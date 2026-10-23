El destino ideal para visitar a 40 minutos de Madrid: 204 hectáreas de jardines, palacios y un paisaje Patrimonio Mundial de la UNESCO

Experiencias por tierra, agua y aire

Pero más allá de las visitas más típicas, Aranjuez está diseñada para ser descubierta por tierra, agua y aire.

Una de las maneras más auténticas de recorrerla es hacerlo al estilo de la corte: a lomos de un caballo.

Como explica Antonio Sonseca González, gerente de la Cuadra Bellavista, la villa está pensada para ello: sus avenidas arboladas son los mismos paseos por los que caminaban los reyes.

“La conexión que ofrece el caballo te relaja y te hace desconectar de los problemas”, resalta.

La Cuadra Bellavista ofrece rutas a caballo por los Sotos históricos —diseñados para caminar a la sombra—, la Toscana madrileña, entre olivares y cereales, o itinerarios monumentales por el casco antiguo y aledaños del palacio.

El trayecto prosigue en el agua, donde el río Tajo se convierte en la arteria principal para adentrarse en la naturaleza del municipio, ya sea a bordo de piraguas, kayaks o mediante un paseo fluvial en el barco turístico El Curiosity .

Iván García, director de esta embarcación, destaca que la experiencia ofrece “una visión de Aranjuez de 360º. Somos Paisaje Cultural de la Humanidad gracias a sus jardines, su naturaleza, sus sotos y sus huertas históricas, y eso a bordo del barco se puede disfrutar”.

A lo largo de un tour de 45 minutos —que arranca en el Club de Piragüismo y llega hasta la altura del embarcadero de la Casa del Labrador— los turistas contemplan el paisaje mientras un guía comparte historias y anécdotas del entorno.

Entre las curiosidades que más suelen llamar la atención de los visitantes destaca la de un peculiar antiguo habitante de los jardines: un elefante que le regalaron a Carlos III.

El animal estaba domesticado y les gustaba bajarlo a la playa de Isabel II, donde le colocaban un cubo con piedras para que las lanzara al agua y los presentes hicieron apuestas para ver quién adivinaba cuán lejos llegaban.

Finalmente, la experiencia puede culminar elevándose hacia el cielo. Un vuelo en globo aerostático por el entorno de Aranjuez brinda una perspectiva aérea sobrecogedora de su paisaje.

La ciudad también ha acogido el Festival de Globos Villa de Aranjuez, vinculado a The Balloon Company.