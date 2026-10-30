La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: un Palacio Real de origen renacentista y espectaculares jardines históricos
Descubre el recorrido ideal de tres días para explorar Aranjuez: su monumental Palacio Real, sus jardines históricos, integrados en un paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial, su variada gastronomía de huerta y su tradición enológica.
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Lejos de ser un destino para una sola jornada, la villa de Aranjuez da para mucho más, como destaca su alcalde, Miguel Gómez Herrero: “No se puede ver en un solo día, sino que necesita muchos más para conocerlo intensamente. Aranjuez es una ciudad que se disfruta con todos los sentidos”.
Aranjuez celebra en 2026 el 25.º aniversario de la inscripción de su paisaje cultural en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La declaración reconoce el valor de un entorno en el que la intervención humana y la naturaleza conviven en una armonía singular desde hace siglos.
Esta consideración se apoya en la diversidad de los paisajes que componen la ciudad y que el primer edil de la localidad enumera con orgullo: “Tenemos el del agua, con los ríos Tajo y Jarama; el paisaje verde, con el jardín del Príncipe o nuestras huertas históricas; el paisaje monumental; y el paisaje urbanístico del siglo XVIII, que incluso inspiró al de Washington”.
Con esa idea de fondo, y aprovechando la excelente oferta de restauración y de hoteles que existen en el municipio, se puede trazar un recorrido típico de tres días con los que explorar cada rincón de sol a sol y maravillarse con todo lo que ofrece.
Miguel Gómez Herrero, Alcalde de Aranjuez
Día 1: Palacio Real y urbanismo
La visita puede empezar en su centro neurálgico, el Palacio Real. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, aunque las ampliaciones del XVIII fueron decisivas para su configuración actual. Impacta por sus dimensiones y por su integración en una ciudad que fue creciendo a su alrededor. En el interior destacan el Salón del Trono, el Comedor de Gala y el Gabinete de Porcelana.
La monarquía recurrió a destacados paisajistas, arquitectos y urbanistas para plasmar una visión que debía remitir, inevitablemente, al poder que atesoraba.
El legado es hoy motivo de asombro. La Casa del Labrador es otro de los grandes argumentos. Ubicado en un punto menos bullicioso dentro de los jardines, es un palacete en estilo neoclásico que los reyes usaban como residencia vacacional.
Desde el complejo palaciego, la experiencia regia se prolonga con un paseo por todo el casco histórico. La plaza y la Real Capilla de San Antonio, el Palacio de Godoy y el Convento de San Pascual permiten seguir descubriendo el patrimonio de la ciudad.
En este recorrido destaca el Teatro Real Carlos III, que dicho monarca ordenó levantar y que se inauguró en 1769. Su web oficial lo presenta, junto al de El Escorial, como el teatro cubierto de Corte más antiguo conservado en España.
En este catálogo también sobresale la Plaza de Toros, de 1797, “una de las 10 más antiguas del mundo” que fue capaz de cautivar, por ejemplo, a Ernest Hemingway. “Tenemos una placa en la que grabamos su frase de que Aranjuez sería un sitio excelente para ver tu primera corrida de toros”, explica Gómez Herrero.
Este bloque monumental se complementa con proyectos de recuperación patrimonial respaldados por distintas administraciones. Entre ellos figuran la recuperación de la Entrada Real, en el eje entre la estación de ferrocarril y el palacio, y la rehabilitación de la Casa de Atarfe y el antiguo matadero, proyectado por Jaime Marquet.
Día 2: el paisaje verde
La relación entre Aranjuez y el agua y la naturaleza bien podría dar para toda una segunda jornada en la ciudad. Ese paisaje verde al que aludía el alcalde brilla con generoso esplendor en los espectaculares jardines reales.
Se trata de uno de los conjuntos botánicos más importantes de España, que han sido frecuentemente comparados con los de París, algo que el alcalde matiza y reivindica: “Nos tenemos que quitar la idea de que Aranjuez es el Versalles de España, sino que Versalles es el Aranjuez de Francia”.
