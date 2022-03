Dónde invertir en bolsa hoy: Almirall, Laboratorios Rovi, Grifols y NH Hoteles

El selectivo español vuelve a recuperar los 8.300 puntos y nos deja la caída del pasado martes parcialmente neutralizada.

No obstante, mientras que no veamos dos cierres consecutivos por encina de los 8.500 puntos no podremos pensar en serias posibilidades para ver un testeo a la siguiente resistencia en los 8.850 puntos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Almirall: La zona de los 11,90 euros se está presentando como una importante zona de resistencias que deberemos estar atentos para entrar en el valor si es rota al alza con stop de protección en los 11,30 euros.

2) Laboratorios Rovi: Seguimos a la espera de ver la ruptura de los máximos históricos en los 74,90 euros para entrar en el valor con stop de protección en los 69 euros.

3) Grifols: Volvemos a ver cotizaciones por encima de los 17,30 euros, pero los necesitamos en base cierres para entrar en el valor pensando en una continuidad alcista con stop de protección en los 16 euros.

4) NH Hoteles: Consigue confirmar la ruptura de los 3,66 euros por los pelos, pero la damos por buena mientras que no se pierdan los 3,55 euros con la intención de poder pensar en la siguiente resistencia en los 3,92 euros.

