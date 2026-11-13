Fernando del Cerro, chef: “Aranjuez no existiría sin su huerta”
La villa ribereña presume de un patrimonio gastronómico que se nutre de los productos de sus fértiles tierras y que es el complemento perfecto para visitar sus monumentos.
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Hay lugares que trascienden por sus monumentos, por su historia o por su patrimonio. Y otros que nos llaman por su capacidad para conquistar el paladar. En el caso de Aranjuez, ambas cosas confluyen: la villa enamora a través de todos los sentidos.
La buena gastronomía es casi religión en la ciudad ribereña. Basada en los productos de primera calidad que salen de sus huertas, de su tradición y de sus fértiles tierras, la buena mesa es el complemento perfecto para quien se acerca a contemplar algunos de los espacios más atractivos de la Comunidad de Madrid.
Aranjuez presume de un paisaje cultural inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2001. En él se integran su Palacio Real, los impresionantes jardines que lo acompañan, las huertas históricas y el casco urbano del siglo XVIII: un conjunto concebido con sentido práctico, admirable en la actualidad y siempre ideal para pasear.
Fernando del Cerro, chef de Casa José
Vanguardia y tradición en la cocina
Visitar estas zonas más regias o apostar por actividades más actuales y llenas de adrenalina como las que ofrece la excepcional geografía de la ciudad, bañada por dos ríos, hace que prolongar la estancia en Aranjuez sea más que recomendable.
La villa madrileña posee argumentos para atrapar al visitante, y no solo por su amplia oferta hotelera sino también por sus restaurantes, entre los mejores de la región.
La oferta gastronómica en la villa es muy amplia. La variedad de productos y la afluencia de visitantes han contribuido a consolidar un catálogo de establecimientos de primera magnitud.
Es el caso de Casa Pablo, Aguatinta, Carême, Casa Delapio, A Terra Delapio o, por citar a otro con generosa solera, Casa José.
Su chef, Fernando del Cerro, nos reconoce que el turismo ha dado nuevos bríos a la restauración de Aranjuez.
Pero eso no evita que su cocina, que incorpora técnicas plenamente contemporáneas, se inspire sin complejos en la tradición del negocio familiar que iniciaron sus padres, allá por 1962.
Durante estos años de mesa y mantel, Casa José ha dado servicio a miles de personas. En ese tiempo, el local “ha evolucionado de taberna a bar, luego a casa de comidas, restaurante y hasta lo que es hoy, un atelier”, explica el chef. Es decir, un espacio de cocina de autor.
Aquí los sabores son pura magia, nuevas maneras de disfrutar de lo de siempre. El vínculo con los orígenes lo explica el chef: “Si tiene algo en común con el de mis padres, es el enfoque en el producto local: pretendemos defender el producto de Aranjuez, ponerlo en valor y que sea el protagonista de nuestra carta”.
Tan importante es la huerta para la ciudad, de hecho, que “Aranjuez no existiría sin su huerta”, sentencia el chef: “Fue la semilla, el embrión de todo lo demás, y eso de alguna manera está impregnado en cualquier establecimiento”.
Miguel Gómez Herrero, alcalde de Aranjuez
Un menú para cada estación
Aunque Casa José y otros restaurantes de Aranjuez aprovechan décadas de experiencia, la relación de la ciudad con estas materias primas, en realidad, viene de mucho antes.
La fertilidad de unas tierras bañadas por el Tajo y el Jarama ha favorecido una producción hortícola variada y de gran calidad.
Y eso es algo que hoy, desde el Ayuntamiento, también se quiere poner en valor, como expresa su alcalde, Miguel Gómez Herrero.
“Los restaurantes cambian varias veces su carta durante el año y eso se debe al producto de la huerta. Esa gran variedad y la profesionalidad con la que los hosteleros ribereños se han formado, han investigado y han innovado nos ofrecen esta gran calidad que los visitantes nos están reconociendo”, señala el regidor.
“Muchas personas vienen a conocer esa parte patrimonial de Aranjuez, pero, cuando comen aquí, repiten. Esta combinación hace que la experiencia sea inolvidable y que se quiera volver”, concluye.
