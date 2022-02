"Si naciste pobre, no es tu culpa; pero si mueres pobre, sí es tu culpa", Bill Gates.

La desigualdad ha sido un tema de debate durante la pandemia, ya que los ultrarricos se beneficiaron del aumento del valor de los activos a pesar de la situación económica mundial.

El Informe sobre la Desigualdad en el Mundo de este año se sumergió en los datos y concluyó que el 50% más pobre de la población del planeta sólo gana el 8,5% de los ingresos globales y posee solamente el 2% de la riqueza mundial.

Por el contrario, el 10% más rico obtuvo el 52% de los ingresos globales y posee el 76% de la riqueza mundial. Veámoslo en esta infografía de chartr:

Puede que no estés en el 1% más rico de EEUU, pero podrías estar en el de China según Bloomberg.

El “1% superior” es el símbolo de la riqueza y el poder gracias a un movimiento de protesta. Desde que Occupy Wall Street popularizó el término hace casi una década, la desigualdad ha aumentado y este grupo exclusivo se ha vuelto más rico e influyente.

Sin embargo, el 1% superior cubre una amplia gama, desde profesionales prósperos hasta multimillonarios con más riqueza que muchas naciones Y la dificultad de hacer el corte varía mucho según el lugar donde vivas.

Para unirse al club en los Emiratos Árabes, se requieren más de 900.000 $ de ingresos brutos, 12 veces más que en la India (un mercado en desarrollo tan poblado que el 1% superior incluye a más de 13 millones de personas). En gran parte del mundo desarrollado, unos ingresos brutos de 200.000 a 300.000 $ te colocan en el 1% superior:

lo que tienen

Que el dinero no puede comprar la felicidad es un tópico antiguo. Matthew Killingsworth desarrolló una aplicación para iPhone llamada Track Your Happiness que rastrea a los usuarios a intervalos aleatorios y les pregunta sobre sus actividades y sentimientos. La aplicación descubrió que, si bien el vínculo entre la felicidad y los ingresos es más fuerte para la satisfacción con la vida que para el bienestar experimentado, no desaparece para este último. El dinero sigue comprando la felicidad, incluso para los ricos:

Después de años de declive, la clase media de Estados Unidos posee ahora una porción más pequeña de la riqueza del país que el 1% más rico.

El 60% de mitad de la tabla de los hogares de EE.UU. por ingresos, medida que los economistas suelen usar como definición de la clase media, vio caer sus activos combinados al 26,6% de la riqueza nacional en junio de 2021, el dato más bajo de la Reserva Federal desde hace tres décadas. Por primera vez, los ultrarricos obtuvieron una participación mayor (27%).

Los 77,5 millones de familias del 60% intermedio ganan entre 27.000 y 141.000 $ al año:

El año 2020 fue un año excepcionalmente volátil para el mercado de valores. Pero ¿cuántos estadounidenses se vieron directamente afectados por esos altibajos?⁠

Según Visual Capitalist, el 55% de los estadounidenses poseen acciones (en España, no llegamos ni al 2% ): son 5 puntos porcentuales menos en EEUU que en el año 2000.⁠

La tenencia de acciones está fuertemente vinculada a los ingresos de las familias. En 2020, el 84% de los hogares americanos que ganaban más de 100.000 $ poseían acciones, en comparación con sólo el 22% de los que ganaban menos de 40.000 dólares:

El camino hacia la riqueza depende del trabajo y del ahorro. Ya lo decía Epicuro de Samos: "¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia".

Sigue los temas que te interesan