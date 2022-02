Superbritánico: de responder al 'relaxing cup of café con leche' de Ana Botella a vender en más de 100 puntos

Superbritánico era solo un perfil de Twitter cuando respondió con una carta al 'relaxing cup of café con leche' de Ana Botella en la presentación de la candidatura de Madrid 2020 ante el Comité Olímpico. Ahora esta empresa sevillana ha publicado cinco libros en Planeta y tiene productos para amantes de la lengua y la cultura británica en más de 100 puntos de venta de España y Reino Unido.

Hasta la carta dirigida a 'Anne Bottle', Superbritánico solo publicaba ilustraciones con citas, expresiones o frases del refranero español traducidas al inglés como 'With this and a cake, until tomorrow at eight' (Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho) o algunas más andaluzas como 'Today I don't have the pussy for little lanterns' (Hoy no tengo el chichi para farolillos).

Con su misiva alcanzó los 100.000 seguidores en Twitter, la Editorial Planeta contactó con ellos para que publicaran 'The lemony pear' (La pera limonera) y se lanzaron a vender productos de papelería para amantes de la cultura británica, según explica su consejero delegado, Daniel Vivas, en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

Productos para profesores

Ahora han diversificado el negocio y cuentan con una variada colección productos para profesores como una botella con 'Tears of my students' (Lágrimas de mis estudiantes) y artículos de merchandising, decoración del hogar o más de 50 modelos de camisetas.

"No fue un negocio buscado, surgió del amor por el inglés y la cultura británica", explica Vivas. Superbritánico ha conquistado los estantes de Fnac y se encuentra en Foyles, una de las librerías más grandes del mundo, pero donde más funcionan las ventas son "en papelerías de barrio" y en la tienda online.

Libros de Superbritánico. Superbritánico.

Superbritánico planea abrir su primera tienda física en Sevilla. Por el momento, tiene un almacén frente al Palacio de las Dueñas de la Casa de Alba y en cuya fachada puede leerse 'God save the Duches' (Dios salve a la duquesa). "Eugenia, la hija de la Duquesa, ha venido a visitarnos", presume Vivas.

En los primeros meses de pandemia se suspendieron los envíos, pero ese Black Friday del primer año de la Covid-19 fue el mejor en ventas. "En el segundo semestre de 2020 crecimos en facturación y seguidores, la gente pasaba más tiempo en casa y, además, compraba regalos para que los enviásemos", explica el CEO de Superbritánico.

La moda de las agendas de Mr. Wonderful

El producto estrella de todos los años son las agendas. "La moda la sacó Mr. Wonderful y han creado escuela", reconoce. En estos momentos, el equipo de Superbritánico está ultimando la agenda de 2023, que se presentará en primavera.

Estos amantes de la cultura británica preparan también el 30 aniversario de la Expo'92 de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona así como una nueva colección para profesores estilo old school, que se lanzará en junio.

Han llevado a cabo colaboraciones con Beefeater, Deliveroo, Aquarius o Yoigo. En el último Mes del Orgullo, Superbritánico fue el encargado de dar forma al cartel de Sevilla en el que se jugaba con los colores de Curro y la frase 'Sevilla has special colours'.

Asimismo, además de Superbritánico, estos sevillanos también han creado Superamericano y no descartan nuevos lanzamientos en el futuro. De hecho, Vivas admite que, con motivo de los Juegos Olímpicos de París que se celebrarán en 2024, les gustaría lanzar Superfrancesa.

Los cinco libros

Los primeros dos libros de Superbritánico, The Lemony Pear! (La pera limonera) y A Truth as a Temple (Una verdad como un templo), recopilan traducciones literales. Más tarde llegó All You Need is English (Todo lo que necesitas es inglés) con los puntos claves de la gramática inglesa explicados a través de canciones de bandas y artistas británicos.

En 2017, vio la luz Passport to London, una guía de viaje con ilustraciones, y el último ha sido Reinas Unidas, en el que se repasa la biografía de 78 mujeres británicas que han dejado huella.

