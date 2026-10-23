El destino ideal para visitar a 40 minutos de Madrid: 204 hectáreas de jardines, palacios y un paisaje Patrimonio Mundial de la UNESCO
Ubicado a 50 km de la capital, este Real Sitio combina la majestuosidad de su Palacio y jardines con rutas a caballo, navegación por el Tajo, vuelos en globo y una huerta de renombre nacional
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A 50 kilómetros y 40 minutos del centro de Madrid —perfectamente accesible en Cercanías o a bordo del célebre Tren de la Fresa— se despliega una ciudad que parece un verdadero museo al aire libre: Aranjuez.
Ubicado entre los ríos Tajo y Jarama, este enclave combina historia, naturaleza y arte de un modo único.
Basta un paseo por sus arboladas avenidas o a orillas del agua para comprender por qué, hace 461 años, se convirtió en el destino predilecto de los monarcas durante la primavera.
La riqueza monumental de Aranjuez es incomparable. Sus fuentes, palacios y palacetes se combinan en armonía con la naturaleza silvestre del bosque, los jardines y los ríos, razones por las que su Paisaje Cultural fue catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001.
La influencia de la Corona y la generosidad natural del terreno fueron determinantes para la transformación de Aranjuez, que recibió un impulso decisivo en el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II.
El Palacio Real y sus dos siglos de obras
Para comprender la dimensión de esta villa, hay que sumergirse en su área más vistosa: la que ocupan el palacio y los jardines.
Tal y como detalla Javier Jordán de Urríes de la Colina, durante el reinado de Felipe II.
Sin embargo, no fue hasta dos siglos más tarde, ya en tiempo de Carlos III, cuando se terminó la obra.
Caminar por el interior del palacio es descubrir un sinfín de estancias, como el Gabinete de Porcelana, calificado como “un auténtico horror vacui” en palabras de Urríes de la Colina.
En sus paredes conviven dragones, monos e incluso un personaje chino colgado de una lámpara con forma de palmera.
El experto señala que todos estos llamativos detalles disimulan con ramajes y cintas “la unión de las placas de porcelana, que están atornilladas a una estructura de madera que soporta las cuatro paredes y la bóveda”.
Para el conservador, la verdadera magia de este palacio reside “en la acción continuada del hombre en un entorno privilegiado por la naturaleza, la vega de Aranjuez”.
El recorrido permite descubrir también otras estancias singulares, como el Gabinete Árabe. Más allá de las salas de representación, el palacio contaba con dependencias destinadas al servicio, imprescindibles para su funcionamiento como residencia real.
Más de 204 hectáreas de jardines
Fuera, la naturaleza toma el control. Aranjuez destaca por albergar el Palacio Real con los mayores jardines del sur de Europa: más de 204 hectáreas en total, de las cuales 111,23 hectáreas son visitables.
El Jardín del Príncipe, el Jardín de la Isla, el Jardín del Parterre y el de Isabel II forman este conjunto. En el primero se esconden tesoros como el pintoresco Estanque Chinesco, la Real Casa del Labrador o el Museo de Falúas Reales.
El agua cobra vida en fuentes históricas monumentales como la de Hércules y Anteo, la de Ceres, la de Hércules e Hidra, la del Reloj o la del Niño de la Espina.
Otra opción para descubrir Aranjuez en familia es el Chiquitrén, un tren turístico que recorre algunos de sus lugares más emblemáticos.
Iván García, director del barco turístico El Curiosity
Antonio Sonseca González, gerente de la Cuadra Bellavista
Experiencias por tierra, agua y aire
Pero más allá de las visitas más típicas, Aranjuez está diseñada para ser descubierta por tierra, agua y aire.
Una de las maneras más auténticas de recorrerla es hacerlo al estilo de la corte: a lomos de un caballo.
Como explica Antonio Sonseca González, gerente de la Cuadra Bellavista, la villa está pensada para ello: sus avenidas arboladas son los mismos paseos por los que caminaban los reyes.
“La conexión que ofrece el caballo te relaja y te hace desconectar de los problemas”, resalta.
La Cuadra Bellavista ofrece rutas a caballo por los Sotos históricos —diseñados para caminar a la sombra—, la Toscana madrileña, entre olivares y cereales, o itinerarios monumentales por el casco antiguo y aledaños del palacio.
El trayecto prosigue en el agua, donde el río Tajo se convierte en la arteria principal para adentrarse en la naturaleza del municipio, ya sea a bordo de piraguas, kayaks o mediante un paseo fluvial en el barco turístico El Curiosity .
Iván García, director de esta embarcación, destaca que la experiencia ofrece “una visión de Aranjuez de 360º. Somos Paisaje Cultural de la Humanidad gracias a sus jardines, su naturaleza, sus sotos y sus huertas históricas, y eso a bordo del barco se puede disfrutar”.
A lo largo de un tour de 45 minutos —que arranca en el Club de Piragüismo y llega hasta la altura del embarcadero de la Casa del Labrador— los turistas contemplan el paisaje mientras un guía comparte historias y anécdotas del entorno.
Entre las curiosidades que más suelen llamar la atención de los visitantes destaca la de un peculiar antiguo habitante de los jardines: un elefante que le regalaron a Carlos III.
El animal estaba domesticado y les gustaba bajarlo a la playa de Isabel II, donde le colocaban un cubo con piedras para que las lanzara al agua y los presentes hicieron apuestas para ver quién adivinaba cuán lejos llegaban.
Finalmente, la experiencia puede culminar elevándose hacia el cielo. Un vuelo en globo aerostático por el entorno de Aranjuez brinda una perspectiva aérea sobrecogedora de su paisaje.
La ciudad también ha acogido el Festival de Globos Villa de Aranjuez, vinculado a The Balloon Company.
Un centro histórico repleto de arte y alta gastronomía
El casco urbano completa la visita con el Teatro Real Carlos III, la Plaza de San Antonio y su Real Capilla, el Palacio de Godoy, el Convento de San Pascual, el Mercado de Abastos y la plaza de toros con su Museo Taurino.
Pero una visita no se puede terminar sin pararse a disfrutar de la gastronomía. Aranjuez goza de fama en todo el país gracias a su huerta, con productos tan reconocibles como los espárragos y las fresas.
Y cuenta además con increíbles restaurantes como Casa José, Casa Pablo, Aguatinta, Carême, Casa Delapio o A Terra Delapio.
Pero El Rana Verde, un antiguo gango (merendero típico arancetano a orillas del río) merece una mención especial.
Ubicado en un terreno cedido personalmente a la familia por el rey Alfonso XIII, sus salones han inspirado a artistas como Santiago Rusiñol o Ernest Hemingway; de hecho, las primeras notas del himno del Real Madrid se escribieron en sus servilletas de papel en 1952.
Para cerrar la experiencia, el municipio ofrece visitas enoturísticas en las Bodegas Real Cortijo y El Regajal, completando un viaje inolvidable a un paso de la capital.
Antes de poner rumbo a Aranjuez, consulta el portal de turismo de su Ayuntamiento y VisitMadrid para descubrir más propuestas, conocer la agenda cultural y preparar una escapada a tu medida. Elige cómo quieres vivirla: por tierra, agua o aire.