El recorrido permite descubrir cuatro de sus jardines principales, cada uno con su estilo, época y tamaño:
- Jardín de la Isla: renacentista (siglo XVI), encargado por Felipe II a arquitectos como Juan Bautista de Toledo.
- Jardín del Príncipe: paisajístico, de inspiración inglesa (fines del siglo XVIII), promovido por Carlos IV cuando aún era príncipe de Asturias.
- Jardín del Parterre: de estilo francés (siglo XVIII), diseñado durante el reinado de Felipe V por Esteban Marchand.
- Jardín de Isabel II: romántico, del siglo XIX, creado durante la minoría de edad de Isabel II.
El del Príncipe es el más extenso. Para descubrir parte de sus rincones se puede recurrir al Chiquitrén, que también recorre el centro histórico. No es mala idea, dada su extensión y todo lo que ofrece este entorno, desde el Estanque Chinesco hasta el Museo de Falúas Reales, junto al Tajo.
Este museo tiene su razón de ser en las falúas, embarcaciones de recreo de la realeza con una suntuosa decoración. Hoy estas embarcaciones ceden el testigo a las piraguas o los barcos que democratizan el paseo fluvial y nos ofrecen una visita a un Aranjuez diferente, agreste y hasta salvaje en su ribera.
A estas alturas, la mesa y el mantel ya no serán un secreto, pero la propuesta para esta jornada es profundizar en la base de la gastronomía local: las huertas históricas que surten de productos a sus mejores restaurantes.
Se trata de una visita muy sugerente porque, más allá de la relación histórica de cualquier pueblo con sus recursos más cercanos, la fertilidad extraordinaria de este suelo ayudó a que la Corona las usara como laboratorio de los cultivos importados de América. Si se aduce que Aranjuez no existiría sin su huerta, aquí el dicho se amplía a toda una categoría de productos inéditos en Europa.
Además, como destaca el propio regidor, “tenemos mucha diversidad de productos por el microclima, que da mucha variedad, pero temporadas estacionalmente muy cortas”. Para no perderse, un consejo del primer edil: la visita al mercado de abastos, el “corazón comercial y social de la ciudad”.
Día 3: Un paseo por la historia y por sus vinos
El patrimonio de Aranjuez se visita, pero también se vive con los cinco sentidos. Y algunas de las actividades y eventos que salpican el calendario permiten sumergirse en su historia y sus tradiciones.
Una de las experiencias más conocidas —y más que recomendable, sobre todo con niños— es el Tren de la Fresa, una opción para llegar desde Madrid en determinadas fechas de primavera y otoño, más que una actividad que comience una vez instalados en Aranjuez. Este viaje es un homenaje a un trazado ferroviario histórico que conecta con lo gastronómico a través de uno de los productos locales más famosos: sus fresas.
Y si se puede cuadrar la visita con otras citas como el Festival de Globos, la representación del Motín de Aranjuez o alguno de sus festivales de música, el éxito está asegurado. La tradición aerostática tiene aquí un antecedente singular: en 1784 se realizó en Aranjuez el primer vuelo tripulado de un globo de aire caliente en España.
La escapada también invita a disfrutar de los restaurantes de la ciudad y a descubrir sus bodegas, que aúnan valor enológico y patrimonial. Para estas últimas, conviene reservar con antelación y consultar los días de visita:
- Bodega del Real Cortijo de San Isidro: joya monumental subterránea en una entidad local menor de Aranjuez.
- Bodega El Regajal: entorno vitivinícola ubicado en la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola, un paraje de gran interés por sus mariposas.
Y para relajarse (aún más), otro must have en toda visita que se precie a Aranjuez: un último paseo junto al Tajo para disfrutar de esta ciudad de postal que abraza su pasado, su futuro y a quienes la visitan.
Para preparar tu escapada y consultar más propuestas, visita la web de turismo del Ayuntamiento de Aranjuez y el portal VisitMadrid: dos puntos de partida para seguir descubriendo todo lo que ofrece este destino.