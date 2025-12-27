El 2025 mágico para EL ESPAÑOL: 12 meses de fiesta de cumpleaños en la cumbre del liderazgo

El 2025 marcará un antes y un después en la historia de EL ESPAÑOL. Ha sido un año mágico en el que este diario ha celebrado su primera década prodigiosa, pero también el que ha marcado un antes y un después para el proyecto puesto en marcha por Pedro J. Ramírez.
Un X aniversario que arrancaba con las campanadas allá por el mes de enero con EL ESPAÑOL en la cima de la prensa española. La misma posición a la que llega al término de 2025 tras haber permanecido en la cima durante 32 de los últimos 37 meses.
Una trayectoria nunca vista para un diario de calidad en Europa que es la culminación del proyecto que Pedro J. Ramírez lanzó hace una década tras el mayor crowdfunding de la historia y reunir a más de 5.600 accionistas.
Desde aquel 14 de octubre de 2015, el periódico ha demostrado una capacidad única para reinventarse. Hoy, ese zarpazo informativo llega a más de 18 millones de lectores cada mes, con un beneficio que rebasa los cuatro millones.
Un modelo de negocio sólido que navega ahora con la velocidad de crucero de un líder solvente. Lo que define este décimo aniversario es la pasión de un equipo que entiende el periodismo como un servicio público, riguroso e indomable.
Este año mágico ha sido testigo de hitos históricos: desde las investigaciones de la caja B en Ferraz, hasta la consolidación de Magas como el referente absoluto del liderazgo femenino con su salto al papel premium.
EL ESPAÑOL ha demostrado que la única respuesta válida es la excelencia. "Buscar la verdad y respetar la sintaxis" sigue siendo la brújula de una redacción que no se detiene. Porque cumplir años es adquirir el compromiso de liderar el futuro.
El año comenzaba con 12 campanadas. Doce promesas y una cita ineludible: la de nuestro décimo aniversario. El león sigue rugiendo más fuerte que nunca y no lo decimos sólo nosotros, los datos lo respaldan. En enero de 2025 cumplimos 18 meses consecutivos como líderes de la prensa en España, según GfK DAM. Diez años al borde de la actualidad, de periodismo de calidad y de compromiso con la verdad.
La noche de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ se convirtió en el gran evento social del comienzo del año. El Teatro Real acogió la XII edición de la gala que reconoce el trabajo de 100 de mujeres influyentes en los ámbitos de la política, empresa, cultura, ciencia, moda y deporte. La periodista Sandra Golpe presentó el certamen al que acudieron 1.000 invitados de alto nivel.
La quinta edición de Wake Up, Spain! no dejó a nadie indiferente. EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores volvieron a unir fuerzas en un foro clave sobre economía, innovación, energía, liderazgo institucional y el papel de España en el nuevo contexto global.
Por las 150 ponencias que tuvieron lugar en cinco días pasaron personalidades como el Rey Felipe VI, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Ana Botín, Ignacio Galán, Federico Linares o Roberta Metsola.
Magas da un paso más en su compromiso con el liderazgo femenino con el lanzamiento de su primer Bookazine. La publicación, con más de 300 páginas, celebra el talento de mujeres que inspiran e impulsan el cambio. En su número inaugural, protagonizado por Sara García y Carolina Marín, 36 profesionales unen diseño, creatividad y emoción para llevar al papel la esencia de Magas: liderazgo y compromiso.
Los Premios Maga de Magas consolidan su posición como cita esencial del pensamiento y la literatura en español. En su tercera edición, celebrada el 11 de junio, distinguieron a Rosa María Calaf, Adela Cortina, Carmen Posadas, Ana Rosa Quintana y Nativel Preciado. El galardón considerado los 'Pulitzer' del periodismo es impulsado por Magas y EL ESPAÑOL. Cuenta con cinco categorías y reivindica la palabra como herramienta de transformación.
Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, cumple 45 años al frente de cabeceras periodísticas fiel a su lema: “Buscar la verdad y respetar la sintaxis”. Con 28 años dirigió Diario 16, luego fundó El Mundo, donde impulsó investigaciones históricas. Ahora dirige EL ESPAÑOL, su proyecto más ambicioso. Hoy reafirma su compromiso: seguirá contando la verdad.
Bajo la luz de la Alhambra, el liderazgo femenino brilló con una fuerza inédita. EL ESPAÑOL y LVMH celebraron La Noche de Magas, una cita donde la cultura, la excelencia y la igualdad se dieron la mano. Más de 300 invitados vivieron una velada única en un enclave Patrimonio Mundial, convertido por una noche en el reflejo perfecto del talento y la inspiración que mueven el mundo.
El 2025 ha sido el año de las exclusivas. Este año nuestros periodistas han documentado los pagos en sobre no declarados por el PSOE, que acreditan que en Ferraz se manejaba una caja B. Nuestras investigaciones han sacado a la luz múltiples irregularidades del Gobierno y han incluido entrevistas clave como la del comercial de una revista gay, Paco Narváez, que aseguró que Begoña Gómez era la contable de las saunas de su padre cuando Sánchez era concejal con un programa contra la prostitución.
Jerez se vistió de historia para acoger Magas por Fundador, una velada donde el talento femenino marcó la diferencia. La influencer Marina Rivers fue la gran protagonista de la noche, premiada junto a Mercedes Wullich en las bodegas Fundador, cuna del primer brandy español. Entre barricas centenarias y brindis por la igualdad, la cita se convirtió en símbolo de futuro y de una nueva generación de liderazgo femenino.
Los Premios Leones de EL ESPAÑOL alcanzaron su décima edición en una velada que celebró el talento y la perseverancia. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ana Botín, Carlos Sainz, Iris Tió y la OEI recibieron el símbolo del coraje y la creación. Una gala que, en el marco del X aniversario del diario, recordó que los ideales también se esculpen con constancia.
Entre luces y cava, EL ESPAÑOL celebró su décimo aniversario en Cibeles, que se transformó, por una noche, en una redacción viva. Pedro J. Ramírez, primero en holograma y luego sobre el escenario, agradeció a los lectores su apoyo y recordó los valores que guiaron esta década indomable. Ante 1.000 leones, los asistentes brindaron por un nuevo pacto: el de la elegancia política y la verdad.
Hace diez años nació EL ESPAÑOL con una idea clara: demostrar que el periodismo libre e independiente no sólo era posible, sino necesario. Una década después, cerramos 2025 como líder absoluto tras 32 de 37 meses en el podio y con la misma ambición que el primer día: ir un paso más allá. En un mundo transformado por la Inteligencia Artificial, algo permanece intacto: el compromiso de seguir escribiendo la verdad juntos.
Seguimos creciendo con la vista puesta en lo que viene. Te esperamos en 2026.
Ratificamos un compromiso colectivo con la búsqueda de la verdad y la independencia. Sigamos construyendo unidos el periódico y la comunidad de lectores que lo hace posible.Hagámoslo juntos.