué estrella estará.
En mitad de ambas canciones, regaló otra, inédita para Magas, para Fundador y para Las Top 100: La magia del momento. Con ella puso melodía a la sorpresa de aquellos instantes de la vida que “son tan mágicos que no te los crees”, afirmó emocionada.
Brindis por el liderazgo
El broche de oro de la gala dejó a sus asistentes tan felices como inspirados. De camino al cóctel, entre sonrisas, flashes y alguna lágrima de emoción, los invitados hablaron, entre otros asuntos, del momento vivido, tan mágico: una gala en la que las mujeres no suman, sino que multiplican.
Allí se creó una comunidad y un espacio de sinergias: conversaciones informales entre directivas con décadas de experiencia, jóvenes creadoras digitales, artistas, activistas, escritoras…
El ambiente en Jerez cumplió justo con lo que se buscaba al promover el "diálogo intergeneracional”: ese intercambio de conocimiento, inspiración y aprendizaje mutuo tan necesario en nuestros días.
Esta noche de otoño en las Bodegas Fundador fue mucho más que un encuentro social: fue una celebración del talento, la unión y la inspiración. Magas logró reunir a mujeres que, desde distintos ámbitos, comparten una misma fuerza transformadora y un mismo propósito: liderar con autenticidad y dejar huella.
Con el cóctel de Magas por Fundador en la mano se hilvanaron redes, se encendieron ideas y se reafirmó algo esencial: cuando las mujeres se encuentran, se impulsan, y cuando el talento se une, el futuro brilla con más fuerza. Un brindis por todas ellas.
Agradecimientos
Agradecimientos especiales a Bodegas Fundador por su apoyo, su dedicación y su impecable colaboración en este inolvidable evento en Jerez de la Frontera. Gracias por abrir las puertas de su historia, por su calidez y por hacer de esta experiencia un auténtico brindis al talento femenino, la tradición y la excelencia.