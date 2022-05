Dónde están las oportunidades en esta corrección (I)

Sí, han leído bien: corrección. Sé que a nivel de imagen es casi suicida ir contra el consenso de analistas, que, como en correcciones anteriores, en esta también está totalmente convencido de que estamos ante un cambio de tendencia de largo plazo en las bolsas.

Pero no podemos olvidar tres cosas: 1) de momento solo se puede calificar técnicamente de mercado bajista la caída del Nasdaq; 2) está demostrado que el consenso de analistas se equivoca mucho más que acierta y 3) en los últimos 12 años siempre que se han producido caídas superiores al 10% han sido excelentes oportunidades de compra en renta variable.

Se lo dice alguien que aconsejó a sus clientes acumular liquidez y cuyo mayor problema ahora es acertar a la hora de invertirla. Porque de eso va este negocio: de tener liquidez cuando llegan las rebajas. Y aclaro lo anterior para que nadie piense que este artículo es la típica justificación del que no se preparó a tiempo.

También se lo dice quien hace tiempo recomendó reducir significativamente el peso de la tecnología en las carteras, siguiendo una estrategia que llamamos "La Gran Rotación" y de la que hemos hablado a menudo en estas mismas páginas.

Pero en pocos sitios es tan cierto como en los mercados eso de que "pagan justos por pecadores". Y que además esa injusticia es una de las mejores herramientas con las que cuenta el inversor inteligente.

La caída de esos valores tecnológicos que nunca tendrán una situación tan ventajosa como un confinamiento global está, en nuestra opinión, plenamente justificada

Como las oportunidades que crean momentos tan pesimistas como este son muchas, he dividido este artículo en dos partes que publicaremos sucesivamente. En la primera nos vamos a ocupar de los "justos" tecnológicos que han caído con el Nasdaq y que se han puesto a tiro como consecuencia del castigo a los "pecadores" del sector.

La caída de esos valores tecnológicos que nunca tendrán una situación tan ventajosa como un confinamiento global -lo que en EEUU se denomina "valores Covid"- está, en nuestra opinión, plenamente justificada. También lo está en los que, para seguir creciendo, dependen de fuertes inyecciones de recursos ajenos o cuentan ya con un gran endeudamiento. En ambos casos les afectará negativamente que ahora el crédito vaya a ser más caro y escaso.

Ahora bien, ¿qué me dicen de los beneficiarios de la segunda parte de la revolución digital, es decir, de la creación de ese enorme "marketplace" que será el metaverso? Porque ese es el principal atractivo del metaverso para las empresas: un mundo virtual donde se podrá vender de todo en mejores condiciones que en la internet actual, porque será mucho más sencillo y eficiente.

Será como ir a un enorme centro comercial de compras, pero sin tener que trasladarte. El metaverso conocerá al milímetro tus medidas y podrás comprarte hasta zapatos, que es lo más complicado de comprar actualmente "on line". Y para los pagos no tendrás ni que pasar la tarjeta de crédito ni dar una dirección de envío: tu avatar llevará todos tus datos como los lleva ahora tu teléfono móvil. Por no hablar de las reuniones. Cuando las salas de reuniones del metaverso alcancen su mejor nivel,

dejarán a Zoom en pañales.

Las tecnologías que van a ayudar a crear el metaverso van a seguir creciendo con independencia de que no haya Covid o de que los tipos de interés pasen del 0,25% al 2% o incluso al 3%.

Uno de los errores de los que utilizan el clickbait para llamar la atención generando miedo es hablar de las valoraciones del mercado como si este fuera un todo homogéneo

¿Piensan ustedes que Meta (Facebook) no habría comprado Oculus por una millonada para contar con su tecnología de gafas virtuales porque los tipos de interés fueran del 3%? ¿Y que Microsoft no habría comprado Activision porque la Reserva Federal vaya a inyectar menos dinero en el sistema?

Microsoft compró esa empresa de videojuegos porque sabe que los gráficos serán claves en el metaverso y mirando a ese plazo y ese negocio le da igual lo que haga la Fed.

Las grandes fortunas que se harán a lo largo de los próximos años como consecuencia del desarrollo e implementación del metaverso se harán en las pymes que cuenten con las tecnologías que comprarán las grandes para posicionarse en el metaverso. Y las grandes no solo serán las que he mencionado anteriormente: serán todas las que quieran tener un sitio en el nuevo centro comercial virtual global.

También habrá algunas grandes que crearán esos centros virtuales y se beneficiarán de ello. Aunquesuban los tipos de interés al 3%. Unos tipos que, por cierto, no han sido un obstáculo para que en otras épocas haya habido crecimiento económico. De hecho, han sido durante décadas los tipos normales.

Todas estas pymes a las que nos referimos no se pueden comprar a través de fondos de inversión tradicionales –no tienen casi presencia en ellos- y es complicado seleccionarlas de forma directa, porque hay que saber muy bien lo que se compra. Por el contrario, se pueden comprar a través de ETFs, que crean cestas de valores centradas en sectores y subsectores de la tecnología y que nos permitirán ser socios de esas empresas que prosperarán con el desarrollo del metaverso y a las que a largo plazo no les afectan los factores que están lastrando ahora al Nasdaq.

Uno de los errores de los que utilizan el clickbait para llamar la atención generando miedo es hablar de las valoraciones del mercado como si este fuera un todo homogéneo, sin tener en cuenta que no tienen nada que ver las valoraciones del sector tecnológico con las del resto de empresas cotizadas.

Pues algo parecido ocurre, aunque no tanto por la vía de la valoración sino por la vía de las expectativas de crecimiento, cuando se pone en el mismo saco a toda la tecnología sin separar aquella parte de la tecnología que tomará el relevo en el metaverso.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.

