Orange afirma que no sería "un drama" no lograr acuerdo con Dazn por el fútbol, pero confía en poder alcanzarlo

Jean François Fallacher, consejero delegado de Orange España, ha confiado en que la operadora pueda alcanzar un acuerdo con Dazn para emitir los derechos de la LaLiga que adquirió la plataforma de streaming en la última subasta celebrada el pasado diciembre, pero ha asegurado de no lograrlo, "no sería un drama".

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer trimestre de 2022, Fallacher ha confirmado que Orange comprará los derechos adquiridos por Telefónica en las condiciones que fijó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuando la compañía incumbente adquirió DTS.

El consejero delegado de Orange ha aprovechado para volver a criticar la fórmula aplicada por la CNMC, pero ha asegurado que la adquisición de los derechos en manos de Telefónica se producirá independientemente de que la operadora alcance o no un acuerdo con Dazn.

Respecto a la plataforma de streaming, Fallacher ha señalado que están en negociaciones desde hace tiempo para adquirir sus derechos y confían en poder alcanzar un acuerdo. "Todas las cartas están sobre la mesa", ha asegurado Fallacher.

No obstante, ha afirmado que de no lograrse un acuerdo "tampoco sería un drama", ya que los clientes pueden contratar de forma independiente los servicios de Dazn y ver el resto a través de su plataforma de televisión.

Agregador de contenidos

Por parte, Diego Martínez, director de B2C de Orange España, ha señalado que la operadora sigue apostando por ser el agregador de contenidos de televisión con la mejor oferta comercial. Un servicio en el que tiene un papel clave el fútbol, ya que es el "único operador alternativo" que ofrece todas las grandes competiciones.

El director del negocio minorista de consumo de Orange ha destacado la apuesta de la compañía por este deporte pese a que a los derechos televisivos son "muy caros". Además, ha apuntado que la subasta de los derechos de la LaLiga para las próximas cinco temporadas a partir de las 2022/2023 "no ha cambiado esta situación".

Orange informa de que su plataforma cuenta con 695.000 abonados de televisión, un 1% menos que en el año anterior. Sin embargo, si se suman los usuarios que se conectan tanto por IPTV como por su plataforma OTT la cifra asciende a 1,1 millones, un 12%.

En el caso concreto de los contenidos de fútbol, la base de usuarios se ha incrementado en el primer trimestre un 11% al cierre del mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior y suponer prácticamente la totalidad de los usuarios de IPTV:

Martinez ha remarcado que los usuarios de Orange que tiene contratado fútbol son clientes de más valor. Así, lo refleja el hecho de que su ingreso medio por usuario (ARPU por sus siglas en inglés) sea un 52% superior al de aquellos que no lo tienen.

Asimismo, también ha incidido en que son abonados más fieles, tal y como indica la tasa de abandono o churn, que es un 35% más baja entre los clientes que pagan por sus contenidos de futbol y los que no.

Subidas de precios

Por otro lado, Martínez ha señalado que en la compañía están analizando el impacto que pueden tener los muy elevados niveles de inflación actuales en su negocio y ha asegurado que en la compañía harán todo lo posible para contrarrestarlos.

En este sentido, ha remarcado que ahora mismo no tienen previsto llevar a cabo subidas de precios vinculadas a la evolución de los precios "a corto plazo". No obstante, ha admitido que si estos niveles se prolongan en el tiempo "no son descartables" en el mundo de las telecomunicaciones y en ningún otro sector de la economía.

