Openbank lanza con 'El Hormiguero' una tarjeta de pago aplazado para clientes de cualquier banco

Openbank se adelanta al lanzamiento en España de la plataforma de buy now, pay later del Grupo Santander y ha creado junto a El Hormiguero -programa del que es patrocinador- una tarjeta de pago aplazado para clientes y no clientes.

Esta tarjeta permitirá a los usuarios de cualquier entidad aplazar sus pagos entre uno a 36 meses. Los aplazamientos de un mes no tendrán coste, si bien los superiores sí tendrán intereses.

La tarjeta se puede solicitar totalmente online en unos minutos y no hará falta cambiar de banco para utilizarla. Es gratuita durante un año, tras lo cual cada renovación anual tiene un coste de cinco euros.

Beneficios por viajar

Este producto aporta, además, otras ventajas a la hora de viajar que tendrán un coste de 7,99 euros al mes. Se trata de cinco retiradas al mes gratuitas en todos los cajeros del mundo y compras sin comisiones en cualquier moneda distinta al euro.

Este servicio también incluye un acceso a un seguro de accidentes de hasta 100.000 euros y de asistencia en viajes con coberturas como gastos hospitalarios, pérdidas de vuelos en conexión, repatriación, robo, retrasos en la entrega de equipaje o gastos legales. Estos beneficios se pueden activar o desactivar cuando el cliente quiera a través de la web y aplicación.

Con esta tarjeta, Openbank marca el paso a la estrategia de buy now, pay later de su matriz, que a lo largo del cuarto trimestre de 2022 lanzará su aplicación de pago aplazado Zinia.

Sigue los temas que te interesan