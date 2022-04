La Fed consigue que los mercados le hagan el trabajo sucio

Pese a todo el arsenal de declaraciones y amenazas de sus miembros, a día de hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos solo ha subido los tipos de interés un cuarto de punto. Mientras tanto, los tipos de interés del mercado de bonos han tenido una subida histórica en todos los plazos. Y los de los créditos hipotecarios se han doblado. ¿Es fruto de la casualidad o hay detrás algún tipo de estrategia?

El bono a 10 años ha pasado de un tipo de interés del 1,60% hace un año al 2,80% actual. Pero también se han disparado los plazos más cortos, donde, por ejemplo, el bono a dos años ha pasado del 0,16% al 2,40%.

Algunos dirán que eso solo afecta a quienes invierten en fondos de renta fija, que han perdido hasta la camisa. Y es cierto: los principales perjudicados son quienes no vendieron sus fondos de renta fija. Pero también lo es que afecta a quienes tienen créditos a tipo variable, o tienen que renovar créditos a tipo fijo. Porque da la casualidad de que los tipos que se establecen en el mercado de bonos actúan de referencia para todo tipo de créditos de medio y largo plazo. De hecho, el tipo de interés del préstamo hipotecario más habitual en EE.UU. ha pasado del 2,50% al 4,60% anual.

Así que subiendo solo un 0,25% los tipos oficiales, la Fed ha conseguido que en unos meses se endurezcan significativamente las condiciones de financiación de la economía norteamericana. En otras palabras: ha conseguido gran parte de sus objetivos con un empleo mínimo de munición y en un tiempo récord.

Si la Fed se hubiera puesto a subir los tipos de interés oficiales a base de subidas del 0,50% cada 15 días, habría hundido las bolsas

Yo creo que esto no es casual. Que la Fed era y es perfectamente consciente de ello y que ese era su objetivo. Si se hubiera puesto a subir los tipos de interés oficiales a base de subidas del 0,50% cada 15 días, habría hundido las bolsas. Con este método no solo ha evitado dicho hundimiento sino que ha conseguido que se produzca en los bonos, que es donde le interesa, porque cuando caen los precios de los bonos suben los tipos de interés, es una relación automática e inversamente proporcional.

Ha sido una acción muy inteligente, porque además de conseguir el objetivo quirúrgico de no dañar a las bolsas –hundir las bolsas llevaría a una recesión–, y sí a los bonos, lo que provoca una subida de los tipos de interés del mercado, con este método se guardan mucha munición de cara al futuro. Y, muy importante: la opción de actuar gradualmente y de forma flexible.

Si el endurecimiento de las condiciones crediticias generado por la vía de la propaganda y la comunicación ayuda a moderar los ímpetus inflacionistas de la economía norteamericana, la Fed podrá actuar con moderación, gradualidad e incluso subir los tipos de interés menos de lo esperado.

Sí, por el contrario, el efecto de actuar sobre los mercados de bonos no resulta suficiente, tienen margen para subir gradualmente tipos hasta el 2% en varios escalones, sin por ello generar un colapso bursátil.

En primer lugar, porque ya tienen preparado al mercado: que los tipos estén en el 2% o más a final de año está totalmente descontado por los operadores. En segundo lugar, porque tipos de interés del 2% no son por sí solos motivo suficiente para llevar una economía a la recesión, sobre todo si la subida es gradual. De hecho, lo normal es que los tipos estén al 2% y no al "cero coma", que últimamente se consideraba como algo normal (consecuencia de la manipulación de los precios por parte de los bancos centrales).

Me dirán que estoy especulando, que no sé si ha habido una estrategia oculta por parte de la Fed. Cierto, no me lo ha explicado Jerome Powell personalmente, pero alguien muy sabio dijo que para saber qué hay detrás de algo hay que ver cuáles son los resultados y a quien benefician. Y en este caso la respuesta es verde y en botella. Me parecería mucha casualidad que todo sea fruto de la casualidad.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.

