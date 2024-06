Georgina Amorós: "En la vida puedes morir de muchas formas: relaciones que acaban, distanciamientos... Se puede renacer y revivir"

Hay otras culturas en las que no todo alrededor de la muerte es un drama. Hay muchas posiciones inexplicables, he sabido que se llega a pagar a mujeres para que vayan a entierros a llorar. En otros lugares hay una cosa más espiritual, que no se vive como un final sino como una transformación. Sin ser yo religiosa, es un concepto que me parece bello y bonito. La muerte no puede ser algo puramente físico.

Sí, desde luego, de muchas formas distintas. En la vida te puedes morir de muchas maneras, con relaciones que se acaban, con distanciamientos, con pequeñas muertes y bajones, se puede renacer y revivir. Y te puede pasar lo que a esta señora en la serie Segunda Muerte. Bueno, no se sabe qué le ha pasado durante estos siete años, que ya la enterramos, es el hilo conductor… no sabemos.

¿Estamos realmente en un boom audiovisual en España?¿Cómo le llegó este papel?

Me llegó en un casting y me pasaron de golpe los seis guiones. Algo inusual. Normalmente te dan dos y te van llegando el resto. Los leí de una vez. Me encantó el arco que tenía en los seis capítulos, es un personaje más maduro. Es madre, entre otras cosas. Los conflictos a los que se enfrenta son duros. De thriller no había hecho mucho, sólo una experiencia previa con Luis Tósar, es la vez que más me meto en el género. Trabajar con Karra era algo que me motivaba.

¿Y en relación al liderazgo femenino, cómo lo ve en el mundo de la interpretación?

Un proyecto importante en ese sentido para mí, a nivel personal, fue Vis a vis, que hice con muchas mujeres, que se conocían todas, el equipo era muy femenino y piña, ver ese ambiente de trabajo fue muy importante. Me tocó mucho ver cómo se apoyaban entre ellas. En Élite también entre las chicas lo que creamos fue muy así. En Todas las veces que nos enamoramos, las directoras que tuvimos eran muy distintas y con mucha fuerza y me invitaron incluso a dirigir una escena en uno de los capítulos. Para mí eso es la sororidad: en algún momento tienes que aprender, te tienen que dar la oportunidad, para que puedas aprender, y equivocarte. A los hombres se les lleva dando la oportunidad de equivocarse toda la vida, a las mujeres no.

Su rango interpretativo es amplio… ¿cómo se autodefine en pocas palabras?

Creo que soy alguien sobre todo muy respetuosa: no entiendo la intolerancia, creo en que cada uno sea libre de ser como quiera ser. Nadie tiene ningún derecho a juzgar ni meterse en la vida de nadie.

¿Cómo le afecta a su interpretación el resto del elenco? ¿Es mejor actriz si tiene buena réplica?

Cuando puedes actuar y delante tienes a actrices o actores que te lo dan todo y te cogen de la mano, y más que buenos son generosos, es curioso porque llegas a otros lugares. En esta serie entre nuestros personajes se establece una relación muy compleja. El primer día nos cogimos de la mano y nos dijimos ‘esto lo vamos a hacer juntos’. Ha sido un trabajo de estar presente y escuchar.