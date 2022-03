Álvarez-Pallete pide un nuevo marco para el mundo digital: "A los reguladores se les paró el reloj en el siglo pasado"

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha vuelto a advertir de que el marco legal actual no está adaptado a la nueva realidad que ha generado el avance imparable de la digitalización y ha acusado a los reguladores de estar todavía "anclados en el pasado".

"Esto es el momento en el que nos tenemos que autorregular. A los reguladores se les paró el reloj en el siglo pasado", ha incidido Álvarez-Pallete durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

El presidente de Telefónica ha señalado que las reglas actuales no están pensadas para un mundo en el que cada vez es más difícil distinguir las fronteras entre el mundo físico y el digital y en el que los datos se han convertido en nuevo factor de producción de la economía.

Así, ha subrayado que este escenario ha llevado a que en este momento "no haya un terreno de juego equilibrado" entre los actores tradicionales del mercado y las compañías nativas digitales y ha incidido en que este es un problema común a todos los sectores.

En este sentido, ha criticado a los reguladores porque "no llegan a comprender la magnitud de los que está ocurriendo" y ha remarcado que no sólo están mal definidas las reglas de competencia, sino también las que regulan la "coexistencia" entre empresas.

Preguntado en concreto por las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, en la que abogada por que los operadores de telecomunicaciones tradicionales y los nuevos, tipo WhatsApp, se sometan a normas "equivalentes", Álvarez-Pallete ha sido contundente en su respuesta: "Están tardando".

En este sentido, ha subrayado que en Telefónica no piden que se regule a los nuevos actores del mercado. "Si ellos no están regulados y compiten en lo mismo que yo, que me desregulen a mí, porque si no estamos compitiendo en desigualdad de oportunidades", ha explicado.

A este respecto, ha recalcado que el problema parte de la base de que la propia definición de los mercados relevantes está "mal hecha", ya que, por ejemplo, no compite solo con Orange, Vodafone, MásMóvil y los OMV para prestar servicios de comunicaciones por voz, sino también con las nuevas compañías digitales.

Así, ha agregado que lo mismo ocurre con los servicios de televisión, donde su competencia hoy en día no son únicamente las otras operadoras, sino también las plataformas de streaming como Netflix o Disney+, y éstas no están definidas en las cuotas de mercado.

"Los mercados relevantes están mal definidos y el resultado de esto debería ser una desregulación. No estoy pidiendo que les regulen a ellos, estoy pidiendo que nos dejen competir en igualdad de condiciones", ha concluido.

