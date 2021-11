España, uno de los países más preocupados por las ciberamenazas pese a superar la media global en prevención

¿Están justificados los temores en materia de ciberseguridad que los ciudadanos españoles albergan hoy en día? Eso parece a tenor de los resultados de una encuesta global sobre el tema que ha publicado la firma Bitdefender, según la cual nuestro país aparece bien situado en materia de concienciación en seguridad informática básica -como contraseñas- aunque los miedos siguen pesando de forma notable.

En concreto, un 48% de los españoles utiliza una contraseña diferente para cada cuenta, frente al 22% de los encuestados en todo el mundo. Solo un 20% de los encuestados en nuestro país usa una sola contraseña para todas sus cuentas online, mientras que este porcentaje se eleva al 50% a nivel global. Respecto al teléfono móvil, solo el 16% de los españoles no lo está protegiendo adecuadamente (30% global), ya que usa una contraseña simple del tipo 1234 o ninguna.

Igualmente, el 50% de los usuarios en España (mismo porcentaje que a escala internacional) sabe cómo cambiar la configuración de privacidad del navegador de internet y el 46% (mismo porcentaje en el resto del mundo) lee las políticas de privacidad al registrarse para crear nuevas cuentas. Sin embargo, el 44% (46% global) también declara que no le gusta elegir nuevas contraseñas para cada nueva cuenta y al 36% (38% global) tampoco le gusta las obligaciones de autenticación multifactor.

En el lado negativo, la mayoría de los encuestados en España (59%) dijo haber experimentado al menos una amenaza de ciberseguridad móvil en los últimos 12 meses. Este porcentaje se eleva al 61% a nivel global. Las estafas de teléfonos móviles que involucran mensajes de texto y llamadas no solicitadas lideraron las amenazas en España con un 36%, seguidas por el phishing (25%), el hackeo del correo electrónico (9%), la suplantación de identidad en redes sociales (7%), las violaciones de datos (6%), el ransomware en un 6% y el fraude financiero (4%).

Con todo ello, y volviendo al inicio de este artículo, España es uno de los países más preocupado por las ciberamenazas. Aunque pocos encuestados habían experimentado personalmente un fraude financiero, ocupó el puesto más alto en las preocupaciones de los usuarios y más de la mitad de los encuestados en España (un 54%) afirmó estar muy preocupado por esta amenaza (un 41% global). El grupo de edad de 55 a 65 es el que ha experimentado un menor número de amenazas. Por su parte, los jóvenes de 18 a 24 años son los que han experimentado en mayor grado la suplantación de identidad, las filtraciones de datos y los fraudes financieros. Las mujeres están más preocupadas que los hombres por todo tipo de amenazas.

En general, España es uno de los países con mayor nivel de preocupación, junto a Rumanía y, en cierta medida, Italia y Estados Unidos.

Algo de razón puede que no nos falte a los españoles… o quizás solo sean miedos. En cualquier caso, al analizar la totalidad de los comportamientos de los encuestados, desde la reutilización de contraseñas hasta la cantidad de cuentas y servicios online, el intercambio de datos de cuentas y la falta de servicios de seguridad en sus dispositivos, el 54% de los españoles (58% global) se consideran "expuestos" o "bastante expuestos". Solo el 11% de los encuestados (tanto en España como a nivel global) podría describirse como "seguro" en términos de sus prácticas de ciberseguridad.

Falta de seguridad en smartphones y tablets

El informe arroja también datos sobre la falta de ciberseguridad en dispositivos móviles. Un tercio de los usuarios españoles (32%) no utiliza un antivirus en su dispositivo móvil principal (ya sea teléfono o tablet), sobre todo en el caso de los iPhone. Este porcentaje es similar en el resto del mundo, donde casi un 35% no tiene protegidos sus dispositivos móviles. Las razones más comunes citadas para esto fueron: el 23% de los españoles considera que los teléfonos móviles no lo necesitan, el 21% cree que es demasiado caro y el 21% piensa que la seguridad está incorporada. Además, un 42% de los españoles no usa navegadores privados y más de la mitad (54%) no usa una VPN en su teléfono móvil.

Sin embargo, solo el 9% de los usuarios españoles no utiliza ningún producto / servicio de seguridad en su dispositivo más utilizado para actividades personales online. Este porcentaje se eleva al 15% en el resto del mundo.

No prestamos atención a nuestra privacidad

Para más inri, la información de identificación personal se comparte comúnmente. Los datos de identificación personal, incluido el nombre, la fecha de nacimiento e incluso la dirección física, se comparten con demasiada frecuencia y es más probable que los hombres compartan estos datos más que las mujeres.

El género es la información más compartida, con el 53% de los encuestados españoles que siempre o casi siempre la comparten, seguida de la dirección de correo electrónico personal (45%), el nombre (44%), la fecha de nacimiento (38%) y la dirección física (33%). Los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen más probabilidades de compartir su información personal que otros grupos de edad. Por su parte, los hombres están un poco más abiertos que las mujeres a compartir su número de tarjeta de crédito.

