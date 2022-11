En directo: jornada sobre innovación abierta en el sector logístico portuario

La Fundación Valenciaport celebrará este miércoles la I Jornada de Innovación de su iniciativa Opentop con el lema: 'Impulsando el puerto del futuro a través de la innovación abierta y sostenible'.

El evento, que tendrá lugar en la sede central de la aceleradora Innsomnia, será inaugurado por Rebeca Torró, consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y Fundación Valenciaport.

A continuación, Antonio Torregrosa, director general de Fundación Valenciaport, explicará, en conversación con Rafael Navarro, cofundador de Innsomnia, la innovación que busca implantar el hub Opentop en el Puerto de València. También detallará los nuevos retos propuestos a las startups en la I Convocatoria de Aceleración, que estará abierta hasta el próximo 4 de diciembre.

Entre las temáticas propuestas en las distintas mesas redondas previstas para esta jornada cabe destacar la importancia de la formación permanente para afrontar las nuevas oportunidades, como expondrán M. Esther Gómez Martín, vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universitat Politècnica de València y Ana Rumbeu, directora de Formación de Fundación Valenciaport.

Otro de los debates clave abordará la necesaria colaboración entre startups y corporates, donde Inés Oliveira, directora de Telefónica Open Future; Salvador Furió, director de Innovación y Desarrollo del Clúster de Fundación Valenciaport; Nagore Ardanza, directora Bilbao Portlab y José Llorca, responsable de Innovación de Puertos del Estado, tratarán en profundidad cada uno de los beneficios que aportan este tipo de sinergias con ejemplos concretos.

Informe elaborado por Inndux y Fundación Valenciaport

En el bloque de sostenibilidad se contará con los testimonios de Marc Masmiquel, CEO de We Are Lab; Federico Torres, director del Área de Transición Energética de la Autoridad Portuaria de Valencia; Beatriz Camacho Ecosystem Manager for Southern Europe RIS y Guillermo Mas, director de Innovación de Veolia España.

La última de las mesas estará centrada en la disrupción, la innovación y el talento en los puertos. En ella participará Adriaan Landman, COO de Allread; Hugo Mira, CEO de Mojito360; Nuria Lloret, Senior Advisor de Metric Salad; Beatriz Turumbay, Project Manager de Code Contract y Gabriel Ferrús, CEO de SEAPort Solutions.

El marco general de la I Jornada de Innovación Opentop servirá también para visibilizar dos informes sectoriales relacionados con la transformación de los puertos en centros de tecnologías disruptivas. Así lo defenderá Paco Bree, CEO de Inndux, durante la presentación del informe 'Las tendencias en el sector logístico portuario' elaborado por Inndux y la Fundación Valenciaport. Otra de las intervenciones destacadas será la Cristián Ull, cofundador de Area101 y autor del informe '101 historias de innovación’.

La cooperación entre entidades públicas y privadas, tema central de la conferencia de Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el discurso final de Juan Manuel Díez, jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la Autoridad Portuaria de València, pondrán fin a una jornada repleta de iniciativas y talento para abordar los desafíos del futuro.

Opentop es el hub de innovación de Valenciaport impulsado por la Fundación Valenciaport en colaboración con Telefónica Open Future. Opentop tiene como objetivo dinamizar la innovación abierta en el sector logístico portuario, fomentando la creación y el crecimiento de empresas tecnológicas innovadoras.

Sigue los temas que te interesan