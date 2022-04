Endesa vende el 51% de su negocio de movilidad a Enel por 122 millones de euros

Endesa ha decidido vender el 51% de su negocio de movilidad a Enel por 122 millones de euros. La operación llega tras segregar en febrero de 2022 esta división mediante la creación de una nueva sociedad denominada Endesa Movilidad Eléctrica, a la que se aportaron todos los medios técnicos y humanos necesarios para poder desempeñar la gestión del negocio.

Ahora, la empresa ha acordado que la denominación social de Endesa Movilidad Eléctrica pase a ser Endesa X Way. En esa misma fecha, Endesa ha acordado la venta de una participación mayoritaria de Endesa X Way a Enel X Way, sociedad íntegramente participada por Enel.

Tras la operación, Endesa mantendrá la titularidad del 49% de Endesa X Way. La compradora Enel X Way es una nueva sociedad del grupo Enel dedicada íntegramente a la movilidad eléctrica que presta servicios en 17 países, con el objetivo de desarrollar productos y servicios diferenciales "apalancando las mejores prácticas y trasladándolas al conjunto de las operaciones de manera global". Actualmente, Enel X Way gestiona aproximadamente 320.000 puntos de recarga, tanto directamente como a través de acuerdos de interoperabilidad vigentes en todo el mundo.

Como plataforma para la movilidad eléctrica, la empresa se centra en el desarrollo de tecnologías y soluciones flexibles de recarga para facilitar la electrificación del transporte para los consumidores, las empresas, las ciudades y las administraciones públicas. Con la operación cerrada hoy, Endesa a través de su participación en Endesa X Way, pretende aprovechar las capacidades desarrolladas a nivel mundial para dar servicios en el ámbito de la movilidad eléctrica en España y Portugal.

Potenciar el negocio

El sentido estratégico de la operación para Endesa es que le permite mantener y potenciar su presencia en los segmentos de la cadena de valor de la movilidad eléctrica ligados a su actividad principal: el suministro eléctrico y la propiedad de los cargadores o puntos de recarga públicos. A la vez, la compañía pretende mejorar su estrategia en las actividades globales en los que el tamaño y la dimensión global resultan imprescindibles, actuando en este ámbito como socio de un actor global como Enel.

Endesa mantendrá su plan de inversiones fijado en el plan de infraestructura de acceso público comunicado al mercado y que, hasta la fecha, le ha llevado a tener la mayor red de recarga de acceso público de España, formada a cierre de 2021 por más de 9.500 puntos de recarga tanto en el ámbito público como privado.

El consejo de administración de Endesa X Way estará integrado por una mayoría de consejeros designados por el accionista mayoritario. Con respecto a la Junta de socios, decide por mayorías aunque hay un listado de materias que precisarán de una mayoría reforzada del 75% en línea con prácticas habituales en el mercado en operaciones de esta naturaleza.

