Día Mundial del Medio Ambiente: la simbiosis mágica de innovación y sostenibilidad

Cada cinco de junio, desde 1974, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. No es una fecha más en el concurrido calendario de conmemoraciones y efemérides: es una forma más de alertarnos de la emergencia climática que enfrentamos y la necesidad de tomar acciones en favor de un crecimiento sostenible que nos permita cuidar del planeta que nos da cobijo.

Una misión ardua, compleja y ambiciosa que ha sido materializada en un sinfín de cumbres del clima, en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que conforma uno de los pilares de los fondos europeos europeos de recuperación. En el caso español, el 33% de ese dinero irá destinado a la transición verde, por el 30% dirigido a la digitalización.

Y es que es precisamente esa confluencia de tecnología y sostenibilidad la que promete mejores resultados en el camino que queremos recorrer de cara al futuro.

Lo digital no sólo como habilitador de nuevos modelos de negocio o de mejoras en eficiencia para los ya existentes, sino también como sustento de una transformación a gran escala de nuestra manera de entender el mundo.

Así ha quedado patente durante el encuentro organizado por D+I con motivo de esta ocasión especial y en el que representantes de Dell Technologies, DHL Express, Mastercard, Fundeen, NetApp o Abora Solar pusieron sobre la mesa sus impresiones, retos y experiencias a la hora de aupar la innovación como arma para que sus empresas y negocios sean más sostenibles.

Mesa Redonda Día del Medio Ambiente Esteban Palazuelos

"Lo primero que queremos es contribuir a la economía circular, y ahí hemos visto el reto de la cantidad de residuos electrónicos que genera la Humanidad a escala mundial. Se estima que el volumen generado es equivalente a la Gran Muralla China", introduce María Antonia Rodríguez, sales director de Dell Technologies en España. "Por otro lado tenemos la huella de carbono y cómo estamos consumiendo más recursos de los que el planeta es capaz de producir: ya en julio o agosto habremos consumido todo lo que podemos llegar a producir en un año".

María Antonia Rodríguez, sales director de Dell Technologies en España, y Alejandro del Amo, fundador y CEO de Abora Solar. ESTEBAN PALAZUELOS

Cambios pequeños que hacen la diferencia

En un plano mayor, estos objetivos de desarrollo sostenible no son posibles sin involucrar a toda la sociedad y empresas, desde lo pequeño a lo más visible, con una estrategia que parta de la alta dirección y quienes tienen poder de decisión.

Un momento de la mesa redonda especial del Día del Medio Ambiente, organizada por D+I. ESTEBAN PALAZUELOS

"Estas soluciones deben ser reales, tangibles y medibles. La gente si no ve un impacto no se lo cree. Y son los directivos los primeros que han de creérselo, para que vaya calando hacia abajo: empleados, clientes, proveedores...", afirma a su vez Ana Díaz Sacristán, directora de Comunicación de Mastercard en Iberia. "Y luego hay que hacer llegar este mensaje a la ciudadanía en general, cosa que desde nuestra posición privilegiada -como red global con comercios, ONG, gobiernos, etc. y 3.000 millones de titulares de tarjetas- hemos llevado a cabo a través de la Priceless Planet Coalition. Somos creyentes en las alianzas con ellas queremos plantar 100 millones de árboles en todo el mundo de aquí a 2025".

Fomentando las energías limpias

Alejandro del Amo, fundador y CEO de Abora Solar, introduce otro bloque esencial en la transición verde que debemos afrontar: el uso de energías limpias. Desde su empresa, que produce paneles solares híbridos capaces de generar electricidad y calor al mismo tiempo, opina que "si Europa tiene algún reto es el de descabonizarse de forma rentable, no mediante subvenciones, porque es la única forma de conseguirlo. El coste energético y la dependencia del exterior son grandes oportunidades para ser más eficientes que el resto de continentes y empezar a crear valor aquí, aunque para muchas pymes las barreras de entrada y sus situaciones complicadas hacen difícil que aborden estos temas".

Un instante del encuentro entre Dell Technologies, DHL Express, NetApp, Fundeen, Abora Solar y Mastercard. ESTEBAN PALAZUELOS

La variable de la rentabilidad es algo esencial a la hora de dar sentido a las inversiones en energías renovables. Nacho Bautista, CEO de Fundeen -plataforma que permite invertir en este tipo de proyectos, opina que el gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas que tenemos en nuestro país complica este salto a las energías limpias: "Abordar estos temas de sostenibilidad implica una cierta inversión, ahorrando y recuperando esa inversión con un cierto retorno. Pero muchas pymes están en una situación complicada para poder hacerlo, para poder hacer frente a esa barrera de entrada".

