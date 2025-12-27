El 2025 mágico para EL ESPAÑOL: 12 meses de fiesta de cumpleaños en la cumbre del liderazgo

La quinta edición de Wake Up, Spain! no dejó a nadie indiferente. EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores volvieron a unir fuerzas en un foro clave sobre economía, innovación, energía, liderazgo institucional y el papel de España en el nuevo contexto global.

Por las 150 ponencias que tuvieron lugar en cinco días pasaron personalidades como el Rey Felipe VI, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Ana Botín, Ignacio Galán, Federico Linares o Roberta Metsola.