Fernando Alcázar, agricultor
Un ‘laboratorio’ de Reyes
El municipio ha conferido a la huerta un notable protagonismo, con espacio propio en su propuesta turística. Fernando Alcázar es uno de los pequeños productores que la mantienen viva.
En sus terrenos se cultivan algunos de los productos más típicos de la zona, como la fresa, los espárragos, las alcachofas o unos tomates que -damos fe- de verdad saben a tomate (¡y cómo saben!).
Pero el mérito de Aranjuez en este ámbito tiene que ver también con la osadía de experimentar con nuevos cultivos en aquel ‘laboratorio’ impulsado por los reyes.
En la finca de Fernando también se cultivan, por ejemplo, pistachos y piparras, que amplían la variedad de productos de su explotación.
“Los reyes probaban en la tierra fértil de Aranjuez cómo funcionaban estos productos”, señala el alcalde de la ciudad. “Hay una frase que dice que ‘en Aranjuez todo encaja’, y eso remite a la facilidad de poder ir a la huerta y coger directamente el tomate de la planta, la fresa o el espárrago, y poder elaborarlo y comerlo. Es uno de los placeres que no te puedes perder en nuestra ciudad”.
Y esa cercanía al origen del producto también puede formar parte de la visita. La oferta turística de Aranjuez incluye recorridos guiados por la huerta y la posibilidad de comprar a pie de cultivo: otra manera de conocer lo que después llega al plato.
Mercado de Abastos, “el corazón de la ciudad”
Sea como sea, esta cesta de la compra es variada y cambia con las estaciones: cada producto tiene su temporada y las cosechas se suceden a lo largo del año.
Y eso se nota tanto en los menús de los restaurantes como, sobre todo, en lo que llega a otro de los puntos capitales en la historia de la villa: el Mercado de Abastos.
El Mercado de Abastos es un sueño para cualquier pueblo, “el corazón de la ciudad”, en palabras de su alcalde. Reúne productos locales en un espacio que, además, no puede ser más céntrico: justo enfrente del ayuntamiento.
Su arquitectura delata el mimo con el que fue concebido: un edificio de ladrillo visto con estructura de hierro, característico de la arquitectura de mercados de finales del siglo XIX.
El mercado permite acercarse a los productos de la huerta. Y la buena noticia es que están al alcance de cualquiera: aquí no van únicamente los virtuosos de los fogones, sino que cualquiera puede llevarse a casa productos con sabores, colores y texturas como los de antes. Y ahí da igual el nivel del cocinero. Con una materia prima así, es fácil que cualquier plato quede bien.
Vinos de calidad en entornos únicos
Disfrutar de la mesa también invita a acompañar estos bocados con un buen vino local. Entre sus representantes figuran las bodegas El Regajal y Real Cortijo de Carlos III.
La calidad de sus elaboraciones justifica su presencia en la mesa, pero, además, cada una tiene peculiaridades que invitan a visitar sus instalaciones.
El Regajal, por ejemplo, se enmarca en un entorno de gran interés por sus mariposas. Como señala el primer edil de Aranjuez, “el sello de sus vinos representa uno de estos insectos”. Sus visitas permiten conocer los viñedos y el proceso de elaboración, además de participar en catas, con cita previa.
La bodega del Real Cortijo, por su parte, resume esta vocación de Aranjuez de unir patrimonio y gastronomía por su vinculación histórica con Carlos III y la Corona española.
Su construcción comenzó en 1782 por orden de Carlos III y está declarada monumento histórico-artístico desde 1983. Sus galerías subterráneas conforman un entorno único para acercarse a la historia del vino en Aranjuez.
Casa José
A Terra Delapio
Aguatinta
Carême
Casa Delapio
Casa Pablo
En Aranjuez, el placer de la buena mesa es solo el principio: después esperan sus jardines, sus paseos junto al Tajo y un patrimonio que invita a alargar la escapada. Para descubrir todo lo que ofrece la villa ribereña y preparar tu próxima visita, sigue explorando Aranjuez en VisitMadrid.