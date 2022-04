El FROB ficha a EY para hacer simulacros de resolución de bancos ficticios

Tras semanas evaluando ofertas, la elegida ha sido EY. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha decidido adjudicar a la consultora los trabajos de asesoría para realizar ejercicios de simulacros de potenciales resoluciones con bancos ficticios como herramienta para probar la agilidad y eficiencia de sus propios sistemas.

La autoridad nacional de resolución, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, tiene la intención de poner a prueba su capacidad de respuesta a la hora de ejecutar la resolución de un banco, para lo cual va a realizar simulacros de bancos que no existen. En esta tarea le asesorará EY Transforma Servicios de Consultoría, que recibirá por este trabajo unos 79.860 euros, impuestos incluidos.

En base a este trabajo -para el que el FROB había presupuestado unos 115.000 euros inicialmente- el organismo que preside Paula Conthe busca diseñar y ejecutar a nivel interno un ejercicio de simulación de una crisis de una entidad de crédito inventada pero que tenga unas determinadas características como para encontrarse bajo el ámbito de actuación de la autoridad de resolución. Este ejercicio comenzará, previsiblemente, el mes que viene.

Seis contrincantes

El FROB ha seleccionado a EY de entre un grupo de siete compañías que habían optado a hacerse con este contrato, entre los que también se encontraban Analistas Financieros Internacionales (Afi), Deloitte Consulting, Intermoney Valora Consulting, KPMG Asesores, Oliver Wyman y PwC Auditores.

Y es que en la valoración de todas las ofertas la de EY ha destacado sobre el resto, con 45 puntos, frente a los 33 que obtuvo el que se quedó a las puertas del contrato (Deloitte). De hecho, esta firma ha logrado la mejor puntuación en las tres categorías valoradas.

Así, desde el FROB se ha apreciado especialmente que la planificación del trabajo presentada por EY era coherente, claro y detallado y que cuatro miembros del equipo de la consultora que desarrollará esta actividad cuentan con experiencia relevante en la realización de simulacros en otras autoridades de resolución.

De hecho, uno de los miembros de este equipo participó en ejercicios reales de resolución llevados a cabo por la Junta Única de Resolución (JUR), algo que ha llamado la atención del FROB.

Detectar deficiencias

Esta iniciativa tiene como finalidad probar la eficacia de los medios, procedimientos internos, recursos y herramientas con los que cuenta actualmente el FROB a la hora de gestionar una crisis de una entidad con el objetivo de detectar posibles deficiencias en la ejecución de una potencial resolución y aplicar las mejoras necesarias.

El FROB representa la extensión española de los poderes de la Junta Única de Resolución (JUR), la autoridad encargada de poner en marcha la resolución de las grandes entidades financieras en el hipotético caso de que alguna entrara en situación de inviabilidad (failing or likely to fail ['inviable o a punto de serlo'], como se conoce en el argot financiero). Juntos forman parte del Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo.

Mientras que la JUR es la encargada de decidir sobre la entrada en resolución de las entidades consideradas significativas (las de mayor tamaño), el FROB lo es de las menos significativas (que quedan fuera del ámbito de la JUR salvo si su resolución exige recurrir al Fondo Único de Resolución). No obstante, esta autoridad nacional tiene también el papel de ejecutar las decisiones adoptadas por la JUR para los grandes bancos, entre otras funciones. De ahí que cobre tanta importancia su papel en el proceso y quiera intentar optimizarlo a través de esta iniciativa.

