Leyendo un artículo publicado en el World Economic Forum títulado It's time we added a letter to ESG. Here's why nos damos cuenta de que cada vez somos más las personas convencidas de la importancia de la tecnología para conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.

Andrea Bonime-Blanc es la autora de dicho texto, igual que lo es del libro Gloom to Boom: cómo los líderes transforman el riesgo en resiliencia y valor; o de El manual de megatendencias de ESGT. Ella nos recuerda que los líderes asumen riesgos sin comprender completamente el riesgo a nivel estratégico y explica los principales riesgos no financieros.

Es aquí donde empieza a hablarnos de la importancia de la T (de tecnología) y de que deberíamos añadirla a los ya conocidos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Andrea cree que debemos agregar la tecnología porque hoy en día impregna todo lo que hacemos.

En muchas conversaciones me preguntan cómo podemos unir los objetivos digitales y medioambientales, cómo podemos conectar ESG y tecnología, incluso si hay un manual para ello. La verdad es que ESG es un tema muy amplio, así que para hacer algo significativo lo primero es entender bien de qué estamos hablando, conocer las normativas existentes para tu sector y lo que demandan los clientes para poder acotar y enfocarte.

Parag Khanna nos habla de connectografía, de una nueva manera de ver la infraestructura; nos dice que la conectividad es lo que marca el destino de todos, que los poderes y las personas más conectados ganarán. Por mi parte creo que no hay duda de que las empresas líderes están aprovechando la crisis actual para expandir su ventaja competitiva y ofrecer valor a largo plazo a la sociedad. Una mentalidad "digital con propósito" es la que marca la diferencia, la que tiene el máximo impacto y para conseguirlo es fundamental entender que la tecnología está en todo lo que hacemos; pero que en sí misma no genera impacto.

Cuando hablamos de sostenibilidad ya no se trata solo de gestionar el riesgo o preservar la reputación de las organizaciones. Se trata de entender que estamos ante un factor de competitividad, que nos brinda oportunidades de innovación para liderar.

La importancia de las TIC en el desarrollo sostenible queda en evidencia cuando pensamos en los principales problemas de sostenibilidad a los que se enfrentan las empresas al utilizar productos y servicios TIC en sus propias organizaciones: centros de datos, infraestructura de puesto de trabajo, telecomunicaciones y redes, etc Históricamente, las empresas se enfocaban en maximizar su desempeño informático y expandir la disponibilidad de recursos de TI.

Hoy en día, los factores ambientales como la energía y el agua se han convertido en factores clave. La tecnología tiene un papel importante que desempeñar para ayudar a que las industrias y los ciudadanos alcancen los objetivos de sostenibilidad, para hacer que todas las industrias sean más eficientes energéticamente.

No debemos olvidar que en paralelo a los objetivos de reducción definidos, estamos experimentando un enorme aumento en el número de dispositivos conectados, de datos analizados, de aplicaciones disponibles, de cargas de trabajo, etc y todos estos desarrollos amenazan con aumentar la energía consumida, lo cual puede hipotecar las ganancias de eficiencia logradas en otras partes de la cadena de valor.

En resumen, vemos claramente que ESGT permite crear organizaciones digitales con propósito y que las TIC no son solo un facilitador, sino el arma estratégica clave. Las organizaciones más inteligentes saben que las cosas se pueden hacer con diferentes niveles de ambición y que cuanto mayor sea la ambición, mayores serán los beneficios.