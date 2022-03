¿Debe evitar invertir en los fondos de inversión?

Los fondos de inversión son herramientas ampliamente conocidas tanto por los que invierten en ellos como por los que no. Es cierto que son un buen mecanismo de inversión que permite acceder a inversiones que, de otro modo, serían difíciles cuando nuestro patrimonio no es muy grande. En cambio, para los inversores con un patrimonio igual o superior a 350.000 € los fondos esconden ciertas trampas que conviene conocer.

Todo inversor debe orientar su estrategia a la consecución de unos objetivos. Al invertir en fondos, es posible que los objetivos de estos difieran de los suyos y es más que probable que la gestora de fondos no le conozca. Esto hace muy complicado que la estrategia de inversión de esos fondos esté alineada con la consecución de sus objetivos de inversión y que, además, se pueda ajustar para responder a los cambios en estos objetivos y necesidades.

Cuando dispone de un alto patrimonio es importante que cuente con una cartera personalizada con un enfoque de inversión internacional. Esta cartera se debe ajustar a medida que las condiciones y pronósticos del mercado evolucionan para así capitalizar cualquier tendencia que se haya anticipado y adaptarla a sus objetivos de inversión.

Los fondos de inversión, además, corren el riesgo de estar sobrediversificados, lo que puede mermar las probabilidades de conseguir una rentabilidad similar a la del mercado una vez que el fondo haya cobrado sus comisiones. Por otro lado, puede que la cartera esté demasiado concentrada en un sector, conteniendo incluso posiciones idénticas.

Si hablamos de gastos, conviene destacar que los fondos de inversión pueden ser una opción cara, dado que las comisiones pueden dispararse rápidamente y costarle una gran parte de la rentabilidad de su cartera, sin contar los impuestos que deben pagarse aparte. Estos gastos pueden llegar a alcanzar unas cifras considerables -de hasta dos puntos porcentuales- lo que socavaría el rendimiento neto de la cartera y podría mermar las probabilidades de alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo.

A la hora de buscar un gestor que le ayude con sus inversiones, Fisher Investments recomienda que busque una estructura de comisiones simple y transparente. Lo ideal es que estas comisiones se determinen en función de la cantidad de activos que gestionan en su nombre de modo que los incentivos del gestor se ajusten a sus intereses.

Además de las comisiones, es esencial conocer también el rendimiento de las inversiones. Un inversor en España tiene a su disposición miles de fondos de inversión y continuamente se crean nuevos. Elegir el más adecuado es una decisión compleja ya que se debe investigar qué fondos se ajustan a sus objetivos financieros y analizar con detalle el rendimiento de las inversiones y las comisiones.

Supongamos que la diferencia en comisiones y rendimiento de la inversión es de un 0,5 % anual. Esta disparidad reportaría una diferencia de más de 50.000€ en un capital de 500.000€ durante un período de 20 años. Y la pérdida podría ser incluso mayor.

La falta de comunicación es otro problema que encontrará con los fondos de inversión. Es muy difícil encontrar una gestora que ofrezca un trato personalizado y se encargue de informar a sus clientes de la estrategia de inversión y los cambios realizados en su cartera. Dado que las gestoras cuentan con miles de accionistas, es muy difícil poder entablar una conversación con ellas.

Contando con un consultor de inversiones como los ofrecidos por Fisher, recibirá un servicio personalizado y una persona se pondrá en contacto con usted con la frecuencia que usted desee para comunicarle todos los cambios importantes que se realicen en su cartera y revisar periódicamente sus objetivos de inversión.

