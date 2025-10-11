Brandy, talento y mujeres que pisan fuerte: así fue la gran noche de Magas y Fundador Las históricas bodegas jerezanas acogieron el pasado viernes, día 3 de octubre, un evento en el que se puso en valor nuevamente el liderazgo y el talento femenino.

Jerez de la Frontera es sinónimo de arte, flamenco y caballos. Decir Jerez es también decir brandy y buen vino, y en eso, Bodegas Fundador, a lo largo de sus casi tres siglos de vida, ha escrito gran parte de su historia. Fundadas en 1730, Bodegas Fundador se corona como la más antigua del municipio gaditano, pero también como una de las más emblemáticas, no solo de Andalucía, sino de toda España.

Fundador destaca, entre muchas otras cosas, por ser la creadora del primer brandy español, marcando un hito en la existencia de este destilado. El nacimiento de las reconocidas bodegas está ligado al apellido Domecq, familia de origen francés precursora de la industria vitivinícola, cuya figura más relevante es Pedro Jacinto Domecq Loustau, creador de su delicioso brandy.

Al timón de este impresionante barco se encuentra hoy el capitán Ángel Piña, consejero de Domecq y director global comercial y de marketing de Fundador-Emperador, quien ha sabido mantener, con encanto y exquisito savoir-faire, su compromiso con la tradición. En Fundador se utiliza el método de envejecimiento en botas de roble americano envinadas con vinos de Jerez, lo que otorga a sus brandies un carácter único e inconfundible.

Ángel Piña es un entusiasta del sabor del brandy de Fundador, un apasionado de todo lo que rodea a la bodega, a la que cuida con sumo mimo, mira como a una hija y de la que presume con orgullo. Razón no le falta.