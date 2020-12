Del entretenimiento a la banca: estas son las ganadoras de los Globant Awards Europa

Globant, compañía nativa digital que ofrece soluciones de tecnología innovadoras, ha anunciado hoy las ganadoras de los ‘Globant Awards 2020: Women that Build Edition’, un premio internacional que busca visibilizar a las mujeres que están marcando la diferencia en la industria tecnológica.

Con más de 12.000 nominadas procedentes de 15 países, las reconocidas en la edición europea han sido Rosanna Sibora (Universal Music Entertainment), en la categoría de Tech Executive; Patricia Benito (Openbank), en la categoría de Game Changer; y Fátima El Baghdadi (CaixaBank) como ganadora Rising Star.

“Desde Globant queremos felicitar y agradecer especialmente a estas mujeres por compartir sus historias, que permiten visibilizar su carrera, sus desafíos y superación para que hoy puedan inspirar a más mujeres'', ha expresado Martín Umaran, Chief of Staff and Co-Founder de Globant. “Historias como las de ellas son las que están haciendo la diferencia en el sector, gestionando proyectos de innovación y colaboración y promoviendo la diversidad e inclusión”.

El jurado encargado de su selección ha estado compuesto, entre otras, por Verónica Pascual, CEO de ASTI Technologies Group; Sandra Subel, Head of Diversity and Inclusion de Axel Springer SE; Malin Andersson, Head of Design en JP Morgan; Gabriela Orille, Global Innovation Officer de AdBank y Co-CEO en MyInvestor; Araceli García Cuartango, Computer Science & Business Technology Master Academic Director de IE University; y Esther Paniagua , reconocida y premiada periodista en el área de tecnología y colaboradora de D+I.

“En una industria donde el 70% son hombres, desde Globant estamos cada día más comprometidos con trabajar para que más mujeres se acerquen a la tecnología.”, declaró Sonia Pacheco, directora de Comunicación y Marketing EMEA de Globant. “Estamos muy emocionados por el apoyo que recibimos por esta iniciativa y la fuerte comunidad de mujeres que se está construyendo.”

Las tres premiadas europeas pasarán a la final que se celebrará el próximo 10 de diciembre. Ese día se anunciarán las ganadoras globales seleccionadas por un jurado internacional compuesto por personalidades relevantes como Linda Rottenberg (CEO y co-fundadora de Endeavor Global), Shari Loessberg (profesora titular de Innovación Tecnológica de MIT Sloan School of Management), The Edge (Presidente de Endeavor Irlanda y guitarrista de la banda U2) y Anuj Mehrotra (Decano de George Washington School of Business), entre otras.