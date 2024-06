Cuando estás enamorada de tu profesión aparece un propósito, en mi caso hubo un momento en el que me pregunté: ¿cuál es mi propósito? Descubrí que me fascina el ser humano y sus comportamientos; mi propósito es acercarme lo más posible e indagar en el ser humano, y que ese viaje no sea un aprendizaje o un placer solitario, sino compartirlo con los demás.

La primera vez que me subí a un escenario tenía once meses, sustituyendo a mi hermano. A los cinco años ya empecé a hacer televisión. Eso era casa para mí, no era algo “mágico”, era mi día a día. Igual que el hecho de tener en casa una habitación para guardar maquillajes, cosas de atrezo, un vestuario lleno de fantasía…recuerdo ese olor especial.

Es la peli que me parió. Ruedo la película con 18 años, me dan el Goya con 19 y todo fue para mí un proceso mágico. Fue alucinante, me sentí actriz, sentí que estaba trabajando, hubo tres meses previos de ensayos en los que yo estaba descubriendo lo que era el trabajo real, era maravilloso, no he vuelto a tener una experiencia como esa.

O me inspira el magnetismo de Charo López, que no sé qué es, pero hipnotiza. O Bibiana Fernández, a la que veía de pequeña y me parecía la cosa más sofisticada y alucinante del mundo. He empezado a construir a partir de esas singularidades, lo especial para mí de cada una de ellas.

A partir de crear los porqués y ese vínculo, escribo. Por ejemplo, yo muchas veces he querido hacerlo todo tan tan bien, que me he bloqueado, por eso me inspira la intuición y la naturalidad de Rafaela Aparicio, ella simplemente hacía.

Me ha pasado algo así, me tuve que parar y pensar qué es lo que me late o me motiva cuando pienso en esa persona.

A medida que reciben el libro me van llamando algunos de los descendientes de las actrices que ya no están, la sensación es muy bonita, porque no se trata solamente de decir lo buenas actrices que son o han sido, sino todo lo que han removido en nuestras vidas, como mujeres, como artistas, como personas… como todo.

He buscado eso en las vidas de las 30 actrices, qué experiencias han vivido o qué les ha pasado para llegar a ser lo que son y transmitir ese aurea, o energía, esa característica que a mí me fascina tanto de cada una de ellas, y me inspira.

Las 30 mujeres que recorren tu libro, además de ser grandes actrices, son madres, hijas, hermanas, pioneras, brujas, santas, libres, presas, princesas, luchadoras, embajadoras…como señala el fantástico prólogo de la cineasta Paula Ortiz.

Sí, ellas son todo eso, tienen vidas fascinantes, es cierto, pero creo que las mujeres no somos súper heroínas, hay que construir la vida, estar ahí.

Reivindicar también la fragilidad y la dureza de esas vidas…

La dureza, la valentía, incluso la duda y los momentos de miedo o de vulnerabilidad.

¿Qué es lo que todas ellas tienen en común?

Que no se rinden. No renuncian. Cosa con la que me siento identificada, porque yo he pasado momentos de pensar que no volverían a llamarme, de no saber qué hacer, y he buscado otras salidas, pero no he renunciado, nunca, sería como matar algo de mí.

¿Escribir sobre ello, te ha servido a ti para fortalecerte? ¿Comprobar que a otras grandes actrices también les pasa, independientemente de su talento, esfuerzo, suerte, reconocimiento o fama?

Al elegir esta profesión yo sabía donde me metía, pero creo que es algo que no todo el mundo conoce, piensan que todo es miel sobre hojuelas, que si no llegas es porque no vales, pero no es así, hay tantísimos factores y cosas que están en juego y que no están en tu mano, que me ha gustado hablar de ello, sí.

Si hemos llegado hasta aquí o si conseguimos seguir, es porque tenemos una pasión muy clara sobre lo que queremos ser y hacer, es algo innegociable con una misma, algo que no se toca.

Y puedes buscarte la vida en otra cosa, como hizo Charo López en un momento dado, en el que volvió a la enseñanza, pero en cuanto ves una mínima posibilidad vuelves a tu profesión, sigues.

En mi caso, ser actriz es parte intrínseca de lo que soy.