Sabadell mantiene sus objetivos pese a la guerra y espera crecimiento económico este año y el próximo

"No va a haber estanflación". Josep Oliu, presidente de Sabadell, tiene claro que el conflicto bélico que ha estallado en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia no va a tener un gran impacto sobre la economía española ni este año ni el próximo.

Es por eso que, aunque persiste la incertidumbre sobre el rumbo de la economía debido a la guerra, el banco mantiene sus objetivos estratégicos y, entre ellos, el adelanto del objetivo de rentabilidad del 6% a este año (en un inicio estaba previsto alcanzar el umbral en 2023).

"Es prematuro revisar los escenarios macroeconómicos. En principio hay elementos positivos y negativos", ha apuntado Oliu, tras lo cual César González-Bueno, consejero delegado del banco, ha añadido que tienen "plena confianza en alcanzar un 6% de ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible), incluidos algunos choques externos".

De hecho, Oliu se muestra convencido de que la entidad puede continuar su camino en solitario. "Ocupamos una posición muy importante como banco, vamos a mantenerla y aumentarla", ha añadido en un encuentro con periodistas previo a la celebración de la junta general de accionistas.

Para el banquero catalán, no se aprecia "un problema de crecimiento", por lo que "este año no va a haber estanflación". "Este año y el que viene van a ser años de crecimiento, aunque puede que sea menor al que estaba previsto en la salida de la situación de Covid y los planes de Next Generation, vendrá algo aminorado por la guerra de Ucrania", ha dicho Oliu.

