Fernando del Cerro, chef: “Aranjuez no existiría sin su huerta”

Vanguardia y tradición en la cocina

Visitar estas zonas más regias o apostar por actividades más actuales y llenas de adrenalina como las que ofrece la excepcional geografía de la ciudad, bañada por dos ríos, hace que prolongar la estancia en Aranjuez sea más que recomendable.

La villa madrileña posee argumentos para atrapar al visitante, y no solo por su amplia oferta hotelera sino también por sus restaurantes, entre los mejores de la región.

La oferta gastronómica en la villa es muy amplia. La variedad de productos y la afluencia de visitantes han contribuido a consolidar un catálogo de establecimientos de primera magnitud.

Es el caso de Casa Pablo, Aguatinta, Carême, Casa Delapio, A Terra Delapio o, por citar a otro con generosa solera, Casa José.

Su chef, Fernando del Cerro, nos reconoce que el turismo ha dado nuevos bríos a la restauración de Aranjuez.

Pero eso no evita que su cocina, que incorpora técnicas plenamente contemporáneas, se inspire sin complejos en la tradición del negocio familiar que iniciaron sus padres, allá por 1962.

Durante estos años de mesa y mantel, Casa José ha dado servicio a miles de personas. En ese tiempo, el local “ha evolucionado de taberna a bar, luego a casa de comidas, restaurante y hasta lo que es hoy, un atelier”, explica el chef. Es decir, un espacio de cocina de autor.

Aquí los sabores son pura magia, nuevas maneras de disfrutar de lo de siempre. El vínculo con los orígenes lo explica el chef: “Si tiene algo en común con el de mis padres, es el enfoque en el producto local: pretendemos defender el producto de Aranjuez, ponerlo en valor y que sea el protagonista de nuestra carta”.

Tan importante es la huerta para la ciudad, de hecho, que “Aranjuez no existiría sin su huerta”, sentencia el chef: “Fue la semilla, el embrión de todo lo demás, y eso de alguna manera está impregnado en cualquier establecimiento”.