Pedro Mier (Ametic): "El plan digital está bien enfocado, nos la jugamos en su ejecución"

El contexto actual, el que ha definido la Covid-19, la digitalización se ha configurado como una premisa obligada en nuestro día a día. Ya es difícil vislumbrar un mundo donde la tecnología no sea una parte fundamental de la economía y la sociedad. Y eso tiene su reflejo directo en la industria que posibilita toda la era digital.

De hecho, para Pedro Mier, presidente de la patronal Ametic, la Covid-19 ha traído una nota positiva entre tanta desgracia. Nota en clave de duro aprendizaje que veníamos postergando en los últimos cursos.

"Veníamos con unas perspectivas de crecimiento muy buenas, por encima de otros países europeas, y la pandemia cayó como una losa. Se ha puesto de manifiesto la excesiva dependencia que tenemos de algunos sectores, como el turismo. Y por supuesto que debemos fortalecer el turismo que tenemos que es muy bueno, pero también hemos de diversificar nuestro modelo productivo", explica el directivo. "Y esa es la lección a aprender: si antes el valor percibido por la sociedad en cuanto a las nuevas tecnologías podía no estar claro, ahora sí es absolutamente evidente su relevancia en el mundo real. Las tecnologías digitales son las que nos ha permitido aguantar la actividad económica, social, personal y educativa en este año".

No en vano, la industria digital -tanto en España como a escala internacional- ha vivido un curso muy positivo en este 2020. Curiosamente, todo lo contrario a lo acontecido con el sector de las telecomunicaciones, en el que la Covid-19 ha dejado a varios de sus grandes operadores en mínimos históricos en Bolsa.

Ahora es evidente la relevancia de las nuevas tecnologías en el mundo real

Mier coincide en el buen momento del sector TI y confía en su trayectoria a largo plazo, aunque con ciertas incertidumbres en el medio: "La demanda de soluciones digitales ha crecido de forma muy importante y ha permitido que el sector haya resistido muy bien, con la salvedad de aquellas empresas que trabajaban para sectores como el turismo o la automoción que han sufrido por el efecto cadena. Ahora queda ver cómo es la recuperación de esos clientes para ver cuál es su ritmo de inversión en los próximos años, que tendrá que ser alto para acelerar su reconversión y recuperación", defiende Mier.

En esa línea, Pedro Mier marca agenda junto a otra de las asociaciones del sector, Adigital: "Está claro que las empresas que no se transformen digitalmente no podrán sobrevivir a medio plazo. Por eso estamos viendo un proceso de aceleración en las decisiones".

El éxito de los macroproyectos tractores

Es manido hablar de los fondos europeos y la oportunidad que se abre en términos de digitalización para nuestro país, pero es un tema obligado al hablar con el presidente de Ametic. Al fin y al cabo, este flujo de dinero es el que permitirá llevar a cabo tanto el Plan España Puede como la Agenda Digital 2025.

"Nuestra valoración es muy positiva, el plan España Puede está bien enfocado, alineado con lo que la Unión Europea está pidiéndonos que es planes de transformación. Pero como en todo en la vida la clave será la ejecución. El diablo está en los detalles y es ahí donde nos la jugamos", alerta Mier. "Existe el riesgo de que el dinero acabe en áreas que no le corresponden, pero siendo conscientes de él tenemos que gestionarlo".

El diablo está en los detalles: la clave de los planes digitales estará en su ejecución

Para hacer que estos detalles no arruinen el momento, Pedro Mier propone la creación de una agencia con participación público-privada para canalizar esos fondos: "Sería una agencia u oficina ligera, que sea muy profesional e incorpore a los mejores nombres propios que hay en la Administración y en la empresa privada, que sean representativos del sector económico".

Advierte Mier, además, que estos fondos deben llegar a los proyectos digitales que de verdad generen valor, no sólo a inversiones en infraestructuras. "El enfoque de poner las infraestructuras en primer lugar en todos los planes no es el correcto. Estas infraestructuras, como la 5G, deben estar al servicio de los negocios y no a la inversa. Hasta ahora hemos puesto las comunicaciones, que está muy bien, pero necesitamos casos de uso, para no tener infraestructuras infrautilizadas como lo son los aeropuertos sin aviones", reflexiona el empresario.

Ametic, que representa a la inmensa mayoría del tejido digital en España (desde las grandes multinacionales tecnológicas hasta prometedoras startups, pasando por colosos en plena transformación como Santander o BBVA), se ve "muy reflejada" en muchas de las propuestas que se incluyen en estos planes gubernamentales. Y no es para menos: algunas de sus iniciativas, como el impulso de macroproyectos tractores o los planes de formación en habilidades digitales, han sido copiadas al milímetro en los documentos del Gobierno.

"Venimos defendiendo sistemáticamente tres grandes acciones. Una es ese Plan Nacional de Formación en Habilidades Digitales, que aparece además literalmente con las palabras que hemos ido utilizando. Un gran plan que vaya desde la alfabetización hasta la formación profesional. Y en los Presupuestos Generales del Estado se dedica una partida muy importante, de 1.000 millones de euros, dentro de la Agenda Digital", presume Pedro Mier.

En segundo lugar, el líder de la patronal digital habla de los consabidos macroproyectos tractores. "Francamente, creo que es nuestra propuesta estrella. Está muy reflejada en las propuestas del Gobierno y estamos muy contentos de que así sea. Aun así, corremos el riesgo de que el nombre que ha tenido tanto éxito acabe por hacer que se pierda el foco. Si lo propusiéramos hoy, seguramente hablaríamos de acciones estratégicas industriales del país: inspiraciones grandes a largo plazo que involucren a todo el ecosistema y que sean de base industrial", admite el presidente. "Lo que necesitamos es una industria propia, capaz de competir o de desarrollar soluciones, que genere empleos de calidad".

Hablaría de acciones estratégicas industriales de país más que de macroproyectos tractores

Pedro Mier no olvida otra de las viejas reclamaciones de esta patronal (y de la sociedad en su conjunto): la apuesta por la innovación. "Ahora mismo, el esfuerzo inversor de España en I+D está en torno al 1,25% del PIB. Como mínimo deberíamos estar en la media europea, del 2% y en camino hacia el 3%. En otros países líderes como Corea del Sur, Israel o Suiza van ya por el 4%. Es un reto importante si queremos tener una industria competitiva a través de la innovación", detalla el presidente de la patronal. "Deberíamos empezar a dejar de pensar en la 'i' minúscula de I+D+i y ponerla en mayúscula".

Patronal en plena ebullición

El buen momento del sector digital en España se ve reflejado también en la buena marcha de la propia patronal Ametic. En lo que va de año, la organización ha atraído a 43 nuevos asociados, entre los que se cuentan grandes nombres como Philips, Grundig, el IE, Indra, LG o el Centro de Supercomputación de Barcelona. Marcas de otros sectores que buscan su reconversión digital, como MasterCard o los grandes bancos patrios, también se han ido uniendo a esta asociación. Con estas adicciones, Ametic es ya la patronal del sector que representa una mayor proporción del PIB y de empleos en nuestro país.

"Nuestro valor es que siempre que nos hemos quejado de algo ha sido con una propuesta al lado, siempre hemos actuado de forma constructiva. Tenemos un comité ejecutivo muy potente y siempre digo que somos más una asociación de empresarios que de empresas. Tenemos gente con muchas ganas de innovar, con ambición sana y generosidad de país", presume Mier. "Desde que estamos la actual junta directiva, hemos ido cambiando la visión del concepto sectorial que ya está sobrepasado: ahora tenemos que empezar a hablar de ecosistemas".