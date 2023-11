El valor de dato en la industria textil: así es la transformación sostenible de la moda a través de un algoritmo

Hay amistades que van más allá de la esfera personal y que se convierten en inspiración profesional e, incluso, en un talismán de vida. Algo así es lo que une a Alba García y Anna Cañadell, "dos buenas amigas que se conocieron durante la universidad y que tras años de convivencia e inspiración mutua se lanzaron al emprendimiento".

Así describen las coCEO y cofundadoras de Bcome lo que las ha unido dentro y fuera del ámbito de los negocios, y es que lanzarse a la aventura que supone el emprendimiento es mucho más que un aprendizaje empresarial, casi podríamos denominarlo como un proceso de enriquecimiento personal a todos los niveles.

Alba y Anna está capitaneando un nuevo concepto de la sostenibilidad en la industria de la moda que aborda este concepto desde su triple dimensión: ambiental, social y económica. De hecho, representan la única plataforma de sostenibilidad que aúna impacto social y ambiental en una sola herramienta.

Desde 2020, año en que vio la luz Bcome, su propuesta no ha pasado desapercibida para el ecosistema innovador y tecnológico dentro y fuera de nuestras fronteras y, de hecho, Bcome acaba de proclamarse recientemente como la ganadora de The Gap in Between Challenge promovido por Social Nest Foundation.

Pero antes de hablar del momento actual que atraviesa la startup, merece la pena detenerse en sus orígenes, esos primeros pasos que definen a todo proyecto emprendedor y constituyen una manifestación de intenciones a futuro.

En aquel primer escenario, Alba trabajaba para Inditex y pisaba mucho sobre terreno, lo que le llevó a conocer todas las luces y sombras de la industria de la moda. Fue precisamente en uno de estos viajes donde recuerda estar en un edificio de Tianjin -una ciudad manufacturera al norte de China- y contemplar con estupor una gran nube de contaminación.

Las cofundadoras en Google for Startups.

Su objetivo estaba claro y así lo fue trasladando Alba cena tras cena en aquel piso compartido, a Anna, quien por aquel entonces trabajaba en Trip4Real, la primera startup adquirida por Airbnb en España.

Las ganas de ambas por iniciar un proyecto propio las llevó a dejar sus trabajos para viajar hasta la India en búsqueda de proveedores que les permitieran encontrar una solución al problema de la industria textil.

Sin embargo, no fue fácil y, después de casi dos años trabajando con proveedores en Asia, decidieron seguir su propia intuición y empezar a desarrollar la plataforma de sostenibilidad en que BCome se ha convertido en la actualidad.

Tras el contacto directo con los proveedores, comprendieron que el mercado no necesitaba una mayor oferta de producto, sino el conocimiento y las respuestas que facilitaran la transformación sostenible de la industria de la moda.

Para ello dejaron de facturar durante un año completo que dedicaron a desarrollar parte de la tecnología que hoy forma parte de la metodología de BCome. Confiaban tanto en el proyecto que pasaron esos meses mano a mano en una casa en medio del campo en Menorca trabajando para sacar adelante un MVP. A finales de 2020, BCome ya era un proyecto con cara y ojos que empezaba a hacerse un hueco en la industria de la moda.

"Uno de los mayores valores diferenciales es la calidad del dato que ofrecemos a nuestros clientes" Alba García y Anna Cañadell, cofundadoras de Bcome

Fue una parte más del proceso de aprendizaje necesario para llegar hasta donde hoy han llegado.

"La metodología y la estandarización del producto han venido del conocimiento y aprendizaje previos. Uno de nuestros mayores valores diferenciales es la calidad del dato que ofrecemos a nuestros clientes", explican a D+I las cofundadoras.

"Recopilamos información a lo largo de sus cadenas de suministro colaborando con partners clave para lograr una mayor trazabilidad, después combinamos esa información con más de 2.000 datasets procedentes de fuentes primarias y de las bases de datos más fiables del mercado", añaden.

Gracias a la precisión del algoritmo de BCome, la plataforma obtiene de forma automatizada un análisis de impacto que sus clientes pueden compartir de forma fácil y transparente con sus clientes finales.

Ronda de inversión en marcha

En estos momentos nos encontramos en ronda de inversión. "Tenemos grandes planes para los próximos años y necesitamos un impulso acorde a nuestra proyección".

Con un desarrollo de producto 100% alineado con las exigencias regulatorias de la Unión Europea, su objetivo es que nuestra plataforma pase de ser un nice-to-have a un must-have para cualquier negocio de la industria textil.

"Nuestro foco está en mercados que han demostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad, países como Suecia, Noruega, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suiza en los que existe una mayor propensión a apostar por la innovación a través de la inversión en nuevas tecnologías".

En su trayectoria han cosechado distinciones significativas -además de haber ganado The Gap in Between Challenge- como el EAE Impact Award; ser seleccionada como una de las 14 startups tecnológicas para sumarse al programa de aceleración europeo de Google for Startups 'Climate Change' y entrar a formar parte de la comunidad de Textile Exchange.

Ecoalf, Thinking MU y Axel Arigato están entre sus clientes más destacados

Y, más allá de los premios, la confianza de sus clientes como principal aval: "Por supuesto entre nuestros clientes más destacados están Ecoalf y Thinking MU, ambas marcas que confiaron en BCome desde el inicio del proyecto. También contamos con grandes nombres internacionales como Axel Arigato".

Por último, las ilusiones y ambiciones profesionales de estas dos amigas no hubieran fructificado sin el equipo que forma parte de Bcome compuesto por quince personas.

"Desde ingenieros medioambientales que están en continuo desarrollo y perfeccionamiento de nuestras metodologías, pasando por expertos en diseño y desarrollo de producto tanto a nivel tecnológico como de experiencia de usuario, incluyendo los perfiles de customer success que trabajan mano a mano con nuestros clientes dándoles apoyo y guiándoles en todo el proceso, hasta nuestro equipo de ventas y marketing enfocado en explorar las oportunidades de crecimiento y ampliación de mercado", concluyen Alba y Anna.

