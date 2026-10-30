La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: un Palacio Real de origen renacentista y espectaculares jardines históricos

Día 2: el paisaje verde

La relación entre Aranjuez y el agua y la naturaleza bien podría dar para toda una segunda jornada en la ciudad. Ese paisaje verde al que aludía el alcalde brilla con generoso esplendor en los espectaculares jardines reales.

Se trata de uno de los conjuntos botánicos más importantes de España, que han sido frecuentemente comparados con los de París, algo que el alcalde matiza y reivindica: “Nos tenemos que quitar la idea de que Aranjuez es el Versalles de España, sino que Versalles es el Aranjuez de Francia”.

El recorrido permite descubrir cuatro de sus jardines principales, cada uno con su estilo, época y tamaño:

Jardín de la Isla: renacentista (siglo XVI), encargado por Felipe II a arquitectos como Juan Bautista de Toledo.

renacentista (siglo XVI), encargado por Felipe II a arquitectos como Juan Bautista de Toledo. Jardín del Príncipe: paisajístico, de inspiración inglesa (fines del siglo XVIII), promovido por Carlos IV cuando aún era príncipe de Asturias.

paisajístico, de inspiración inglesa (fines del siglo XVIII), promovido por Carlos IV cuando aún era príncipe de Asturias. Jardín del Parterre: de estilo francés (siglo XVIII), diseñado durante el reinado de Felipe V por Esteban Marchand.

de estilo francés (siglo XVIII), diseñado durante el reinado de Felipe V por Esteban Marchand. Jardín de Isabel II: romántico, del siglo XIX, creado durante la minoría de edad de Isabel II.

El del Príncipe es el más extenso. Para descubrir parte de sus rincones se puede recurrir al Chiquitrén, que también recorre el centro histórico. No es mala idea, dada su extensión y todo lo que ofrece este entorno, desde el Estanque Chinesco hasta el Museo de Falúas Reales, junto al Tajo.

Este museo tiene su razón de ser en las falúas, embarcaciones de recreo de la realeza con una suntuosa decoración. Hoy estas embarcaciones ceden el testigo a las piraguas o los barcos que democratizan el paseo fluvial y nos ofrecen una visita a un Aranjuez diferente, agreste y hasta salvaje en su ribera.

A estas alturas, la mesa y el mantel ya no serán un secreto, pero la propuesta para esta jornada es profundizar en la base de la gastronomía local: las huertas históricas que surten de productos a sus mejores restaurantes.

Se trata de una visita muy sugerente porque, más allá de la relación histórica de cualquier pueblo con sus recursos más cercanos, la fertilidad extraordinaria de este suelo ayudó a que la Corona las usara como laboratorio de los cultivos importados de América. Si se aduce que Aranjuez no existiría sin su huerta, aquí el dicho se amplía a toda una categoría de productos inéditos en Europa.

Además, como destaca el propio regidor, “tenemos mucha diversidad de productos por el microclima, que da mucha variedad, pero temporadas estacionalmente muy cortas”. Para no perderse, un consejo del primer edil: la visita al mercado de abastos, el “corazón comercial y social de la ciudad”.